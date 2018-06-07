Из-за российских С-400 на Ближнем Востоке уже ссорятся

01:34 12.06.2018 Из-за С-400 уже ссорятся

На Ближнем Востоке разгораются нешуточные страсти по поводу закупки наших комплексов



Саудовская Аравия вновь нашла повод придраться к своему соседу – Катару. На этот раз Эр-Рияду не понравились "Триумфы", которые хочет приобрести Доха.



Катар решил повысить оборонительный потенциал своего воздушного пространства, обратившись за помощью к Москве. Страны вступили в переговоры, в ходе которых начало вырисовываться выгодное для обеих сторон военно-экономическое сотрудничество, в том числе и приобретение оборонительных ракетных комплексов С-400.



Но тут неожиданно заявила о себе Саудовская Аравия. Вместо того, чтобы сказать – "я тут первая", в плане приобретения С-400, она начала без обиняков угрожать своему соседу.



Дескать, если Катар не одумается и приобретет ракетные комплексы у РФ, то тогда последует военное вторжение. Причем "гневное" сообщение Дохе была преподнесено оригинальным способом – король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, где изложил суть "триумфальной" проблемы. Катар, конечно, молчать не стал, ответив в духе "сами с усами, не смейте нам приказывать". Хотя удивительно – причем тут оборонительный комплекс и военное вторжение?



Хочется верить, что весь этот сыр-бор закончится скорее всего ничем. Ситуация похожа на очередное "обострение" между близкими соседями. Саудовская Аравия издавна заявляет о себе как о лидере в исламском мире, всячески показывая, что Катар ей не ровня. Но и Доха не собирается уступать, пытаясь доказать, что она важная политическая точка на карте мира.



Помнится, год назад между Саудовской Аравией и Катаром уже случился серьезный кризис. Эр-Рияд вместе с союзниками (ОАЭ, Бахрейн и Египет) разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив катарцев в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. И тогда тоже заходила речь о военном вторжении, но все обошлось. Ну да, остались кое-какие экономические санкции, но не более того.



И сейчас, скорее всего, дело вовсе не в С-400, а в том, что Катар, как считает Саудовская Аравия, вновь куда-то не туда свернул. А если вспомнить, что совсем рядом тлеет конфликт с хуситами в Йемене, то на ум приходят разные мысли.



А что же Россия? А она – над схваткой. Как опытный маркетолог, наша страна старается получить выгоду из любого "пиар-момента".



Понятно, что поставка такого сложного вооружения, как С-400 – дело не одного месяца и даже года. Конечно, существует вероятность, что "Триумф" не доберется до Катара в ближайшем будущем. Ведь какие уж казалось "крепкие" договоренности были у России с Турцией по поводу С-400, но совсем недавно турки почему-то заговорили по-другому.



В то же время России своего по-любому не упустит. В мире за С-400 выстроилась приличная очередь из стран, желающих улучшить свою оборону. Например, Индия подтвердила, что она намерена купить сразу несколько комплексов на весьма приличную сумму. Успешная защита сирийского ПВО от американских "томагавков" впечатлила многих. А ведь это постарались даже не С-400, а его "младшие братья", то есть предшественники.



Словом, нам торопиться некуда...



Сергей Преображенский

07.06.2018 Источник - stoletie.ru

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