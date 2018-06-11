Нахичеванская автономия как фактор растущей напряженности на Кавказе, - А.Арешев

01:13 12.06.2018 Будут ли Россия и Турция втянуты в новое противостояние?



В начале июня министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан сообщил агентству Anadolu о скором начале работ по строительству железной дороги, которая свяжет город Карс через Игдыр, Аралых и Дилуджу с Нахичеванской автономной республикой, входящей в состав Азербайджана и отделенной от основной части страны Арменией и Нагорным Карабахом. Строительство двухпутной магистрали протяженностью 224 километра начнется в конце 2018 – начале 2019 года с учетом возможности запуска поездов, способных развивать скорость до 160 километров в час. Таким образом, Нахичеван может стать звеном, связывающим железнодорожные системы Турции (линия Капыкуле – Карс, пересекающая страну с востока на запад, и далее в Европу) и Ирана.



"Новая ветка в направлении Нахчывана и Ирана будет иметь важное значение с точки зрения роста грузопотока в регионе", – отметил Ахмет Арслан. Ранее была введена в эксплуатацию железная дорога Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс, которая в полном объеме пока не функционирует. "Состав, выехавший из крайней западной точки Турции – провинции Эдирне, после прибытия в восточную провинцию Карс может далее проследовать по линии БТК в направлении Казахстана с выходом на север Китая, либо использовать альтернативную железнодорожную линию через Азербайджан, Иран, Пакистан, Индию и юг Китая, – говорил А. Арслан годом ранее. – Идею строительства новой железной дороги поддерживает как Иран, так и Азербайджан".



Приобретенный в 1929 году у Ирана участок границы с Нахичеваном (погранпереход Дилуджу) имеет для Турции стратегическое значение.



Приобретенный в 1929 году у Ирана участок границы с Нахичеваном (погранпереход Дилуджу) имеет для Турции стратегическое значение.



Приобретенный в 1929 году у Ирана участок границы с Нахичеваном (погранпереход Дилуджу) имеет для Турции стратегическое значение



Превращение нахичеванского эксклава в транспортный узел регионального значения может иметь самые разные последствия, в том числе в контексте азербайджано-армянского противостояния. На картах, публикуемых в турецких газетах, Нахичеван, наряду с Аджарией, Кипром, Западной Фракией и некоторыми территориями, закрашен в один цвет с Турцией. Среди командного состава дислоцированной в автономии 20-тысячной отдельной общевойсковой армии (статус 5-го корпуса был повышен в декабре 2013 года) преобладают выпускники турецких военно-учебных заведений, а воинские подразделения из Турции – неизменные гости на всевозможных учениях, интенсивность которых, как и боевой подготовки в целом, в последнее время заметно возросла. На вооружение дислоцированной в Нахичеване армии поступают закупаемые за рубежом новейшие вооружения, в том числе турецкие 302-мм реактивные системы залпового огня Kasirga с дальностью стрельбы до 120 км, притом что армянская столица находится в часе езды от приграничного нахичеванского поселка Садарак.



На картах, публикуемых в турецких газетах, Нахичеван, наряду с Аджарией, Кипром, Западной Фракией и некоторыми территориями, закрашен в один цвет с Турцией.



Источник: Milliyet



Стабильность в данном районе имеет для Армении важнейшее значение еще и потому, что межгосударственная трасса M2, связывающая Ереван с Горисом, Степанакертом и Ираном, проходит в непосредственной близости от азербайджанских позиций в Садаракском, Джульфинском и Шахбузском районах со сложным горным рельефом местности. Летом 1992 года по всей линии армяно-нахичеванской границы имели место столкновения, инспирированные боевиками Народного фронта Азербайджана, в ходе которых армянскую сторону обвинили в использовании элементов химического оружия. Такое обострение ситуации не устраивало ни Ереван, ни тогдашнее руководство Нахичеванской автономии во главе с Гейдаром Алиевым, между которыми были установлены рабочие контакты. У советника первого президента Армении по национальной безопасности Ашота Манучаряна сложились вполне конструктивные отношения с будущим третьим президентом Азербайджана, и ситуацию удалось до поры до времени успокоить, в то время как активные военные действия в Нагорном Карабахе продолжались еще почти два года. В 1999 и 2002 гг. на участке Ерасх – Садарак проходили встречи делегаций двух стран во главе с президентами Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном. Однако с тех пор утекло много воды, время улыбок и многочасовых встреч первых лиц Азербайджана и Армении без посредников ушло в прошлое. В первой половине 2014 года ситуация на границе с Нахичеваном заметно обострилась, не обошлось без жертв с обеих сторон; уже тогда в причастности к происходящему армянские эксперты подозревали, и скорее всего не без оснований, определенные турецкие круги.



Учения азербайджанской армии в Нахичеване, 2018 г.



Учения азербайджанской армии в Нахичеване, 2018 г.



Учения азербайджанской армии в Нахичеване, 2018 г. Фото azvision.az



Если четыре года назад армянским военнослужащим удалось занять на нахичеванском направлении несколько нейтральных высот, то сегодня, похоже, маятник качнулся в противоположную сторону. В конце минувшего апреля – начале мая 2018 года, на фоне внутриполитической нестабильности в Армении, здесь произошли серьезные подвижки.



Спустя неделю после очередных учений с привлечением систем Kasirga в Нахичеван прибыл Ильхам Алиев, выступил на открытии очередного военно-учебного центра с воинственной речью. Через несколько дней при не вполне понятных обстоятельствах погибает азербайджанский военнослужащий, и в Баку связывают его гибель с посещением нахичеванского участка границы двумя днями ранее министрами обороны и иностранных дел Армении. А чуть раньше в азербайджанских социальных сетях поднимается широкая кампания за "освобождение оккупированных территорий" с распространением соответствующих хештегов.



в азербайджанских социальных сетях поднялась широкая кампания за "освобождение оккупированных территорий" с распространением соответствующих хэштэгов.



Фото: minval.az



22 мая пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил о том, что на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы противником ведутся работы, способные нести непосредственную угрозу для армянских позиций: "Мы неоднократно предупреждали и посредников, и азербайджанскую сторону, что подобные работы обостряют ситуацию и могут привести к жертвам… Мы не позволим изменения позиций ни на одном участке". В этот же день стало известно о гибели армянского военнослужащего. 24 мая премьер-министр Н. Пашинян сменил на посту начальника Генерального штаба Мовсеса Акопяна на генерала Артака Давтяна, который с 2017 года командовал 5-м армейским корпусом, ответственным за границу с Нахичеваном на ее северном участке. Назначение Давтяна вызвало противоречивые оценки в армянских СМИ.



По сведениям некоторых армянских источников, инженерные работы по обустройству позиций, более близких к армянским, продолжались на сопредельной территории практически весь май (особенно во второй половине месяца). На их масштабный и интенсивный характер указывает то, что в труднодоступной горной местности была проведена новая дорога протяженностью 50 км и реконструированы дороги общей протяженностью свыше 50 км. Основные продвижения зафиксированы в направлении села Арени на стратегической дороге Ереван – Ехегнадзор – Горис – Степанакерт/Мегри и развалин бывшего села Гюннют Шарурского района. Расстояние между передовыми постами сократилось до 0,7 – 1,6 км, то есть в несколько раз. Согласно трактовке азербайджанских источников, село Гюннют вместе с окрестными важными стратегическими высотами было освобождено от "оккупации", в результате чего "местные жители вернулись в родные места и посетили могилы усопших родственников… В целом под контроль взята территория около 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия". По версии министерства обороны Армении, мирные жители впервые были допущены в село по просьбе соседней стороны из гуманитарных соображений, и ситуация находится под контролем, о чем свидетельствует поездка журналистов на якобы "освобожденные" азербайджанской стороной участки.



Передвижения азербайджанских позиций в приграничном районе Нахичеванской автономной республики.



Передвижения азербайджанских позиций в приграничном районе Нахичеванской автономной республики. Инфографика: razm.info



Кадры репортажа нахичеванского телевидения из села Гюннют



Тем не менее, армянские авторы приводили данные о 1000-1500 гектарах (10-15 квадратных километрах) территории, переставшей быть нейтральной без каких-либо активных боевых действий. В отличие от апрельских событий 2016 года, когда, по разным данным, в Нагорном Карабахе были потеряны от 400 до 900 гектаров, передвижения азербайджанской армии в Нахичеване не вызвали в армянских СМИ и в обществе сколь-нибудь заметного резонанса. В военном ведомстве республики отмечают, что азербайджанские военные перемещаются по собственной территории, но следует иметь в виду, что даже в советское время граница между Армянской ССР и Нахичеванской АССР не была должным образом демаркирована, а сегодня она тем более определяется конфигурацией передовых постов. Таким образом, азербайджанские позиции появились на расстоянии прямой видимости из садов общины Арени.



Позиция азербайджанской армии видна из села Арени.



Позиция азербайджанской армии видна из села Арени.



Позиция азербайджанской армии видна из села Арени. Фото: pandukht.livejournal.com



"Продвижение азербайджанской армии… и установление контроля над новыми территориями может быть началом большой военной операции", – считает турецкая газета Yeni Akit. "…С новых военных позиций будет эффективней развивать боевые действия в будущем, когда наступит необходимость, вызванная продолжением армянской оккупации Карабаха", – уверен журналист Кямал Али, известный под ником Ветер с Апшерона.



Помимо локальных перемещений с целью поднять очередную волну националистических настроений, операции азербайджанской армии в Нахичеване могут иметь и несколько иную, причем весьма опасную подоплеку. Никакая "большая военная операция", если таковая будет начата, не останется без последствий. Как известно, российско-армянские военно-технические связи носят продвинутый характер: образованная в 2016 году объединенная группировка войск формируется на основе 5-го армейского корпуса и подразделений 102-й российской военной базы. Основными ее задачами являются: своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженной агрессии против Армении и РФ и ее отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран. В случае возникновения угрозы со стороны Турции армяно-российская группировка будет задействована в полной мере, заявил в 2017 году ее тогдашний командующий генерал-майор А. Макарян (1): "Если границам Республики Армении, в том числе и с этого направления, будет угрожать опасность, то, однозначно, наша святая обязанность – встать объединенными силами на пути врага. Это четко закреплено в соответствующих документах".



Строительство дороги.



Фото: haberturk



Если азербайджанские военнослужащие отныне наблюдают за селом Арени, то армянские – за контрольно-пропускным пунктом Садарак на азербайджано-турецкой границе, через который пролегают стратегические коммуникации, в том числе будет проходить железная дорога из Карса (если ее, конечно, построят). В случае гипотетической эскалации военных действий каждая сторона будет стремиться использовать свои преимущества, что может привести к интернационализации конфликта с вовлечением Турции и России, даже безотносительно к договоренностям о статусе Нахичеванского края, восходящим к 1921 году.



В настоящее время Россия и Турция вовлечены в непростой процесс урегулирования сирийского конфликта. При этом планы расширения энергетического и военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары встречают резкие возражения западных партнеров турок. В частности, речь идет об известной сделке по поставкам в Турцию российских ЗРК С-400, а в Конгресс США был внесен законопроект об ограничении продажи Турции новейших американских истребителей F-35. В последнем случае, писала в мае газета Yeni Safak, может быть рассмотрен вопрос о приобретении Турцией российских истребителей Су-57. Активно, хотя по большей части за кулисами, действуют на Южном Кавказе и англичане, не скрывающие намерений играть в антироссийский "геополитический футбол" везде, где это возможно.



Российско-турецкий диалог в последние годы знал и взлеты, и падения. Печально известная "апрельская война" 2016 года вокруг Нагорного Карабаха вспыхнула на фоне беспрецедентного охлаждения между Москвой и Анкарой после уничтожения российского бомбардировщика в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Заинтересованности определенных внерегиональных сил в том, чтобы втянуть Турцию и Россию в конфликт на Южном Кавказе по разные стороны баррикад, нельзя исключать и сейчас.



Примечание



(1) Ранее возглавлял 4-й корпус армянской армии, прикрывающий границу с Нахичеваном в Сюнике, ныне заместитель начальника Генерального штаба ВС РА.



АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 11.06.2018 Источник - fondsk.ru

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