Медленно приблизились друг к другу, встали... В Сингапуре начался саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа

08:00 12.06.2018 Лидеры КНДР и США встретились впервые в истории



Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на историческом саммите в Сингапуре, который стартовал сегодня в 4 часа утра мск (9 утра по местному времени). Действующие руководители двух стран встретились впервые в истории. Главной темой обсуждения станет денуклеаризация КНДР.



Лидеры двух стран медленно приблизились друг к другу, встали напротив ряда флагов и пожали друг другу руки. Дональд Трамп широко улыбался, Ким Чен Ын повернулся к журналистам с каменным лицом, но, отпустив руку своего визави, также расплылся в широкой улыбке. Два политика еще немного поговорили, отойдя за колоннаду, снова пожали друг другу руки и удалились в комнату для переговоров. С ними остались только переводчики.



"Мы прибыли на эту встречу, преодолев все трудности",- заявил глава КНДР. "Я уверен, что нам удастся выстроить потрясающие отношения",- заверил собравшихся Дональд Трамп.



Американская делегация прибыла на встречу на кавалькаде черных "Кадиллаков" с американскими флагами. Красный галстук Дональда Трампа традиционно висел сильно ниже пряжки ремня. Ким Чен Ын, несмотря на тридцатиградусную жару, был одет в свой традиционный черный френч. Он прибыл на бронированном Mercedes S600 Pullman в колонне из 40 автомобилей. Выйдя их машины, он сжимал в руках черную папку.



Встреча тет-а-тет продолжалась около 48 минут, после чего переговоры продолжаются в расширенном составе. На 06:30 мск (11:30 по местному времени) запланирован рабочий ланч двух лидеров.



Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в отеле Capella, находящемся на самом крупном сингапурском острове Сентоза. Примечательно, что название острова образовано от слова "сантоша", которое на санскрите означает "мир". Подготовка к проведению саммита началась всего за две недели до его начала. В ней участвовало около 300 сингапурских чиновников и 5 тыс. полицейских. Освещать мероприятие прибыли 2,5 тыс. журналистов со всего мира.



Основной темой переговоров станет, как выразился госсекретарь США Майк Помпео, "полная, проверяемая, необратимая денуклеаризация" КНДР. "Это единственный результат, который мы примем,- заявил он накануне переговоров.- Если дипломатия не сдвинет дело в нужном направлении, санкции будут увеличены". Господин Помпео заметил, что Вашингтон обеспечит Пхеньяну "достаточно уверенности в том, что в случае денуклеаризации их дела не пойдут хуже".



Михаил Коростиков, Сингапур Источник - kommersant.ru

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