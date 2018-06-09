 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дерипаска пошел "китайским путем". Тяжкая доля рос-буржуинства
00:24 12.06.2018

Олег Дерипаска пошел "китайским путем"
Какие интересы могут быть у бизнесмена в КНР

Олегу Дерипаске придется поторопиться - положение "Русала" ухудшится, если США не снимут санкции до конца лета. Такие выводы сделало агентство Reuters. Издание объясняет это сроками выплаты дивидендов и особенностями в поставках алюминия. "Команда Дерипаски не вылезает из консультаций с Минфином США", - утверждает собеседник Reuters. Между тем, самого бизнесмена в пятницу, 8 июня, заметили в Китае. Он участвовал в переговорах Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Пекине, при этом миллиардер вел себя странно, отмечали СМИ. Какие интересы у Дерипаски могут быть в Китае? Тему продолжат Юлия Кошкина и Альбина Хазеева.

Ни в анфас, ни в профиль - приехав в Китай, Олег Дерипаска буквально прятался от камер, сообщила газета "Ведомости". В зале для переговоров бизнесмен сидел во втором ряду, рядом с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. С таким соседом Дерипаска оказался как за каменной стеной - миллиардер отклонился на спинку кресла так, чтобы его не могли сфотографировать с любого ракурса.

Чем объяснить такую застенчивость? С апреля Олег Дерипаска и его активы находятся под санкциями США, что обращает внимание СМИ. Между тем, нужно решать бизнес-вопросы, в том числе в Китае. Американские власти ранее допустили, что могут снять ограничения с "Русала", если миллиардер лишится контроля в компании. Он может достичь этого, снизив долю в головном холдинге En+.

Поездка в Китай - это попытка найти покупателя на актив, предполагает старший портфельный управляющий компании "Капиталъ" Вадим Бит-Аврагим. По его словам, интерес китайцев к металлургическому бизнесу Дерипаски очень высок: "Они могут не побояться купить его долю. Китай - один из крупнейших рынков сбыта "Русала". Соответственно, если они получат контроль, то, наверное, могут приобретать продукцию российской компании на более выгодных условиях. Кроме того, в Китае бизнес может объединить свои алюминиевые активы с "Русалом" и получить какую-то синергию, тем более КНР сейчас приняла программу на сокращение выбросов. Между тем, не секрет, что производство алюминия - "грязное". Таким образом, получится, что, имея долю в бизнесе "Русала", китайцы смогут наращивать свою долю, но при этом ограничивать производство алюминия у себя".

По данным СМИ, это не первый визит Дерипаски в Китай с момента введения санкций. Бизнесмен уже приезжал на переговоры с китайскими трейдерами - тогда обсуждался сбыт алюминия, который тоже оказался под ограничениями США. Полная блокада начнется 23 октября - с этой даты международные контрагенты должны завершить все сделки с компаниями российского миллиардера. Средний срок контракта на поставку составляет два месяца, а, значит, "Русал" может столкнуться с потерей клиентов уже в августе, сообщает Reuters.

В этих условиях Дерипаска может искать помощи у китайцев, которые не так боятся столкнуться с вторичными санкциями, считает юрист компании BGP Litigation Денис Дурашкин: "Возможно, они согласятся покупать тот алюминий, который сейчас Дерипаска не может продать через европейских и азиатских трейдеров. Конечно, китайцы могут попасть под вторичные санкции, как любые другие компании, но им есть к кому обратиться в этом случае. Предположим, если им откажут в финансировании европейские и американские банки, имеются свои, которые уже накопили неплохой капитал. В любом случае, это решение политическое в Китае, как и в России".

Даже если китайцы не помогут Олегу Дерипаске, у него еще есть идеи, как вывести свои компании из-под санкций. Одна из них - передача акций En+ в "слепой траст": контроля над бизнесом не будет, а вот доходы от него останутся.

В En+ еще с весны разрабатывают стратегию по снятию санкций США, которую назвали "планом Баркера" по фамилии главы совета директоров холдинга. Как ожидается, документ обнародуют к середине лета.

"Коммерсантъ FM" от 09.06.2018,
Авторы:
Юлия Кошкина
Альбина Хазеева

Источник - kommersant.ru
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