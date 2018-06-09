 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России
01:01 12.06.2018

Ближайшие потомки Чингисхана и ряд его прямых потомков хорошо известны многим еще по школьному курсу истории: ханы Батый, Тохтамыш, Ахмат, Девлет-Гирей. Все они в разное время прошлись по Руси огнем и мечом. Известен и внук Хубилай, великий хан, правивший также Китаем. Мы на них не будем останавливаться.
Гораздо интереснее обнаруживать, что тот или другой знаменитый человек позднейших эпох является Чингисидом.
Тамерлан, вопреки частым заблуждениям, вообще не был Чингисидом ни с какой стороны. Лишь одна из его жен принадлежала к роду Чингисхана.

Симеон Бекбулатович, "царь московский и всея Руси"
Симеон Бекбулатович, возведенный в 1575 году Иваном Грозным, как считают – потехи ради, на царский престол (а через год низвергнутый), был Чингисидом, потомком Чингисхана по прямой нисходящей мужской линии в четырнадцатом поколении и потомком Джучи в двенадцатом поколении, правнуком Ахмат-хана – последнего хана Золотой Орды. Таким образом, если считать Джучи родным сыном Чингисхана, то Симеон Бекбулатович продолжал старшую линию Чингисидов.
До крещения Симеон звался Саин-Булатом и был царем касимовским. Касимовское царство было создано при Василии II Темном в середине XV века для вассальных татарских царевичей. Одновременно оно выполняло функцию подчинения Москве непокорных народов мордвы и мишарей. Долгое время – почти до самого конца XVII века – московские цари правили ими опосредованно.
Касимовскими царями становились только Чингисиды. Сначала вассальным ханством правили опальные казанские царевичи, затем оно было отдано представителям крымской династии Гиреев. Саин-Булат принадлежал к третьей династии касимовских царей, происходившей из Астрахани, и был четвертым ее представителем. Он правил Касимовым с 1567 по 1573 год, затем, по настоянию Ивана Грозного, крестился, чтобы жениться на княжне Мстиславской. По неписанной конституции, касимовским царем мог быть только мусульманин, поэтому Симеону пришлось сложить полномочия.
Историки до сих пор недоумевают, в чем был смысл формального акта отречения Ивана Грозного и возведения на трон Симеона Бекбулатовича. Как бы то ни было, Чингисид пользовался, очевидно, немалым влиянием в Московском государстве и имел много сторонников среди знати. После смерти Ивана Грозного и особенно его сына Феодора и пресечения династии Рюриковичей, Симеон Бекбулатович мог претендовать на Московское царство. Иначе при Феодоре Иоанновиче не стали бы брать со всех бояр и дворян присягу не хотеть на престол ни Симеона, ни его детей, Борис Годунов не приказал бы его ослепить, а Василий Шуйский не стал бы ссылать на Соловки. Чингисид Симеон Бекбулатович – несомненно, крупная фигура русской истории, однако его истинный масштаб и истинная роль пока еще остаются во многом загадкой.

Чокан Валиханов, казахский просветитель
В настоящее время самой многочисленной ветвью Чингисидов является казахский род Торе. Чуть более ста лет назад к ему принадлежали более 28 тысяч казахов. Любопытно, что они также Джучиды, как и Симеон Бекбулатович.
Чокан Валиханов (1835-1865) был правнуком Абылай-хана (1711-1781), который в 40-е годы XVIII века впервые объединил казахов всех трех жузов под своей властью для отпора джунгарскому нашествию. Валиханов был представителем казахской традиционной элиты, которая стремилась интегрироваться в правящий класс Российской империи, чтобы тем самым принести наибольшую пользу своему народу. Валиханов получил образование в Омском кадетском корпусе и стал кадровым офицером Российской императорской армии. Он занимался изучением истории и этнографии казахского народа, много сделал для популяризации этих знаний как в образованной среде Российской империи, так и среди самих казахов. Был знаком со многими выдающимися русскими людьми той эпохи, в частности с Ф.М. Достоевским.
Валиханов вначале поддерживал русское завоевание Средней Азии, полагая, что Империя несет мир и прогресс тюркским народам. Валиханов сам вызвался быть переводчиком при штабе полковника М.Г. Черняева. Есть версия, что он при этом получил еще и специальное разведывательное задание от Генерального штаба. Однако методы, посредством которых осуществлялось покорение Средней Азии, глубоко возмутили Валиханова, и он подал в отставку. Потрясение усилило подцепленную им в Петербурге чахотку, и, не дожив до тридцати лет, потомок знаменитых ханов скончался, завещав казахам любовь к своему народу и стремление к прогрессу.

Набоковы
По некоторым сведениям, знаменитый русский дворянский род Набоковых восходит к одной из ветвей крымских ханов Гиреев, которые также были Чингисидами.
Выдающийся русский англоязычный писатель Владимир Владимирович Набоков был лишь одним из знаменитых отпрысков этого древнего рода. До революции в России род Набоковых считался одним из наиболее аристократичных. Как большинство аристократов, Набоковы увлекались либеральными идеями.
Отец писателя (и еще двоих Набоковых – поэтов) – Владимир Дмитриевич – был видным членом ЦК кадетской партии, депутатом 1-й Государственной думы. После Февральской революции занимал должность управляющего делами Временного правительства (в списках "теневого кабинета" перед революцией значился будущим министром юстиции, но после революции эта должность была отдана А.Ф. Керенскому). В эмиграции в 1922 году был застрелен черносотенцем. По общепринятой версии, террорист хотел убить вождя русских либералов П.Н. Милюкова, но Набоков прикрыл того собою.
Часто бывает, что оппозиционеры происходят из лояльных семей. Отец Владимира Дмитриевича – Дмитрий Николаевич Набоков – был министром юстиции Российской империи с 1878 по 1885 год. Два брата В.Д. Набокова – Дмитрий и Сергей – также служили на высоких постах в царской администрации.

Ярослав Бутаков, 8 июня 18

Источник - russian7.ru
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