Госдолг Кыргызстана. На каждого гражданина приходится $708,8

00:39 12.06.2018 На каждого кыргызстанца приходится $708,8 государственного долга страны. За месяц долговое бремя на каждого жителя страны выросло на $1,5.



По данным Министерства финансов, на 30 марта госдолг достиг $4 миллиардов 435,49 миллиона, или 305 миллиардов 91,22 миллиона сомов. В том числе внешний долг составил $3 миллиарда 870,43 миллиона (266 миллиардов 224,04 миллиона сомов), внутренний - $565,06 миллиона (38 миллиардов 867,17 миллиона сомов). За месяц госдолг вырос на $9,84 миллиона.



ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя заработная плата в Кыргызстане по итогам апреля составляла 15 тысяч 120 сомов. Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,2 средних зарплаты. Источник - 24.kg

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