Кем были урарты и куда они исчезли, - Ярослав Бутаков

00:55 12.06.2018 Ярослав Бутаков, 9 июня 18



Многие, возможно, еще помнят, что в школьном курсе "Истории СССР" Урарту изучалось как "древнейшее государство на территории СССР". Что ж, так оно и есть, Урарту и по сей день остается самым древним известным настоящим государством на территории бывшего Союза. Своим краем оно захватывало часть территории Республики Армения, и было это в VIII веке до н.э. Кстати, в следующем, 2019 году, Ереван сможет с полным основанием отметить свое 2800-летие: урартская крепость Эребуни в черте города была построена не позднее 782 года до н.э.



Государство Урарту

Об Урарту мы знаем в основном из его собственных и из ассирийских клинописных надписей.

Впервые государство Урарту, возникшее на высотах Армянского нагорья (ныне это преимущественно территория Турции), упоминается в начале IX века до н.э. И первые же упоминания говорят об его войнах с Ассирией. Урарту оказало упорное сопротивление ассирийским завоеваниям. Между двумя царствами развернулась ожесточенная борьба, в которой Урарту одно время стало серьезным соперником Ассирии за гегемонию на Ближнем Востоке.

В 856 году до н.э. ассирийские войска Салманасара III нанесли урартам крупное поражение, прошли насквозь через всю их страну, однако не стали (очевидно, не смогли) присоединять ее к своим владениям. Урарты оправились, окрепли и в 832 году до н.э. отбили новое нападение ассирийцев.

При царе Минуа в самом начале VIII века до н.э. в Урарту ведется интенсивное фортификационное строительство. Урарты покоряют под свою власть небольшие государства Анатолийского нагорья: Хатти, Страну мушков и др., а также на Кавказе. Столица Урарту располагается в городе Тушпа на озере Ван. На все население распространяется трудовая повинность, строится много оросительных каналов и водопроводов.

Сын Минуа, Аргишти I, продолжил деятельность отца. В частности, при нем была построена крепость Эребуни. Он окончательно покорил Хатти и Страну таохов на Кавказе (часть современных территорий Армении и Грузии). В конце правления Аргишти начал беспокоить саму Ассирию своими нападениями.

При сыне Аргишти I, Сардури II, завоевательная политика Урарту приобрела еще более широкий размах. Как все древневосточные народы, урарты практиковали депортации покоренных народов на земли своей империи. В царствование Сардури в Урарту были переселены десятки тысяч пленных.

Решающее столкновение между Урарту и Ассирией становилось неизбежным. Около 743 года до н.э. Урарту достигло пика своего могущества. Под его контролем оказалась территория от Средиземного моря до озера Урмия и от верховьев Куры до гор нынешнего Иракского Курдистана. В том же году ассирийская армия Тиглатпаласара III нанесла войскам Урарту и его союзникам тяжелое поражение на реке Евфрат севернее Каркемиша.

В 735 году до н.э. ассирийцы вторглись в Урарту, дошли до его столицы, но не смогли ее взять. Урарту переживало серьезный кризис и явно клонилось к упадку. При преемнике Сардури II царе Русе I в Урарту с севера вторглись киммерийцы. Хотя урартам удалось отразить нападение и отклонить основной поток киммерийцев от себя, мощь государства еще больше ослабла. На окраинах проявились сепаратистские тенденции.

В 714 г. до н.э. ассирийский царь Саргон II нанес урартам чувствительное поражение, взяв их священный город Муцацир. В начале VII века при Русе II Урарту временно окрепло. Но даже падение Ассирии под совместным ударом Вавилона и Мидии не помогло Урарту обрести прежнее могущество. Новая опасность с севера – скифы – сильно подточила все тогдашние царства Малой Азии.

На Ближнем Востоке появился новый фактор, который столетиями будет доминировать в политике региона – иранцы, первоначально в виде Мидийского царства (впоследствии на ее месте вырастет Персидская держава). В самом конце VII века до н.э. мидяне подчинили себе Урарту, а в самом начале VI века покончили с ним, присоединив к своим владениям. Урартская государственность навсегда прекратила свое существование, и одновременно с этим из сохранившихся надписей исчезает урартский язык.



Загадка языка и происхождения урартов



Урартский язык удалось дешифровать благодаря билингвам – параллельной записи одних и тех же текстов на ассирийском (уже известном) и на урартском языках. Урарты, как и почти все народы Ближнего Востока в то время, пользовались слоговым клинописным письмом.

По наиболее разработанной версии, урартский язык отдаленно родствен шумерскому, а с ним вместе обнаруживает признаки сходства с языками нахско-дагестанской группы. Самым близким к урартскому является хурритский язык, бытовавший примерно в том же регионе чуть ранее урартского. Он также исчез. Оба языка объединяются лингвистами в вымершую хуррито-урартскую языковую семью.



Весьма вероятно, что, если урарты не были автохтонами Армянского нагорья, то они пришли с севера, с Кавказских гор. Аналогичную версию высказывают также для хурритов и даже для шумеров.

Есть гипотеза о том, что урарты это языковые предки армян, но она не разделяется большинством исследователей.



Загадка исчезновения урартов

Урарты как народ исчезают одновременно с падением их государственности. Из этого можно заключить, что господство урартов на Армянском нагорье не имело прочных народных корней. По-видимому, урарты были пришлым народом-завоевателем, который составил правящую верхушку в покоренных землях.



Подвластное урартам население было многоязычным, но, судя по дальнейшему развитию региона, в нем преобладали армяне. Учитывая, что, по многим данным, армяне были автохтонами этой территории, они и составляли основную массу населения Урарту. В этом населении и растворились немногочисленные урарты после того, как лишились власти.

Таким образом, если между языками армян и урартов нет родственных связей (существуют лишь около 70 слов-заимствований из урартского языка в древнеармянский; однако у урартского и нахско-дагестанских языков более 160 общих корней, что определеннее указывает на родство), то часть генофонда урартов, несомненно, внесла свой вклад в формировавшуюся армянскую народность. Источник - russian7.ru

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