Бильдербергский клуб: мировое правительство или анахронизм? - В.Катасонов

Раз в год мировые СМИ обязательно вспоминают о Бильдербергском клубе. Это, как правило, бывает в начале июня. Очередное его 66-е заседание прошло с 7 по 10 июня в Италии, в Турине.



Этот клуб, давно вызывающий интерес журналистов, не является формальной организацией. Он представляет собой неофициальную ежегодную конференцию примерно из 130 участников – влиятельных людей в области политики, бизнеса, банковского дела, СМИ. Состав участников каждый год меняется (хотя имеется узкий круг людей, приезжающих на встречи регулярно). Организационный комитет каждый год тщательно готовит списки участников очередной встречи, участие в заседаниях возможно лишь по приглашениям оргкомитета.



К членам клуба относятся и некоторые из тех, кто участвовал в заседаниях в предыдущие годы. Согласно данным информационной службы ВВС, на середину прошлого десятилетия актив клуба объединял 383 человека, из них 128 приходилось на американцев, остальные - преимущественно европейцы, имелось также несколько представителей Азии (японцы, корейцы, сингапурцы).



Есть точка зрения, согласно которой Бильдербергский клуб выступает одним из инструментов, с помощью которого Вашингтон контролирует Европу, и был создан по инициативе ЦРУ США. Проект такого клуба был одобрен в 1954 г. президентом США Дуайтом Эйзенхауэром.



В публикациях о Бильдерберге обычно обращают внимание на две главные особенности: 1) заседания клуба проходят в атмосфере секретности; 2) на заседаниях присутствуют очень влиятельные люди. Так, постоянным участником Бильдербергских встреч был Дэвид Рокфеллер, ушедший из жизни в 2017 году; постоянными участниками были или остаются Нельсон Рокфеллер, Генри Киссинджер, Роберт Макнамара, Дональд Рамсфельд, Алан Гринспен, Ричард Перл, Пол Вулфовиц.



Многие считают Бильдербергский клуб прототипом мирового правительства. Якобы на этих встречах каждый год принимаются решения, которые затем через "делегатов" доводятся до сведения соответствующих правительств.



Помимо гостей из постоянного состава (актива) клуба на встречи приглашаются и люди, которых никак нельзя отнести к мировой элите. От России в таком качестве на заседания приглашались в разное время Григорий Явлинский, Лилия Шевцова. Бывали на встречах Анатолий Чубайс (дважды – в 1998 и 2012 гг.), глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов, экономист Сергей Гуриев. После 2015 года никого от России на встречах Бильдербергского клуба уже не было.



На 66-й встрече в Турине наиболее известными участниками стали Генри Киссинджер, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Банка Англии Марк Карни, премьер-министр Голландии Марк Рютте, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Среди новых гостей – один из кардиналов Ватикана и премьер-министр Сербии Ана Брнабич.



Чтобы удовлетворить любопытство журналистов, организаторы встреч клуба в последние годы стали давать короткие релизы с тематикой предстоящих обсуждений. Например, на прошлогодней встрече в Шантильи (США, штат Виргиния) главной темой был миграционный вопрос в Европе. В 2018 году, согласно релизу, для обсуждения предложены темы: "популизм в Европе", "мировое господство США", "неравенство", "занятость", "квантовые компьютеры", "искусственный интеллект", "свобода торговли", "пост-правда в современном мире", ситуация в России, Саудовской Аравии и Иране, а также некие "текущие события". Столь обширный список дезориентирует: как правило, больше двух-трех ключевых тем на встречах не обсуждается.



С 1990-х годов значение Бильдербергского клуба стало падать. Во-первых, клуб сильно засветился, имели место неоднократные утечки информации о его деятельности. Во-вторых, с конца ХХ века в мире резко возросла значимость вопросов финансового порядка; появились международные площадки, взявшие на себя часть вопросов, которые прежде обсуждались на заседаниях бильдербергеров.



Прежде всего, это G30 со штаб-квартирой в Вашингтоне, о которой мало что известно. Это консультативная группа, объединяющая представителей центральных банков и крупных частных банков разных стран, а также ведущих мировых экономистов. Создана была в 1978 году банкиром Джеффри Беллом при участии Фонда Рокфеллера. Группа вырабатывает рекомендации для центробанков и ведущих коммерческих банков мира.



Председатель совета попечителей G30 (Chairman of the Board of Trustees) – Яков Френкель (Jacob A. Frenkel) из банка JPMorgan Chase International. Председатель (Chairman) – Тарман Шанмугаратнам (Tharman Shanmugaratnam), заместитель премьер-министра и министр-координатор по экономической и социальной политике Сингапура (Deputy Prime Minister and Coordinating Minister for Economic and Social Policies, Singapore). Заслуженный председатель (Chairman Emeritus) – Пол Волкер (Paul A. Volcker), бывший председатель Федеральной резервной системы США. Почетный председатель (Honorary Chairman) – Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet), бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ). В этом списке следует выделить Пола Волкера, руководившего Федеральным резервом в 1979-1987 годах, и Жан-Клода Трише, который в разные годы возглавлял Казначейство Франции, Банк Франции, Всемирный банк, Парижский клуб, а в период 2003-2011 гг. был президентом Европейского центрального банка.



Среди действующих членов G30 следует особо упомянуть Вильяма Дадли (William C. Dudley), который занимает пост президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, а до этого работал в инвестиционном банке Goldman Sachs, и председателя ЕЦБ Марио Драги.



Кроме группы G30 имеется ряд других не менее интересных площадок. Например, Банк международных расчетов (БМР) в Базеле (площадка, на которой регулярно встречаются руководители ведущих центробанков мира) и еще такая институция, как ежегодные встречи руководителей и представителей центробанков в Джексон-Хоуле в США (в августе каждого года). Здесь вырабатывается политика хозяев денег, которая проводится в жизнь через Международный валютный фонд, Всемирный банк, БМР, центробанки и минфины разных стран.



Я полагаю, что сегодня подконтрольные глобальной элите СМИ не без умысла раздувают ажиотаж вокруг таких событий, как ежегодные заседания Бильдербергского клуба, чтобы отвести внимание от институализированных встреч, на которых хозяевами денег принимаются действительно важные для судеб мира решения.



