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Asia Times: Есть лишь один способ остановить Пекин в Южно-Китайском море
08:11 12.06.2018

Конечно, Запад должен избегать открытого конфликта с КНР, но он не должен избегать конфронтации вообще

Стремление Китая к поэтапному достижению полного контроля над Южно-Китайским морем до сих пор не сталкивалось с серьезными препятствиями. Необходимо изменить сложившуюся ситуацию, если США и их региональные союзники не хотят установления окончательного китайского господства над стратегически и экономически значимым морским регионом, пишет Роберт Маккой в статье для Asia Times.

Разумеется, Постоянная палата третейского суда в Гааге не признала территориальных претензий КНР и вынесла решение в пользу Филиппин в 2016 году. Конечно, Соединенные Штаты проводят операции по обеспечению свободы морской и воздушной навигации (FONOPs) в спорных водах Южно-Китайского моря. Корабли США даже проходят в 12 морских милях от искусственных китайских островов.

Тем не менее, процесс милитаризации островов идет своим чередом, недавно Китай разместил в Южно-Китайском море противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля-воздух", которые могут выполнять не только заявленные Китаем оборонительные функции, но и наступательные. Кроме резких дипломатических заявлений и отправки нескольких американских военных кораблей в спорные районы, больше ничего не было сделано. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что не было предпринято никаких эффективных мер противодействия китайской милитаризации.

Нынешняя ситуация возникла из-за того, что Китай претендует примерно на 90% территории Южно-Китайского моря, однако, несмотря на то, что его претензии были признаны необоснованными компетентными международными органами, в настоящий момент не существует механизма принуждения, который мог бы гарантировать, что Китай откажется от своих радикальных претензий.

Сегодня общепринятая точка зрения заключается в том, что захват Китаем нескольких клочков земли в этом огромном море не дает повода для начала конфликта. Следовательно, такой подход не подразумевает какого-либо серьезного реагирования, что позволит Пекину и дальше нарушать решение международного суда, вынесенного в 2016 году.

В настоящее время передовые военные аванпосты Китая могут быть использованы Пекином для запугивания региональных государств для получения доступа к природным ресурсам, расположенным в исключительных экономических зонах этих государств. Например, геологоразведочные усилия Вьетнама и Филиппин либо прекратились, либо у них просто отбили охоту добывать природные ресурсы без сотрудничества с КНР. А ведь такое насильственное сотрудничество предоставляет Пекину доступ к ресурсам, на которые он не может претендовать согласно нормам международного права.

Нужно признать, что дипломатия не сработала, а операции США FONOPs, к которым в скором времени присоединятся Франция и Великобритания, не оказали заметного влияния на Китай, который только увеличил объем вооружений на своих искусственных островах. Конечно, Запад должен избегать открытого конфликта с КНР, но он не должен избегать конфронтации вообще.

Например, если китайский истребитель будет действовать агрессивно, как это было в 2001 году в отношении американского разведывательного самолета, выполнявшего миссию над международными водами, или если китайский истребитель возьмет в прицел американский самолет, то его нужно тут же сбивать.

То же самое актуально и для китайских РЛС, расположенных на искусственных островах. Если РЛС управления стрельбой противокорабельных ракет будет использована против любого союзного корабля, действующего в международных водах, то единственным надлежащим военным ответом является уничтожение этой РЛС. Аналогичным образом нужно поступить и с РЛС управления стрельбой ракет класса "земля-воздух", если она будет использована против самолета союзников.

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Некоторые утверждают, что было бы безрассудно использовать силу для решения таких вопросов. Однако сейчас не время для умиротворения. Пекин зарекомендовал себя как явный агрессор в Южно-Китайском море. Более того, единственное, что Китай, вероятно, понимает и уважает, - это превосходящая сила.

Китай показал, что он не учитывает порядок, основанный на правилах, поскольку, по мнению Пекина, он не соответствует его целям. Пекин продолжит наращивать свой военный контроль над Южно-Китайским морем, пока США и их союзники не остановят его.

Александр Белов
10.06.18

Источник - regnum.ru
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