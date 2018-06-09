Неизвестный шпион. 18 лет тюрьмы получил Артур Давронов из Бухары за "шпионаж в пользу России"

00:58 12.06.2018 НЕИЗВЕСТНЫЙ ШПИОН ИЗ БУХАРЫ



18 лет тюрьмы получил Артур Давронов из Бухары за "шпионаж в пользу России". Однако суровый приговор вызывает немало вопросов.



Жизнь бывшего солдата Советской армии, выпускника местного технологического института резко изменилась, когда его пригласили на работу в Службу национальной безопасности. Он честно оттрубил шесть лет, отвечая за работу транспорта. Дослужился до погон лейтенанта, а затем написал рапорт об увольнении.



Его позвал в Россию младший брат Игорь. Начинать с нуля было непросто, подрабатывал грузчиком в магазине-без гражданства никуда не сунешься. Через год вернулся в родную Бухару, как известного мотогонщика взяли в Ватанпарвар, аналог бывшего ДОСААФА. Но брат, ставший главным врачом в подмосковной больнице, настойчиво уговаривал переехать к нему.



Артур взял билет на самолет, тем более, что в России его уже ждала невеста. Наручники на Давронова надели прямо в аэропорту Ташкента. На дворе стоял 2009-ый год.



Это была черная полоса в новейшей истории Узбекистана. По стране катилась волна судов, которые касались российских граждан и соотечественников. Именно в это время были несправедливо осуждены фотограф, выпускница ГИТИСА Умида Ахмедова, журналист Владимир Березовский, отставной полковник Юрий Корепанов. В 2010 году 15 лет получил еще советский полковник Александр Мокеев, недавно вышедший досрочно на свободу. Отпущен и бывший начальник управления внешнеэкономических связей Министерства обороны Эркин Мусаев, также "работавший на Россию". За решеткой остаются еще несколько "шпионов", отправленных за решетку в том же роковом 2010-ом.



Не секрет, отношения между Москвой и Ташкентом тогда были испорченными после внезапного выхода республики из ОДКБ и Таможенного союза. Они предельно обострились после ареста генерал-лейтенанта милиции Александра Бокова, уроженца Самарканда. Его в свое время, как земляка и, по слухам, дальнего родственника, Ислам Каримов рекомендовал на должность главы бюро по координации борьбы с оргпреступностью исполкома Содружества. Генерал, однако, попался на афере в 46 миллионов долларов с продажей флота бывшего ЮКОСА, причем спекулировал именем вице-премьера Игоря Сечина.



Можно предположить, что в Узбекистане стали срочно стряпать "дела" против русских, чтобы "вытащить" опального генерала из-за решетки. Забегая вперед, скажем, что Боков получил в России по заслугам. Но в Узбекистане тогда пострадало немало людей.



Чего стоит одна история с Юрием Корепановым. Бывший преподаватель Чирчикского военного училища, приехавший в Ташкент к сыну уже как гражданин РФ спустя семь лет после отставки, был осужден на 16 лет за "измену родине". Кстати, его также "красиво взяли" в отъезжающем поезде, пропустили через Военный суд. Но затем все-таки отпустили под давлением Москвы.



Теперь выясняется, что первым в этой мрачной череде "посадок" был именно Артур Давронов. Его арест и приговор Военного суда остались вне информационного поля. Артур был и остается гражданином Узбекистана, бывшим сотрудником коррумпированного и прогнившего изнутри СНБ. Который, как мы сегодня хорошо знаем, имел мало общего с "чистыми руками".



Расправа над Давроновым была в фирменном стиле того времени. Подброшенные в квартиру "улики", подставные свидетели, жестокие пытки и избиения, угрозы в адрес родственников, листы для подписи. А вел дело ставший недавно "знаменитым" по делу узбекских журналистов и блогеров Александр Веселов.



Жестокий приговор прозвучал в июне 2009-го. Ни на суде, ни на допросах не было местных адвокатов, трусливо сбежавших вместе с "левыми" гонорарами. Из материалов дела, которые никто так и не видел из-за "секретности", известна только формулировка "за шпионаж в пользу России на территории Афганистана". Якобы Давронов передал или хотел передать флешку с секретными данными российским спецслужбам.



Обо всем этом рассказала 73-летняя Татьяна Давронова, мать Артура. Учительница с 40-летним стажем, она бьется за сына, обивая пороги высоких кабинетов.



Сегодня 48-летний Артур Давронов заведует котельной в Бекабадской "красной" зоне. Он на хорошем счету, но ни разу его не коснулась амнистия.



После каждого акта о помиловании перед ним извиняются и ставят в вину мнимое нарушение. Дескать, указание сверху. И Артур продолжает отбывать срок.



Впереди еще девять бесконечных лет. Его больная мать очень боится умереть. У Артура ни кого не осталось в Узбекистане, все родственники от греха подальше уехали в Россию. Некому даже отвезти передачу в тюрьму, брата Игоря, например, как иностранца, годами не пускали даже на свидания.



В августе мать-старуха опять собралась к сыну…



В Бухаре никто не верит в "изменника" Артура Давронова. Вот и соседи по махалле "Амир Темур", где его знают с пяти лет, написали прошение о помиловании, готовы взять на поруки.



Кстати, Артур, русский по паспорту, носит фамилию своего узбекского деда Солиджана Рахимовича Давронова. На Елизавете Мамаевой, выпускнице Пермского мединститута, присланной в Узбекистан на "отработку", он женился еще до Великой Отечественной войны. С фронта вернулся на костылях, они прожили 70 лет. И не смогли пережить арест первого и любимого внука, ушли один за другим в мир иной с горем на сердце…



Согласитесь, вся эта история смотрится трагически и крайне нелепо. Россия и Узбекистан считаются союзниками и стратегическими партнерами, членами СНГ и ШОС, в их рамках действуют антитеррористические структуры. Зачем России шпион в Бухаре, если все вопросы можно спокойно задать своим коллегам в Ташкенте? Да и не раз Кремль заявлял, что не ведет разведочной деятельности в странах СНГ.



На недавней международной конференции по Афганистану, Сергей Лавров всецело поддержал усилия Ташкента по установлению мира в соседней стране, измученной гражданской войной, ставшей прибежищем для отребья из горячих точек. Для Москвы там, "за речкой", думается, нет секретов и без Артура Давронова…



Шавкат Мирзиеев пригласил Владимира Путина с визитом в Узбекистан, его ждут осенью в Ташкенте. А тут какой-то "русский шпион", о котором в Москве даже не догадываются… Источник - Вести.uz

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