Мэром Джалал-Абада избран "элдик торага" Мураталы Тагаев. Ташиев не прошел

00:46 12.06.2018 Мэром Джалал-Абада избран "элдик торага" Мураталы Тагаев. Ташиев не прошел



Мэром Джалал-Абада избран Мураталы Тагаев, с ноября 2017 года занимавший пост спикера Джалал-Абадского городского кенеша. Эту информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ЦИК КР.



На заседании горкенеша присутствовали 30 депутатов (из 31-го). Во время выборов было выдвинуто две кандидатуры, причем обе – от партии "Ата-Журт" (во фракции всего четыре человека). Обоим было дано время, чтобы презентовать свою программу. Шайырбек Ташиев набрал 11 голосов, Мураталы Тагаев – 18. Один депутат проголосовал против всех.



Мураталы Тагаев является депутатом Джалал-Абадского городского кенеша с 2012 года. Дважды он занимал пост спикера. В 2013 году получил награду "Элдик торага". С 2015 года является почетным гражданином Сузакского района.



Его противник на выборах - Шайырбек Ташиев – родной брат экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева.



Пост председателя горкенеша теперь займет Айбек Джолдошев, депутат от фракции СДПК.



Как отметили в пресс-службе ЦИК КР, решение о назначении нового мэра может быть обжаловано в течение трех дней. Комиссия приступила к проверке документов.



Ранее муниципалитет возглавлял Салайдин Авазов. Ему были предъявлены обвинения в коррупции, сейчас он находится в СИЗО ГКНБ. После задержания мэра Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Салайдина Авазова от занимаемой должности.



11 июня 2018 Юлия Палькина См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vb.kg

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