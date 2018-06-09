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Тайны хараппской цивилизации, - Александр Артамонов
00:59 12.06.2018

До начала XX века историки считали, что цивилизацию на полуостров Индостан принесли арийские племена. которые вторглись туда во 2 тысячелетии до н.э. Большинство историков полагало, что коренное, доарийское население Индии представляло собой племена дикарей, которые были легко порабощены гораздо более развитыми индоариями. Но в 1922 экспедиция английского археолога Джона Маршалла открыла миру цивилизацию долины Инда, которую назвали Хараппской по самому крупному ее городу. На территории современного Пакистана и северо-западной Индии были найдены мегаполисы древней очень развитой культуры, которая существовала задолго до прихода в Индию племен ариев. Сегодня эта цивилизация активно изучается, однако все еще остается загадкой для историков и археологов.
По оценкам ученых, население государства (или государств), которые объединяла эта цивилизация, составляло около 5 миллионов граждан, что для Древнего мира очень много. Это было сложное, развитое общество, которое существовало в одно время с древнейшими цивилизациями Египта и Месопотамии, но превосходило их по численности и территориальному охвату - предметы, относящиеся к этой культуре, находят от юга центрально-индийского штата Гуджарат до северных территорий Афганистана. Некоторые ученые предполагают, что Хараппская цивилизация вообще возникла раньше всех остальных - самые древние находки относятся к IV тысячелетию до н.э., но некоторые ученые утверждают, что отсчет существования этой культуры стоит вести вообще с VIII тысячелетия до н.э.
Во многом Хараппская цивилизация превзошла своих современников. Например, в Мохенджо-Даро и Хараппе были обнаружены самые древние системы канализации и общественные туалеты. Хараппская цивилизация основывалась на городах, которые строились по очень строгим, геометрически выверенным планам. Всего городов обнаружено 1056. В каждом городе были укрепленная цитадель, общественные амбары для хранения хлеба, колодцы, канализационная и ирригационная системы. Но все равно, в изучении Хараппской цивилизации очень много темных пятен и вопросов. Вот лишь некоторые из них.

Происхождение жителей долины Инда
До сих пор точно не установлено, к какой расе относились представители этой цивилизации, на каком языке говорили. Одни ученые предполагают, что жители долины Инда были семитским народом, родственным шумерам. Другие считают, что Хараппская цивилизация была этнически близка к индоариям, которые поселились на территориях Индии гораздо раньше - не около 2000 года до н.э., а примерно в 3600. Но большинство историков придерживается точки зрения, что хараппцы были дравидами, то есть представителями веддо-австралоидной расы. Сегодня дравиды живут только на юге Индии. До открытия Хараппы считалось, что когда в Индостан вторглись арии, дравидские народы, сильно отставшие от них в развитии, были вытеснены на юг Индии, а на севере покорились захватчикам. Дравиды стали земледельцами и слугами, а арии - элитой общества. Однако если Хараппская цивилизация и правда была создана дравидами, то это опровергает все теории, которые утверждают, что они были полудикими жителями джунглей. Возможно, история вторжения ариев в Индию была скорее похожа не на Конкисту, а на разрушение варварами Римской Империи.

Хараппская письменность
Письменность Хараппской цивилизации до сих пор не расшифрована. Обнаружено огромное количество письменных текстов, структура которых говорит о высокой степени развития письменной культуры. В хараппской письменности применялось около 400 знаков, часть которых обозначала звуки и слоги, часть - слова, как египетские иероглифы. Расшифровать эту письменность невозможно хотя бы потому, что совершенно непонятно, что это был за язык, к какой языковой группе он принадлежал. Даже если предположить, что хараппцы были дравидами, огромная проблема заключается в том, что дравидские языки не имели письменности до Средневековья. Поэтому ученым сегодня сложно представить себе дравидские языки даже 1000 лет назад. Проблему может решить нахождение билингва - двуязычной надписи. Но пока этого не произошло.
Политическое устройство хараппского общества
У этой цивилизации было 2 центра: города Мохенджо-Даро и Хараппа. Непонятно, являлись ли они столицами двух разных государств, или же двумя крупными городами одной страны. Вопрос о том, как именно было устроены эти государства, остается открытым. С одной стороны, археологические находки демонстрируют большое имущественное неравенство в этих городах. Жестко разделяются богатые кварталы, где жила элита, и бедные лачуги. Явно имела место сословная структура общества. Но вопрос о том, кто жил в этих лачугах - свободные бедняки, крепостные крестьяне или рабы, остается открытым. К тому же, нет доказательств того, что власть была сконцентрирована в руках одного правителя. Есть теория, что в городах был республиканский строй.

Гибель хараппской цивилизации
Археологические находки свидетельствуют, что с XIX - XVIII вв. до н.э. Хараппская цивилизация начала деградировать. Тускнеет керамика, новые постройки в городах меньше старых, строительство идет уже не по тем же строжайшим планам, а хаотично. Здесь есть несколько точек зрения: некоторые археологи связывают это с изменениями климата, во 2 тысячелетии до н.э. Инд стал полноводнее и начал все чаще затоплять жизненно важные для хараппцев территории. Однако налицо и внутренний кризис, вырождение общественных институтов. В итоге хараппцы или деградировали настолько, что потеряли все свое культурное наследие и смешались с другими народами, или под давлением индоарийского вторжения мигрировали на юг Индии. Вторая гипотеза вполне логична, если утверждать, что хараппцы были дравидами. Но тогда непонятно, почему на новые земли они прибыли, полностью потеряв все остатки былой высокой культуры .

Александр Артамонов, 9 июня 18

Источник - russian7.ru
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