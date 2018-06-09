В Кыргызстане откроют цех по производству мелких золотых слитков

00:10 12.06.2018 В Кыргызстане откроют цех по производству мелких золотых слитков. Об этом сообщил председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам в понедельник.



"В скором времени в Кыргызстане откроется цех по производству мелких золотых слитков", - сказал Т. Абдыгулов.

Депутат от фракции "Онугуу – Прогресс" Зиядин Жамалдинов поинтересовался, где закупает золото Нацбанк?

"Я помню, что вы приносили на наше рассмотрение законопроект, согласно которому собирались покупать золото у Казахстана. Сейчас вы закупаете кыргызское или казахское золото?", - поинтересовался депутат.

По данным Абдыгулова, банк начал покупать кыргызское золото.

"Мы закупаем кыргызское золото. Из Казахстана покупаем лишь мелкие мерные слитки, которые в Кыргызстане не изготавливаются. Сейчас мы с "Кыргызалтыном" ведем работу по открытию такого цеха", - сказал председатель НБКР.

Как отметил глава Нацбанка, в 2015 году в резерве страны было 4,2 тонны золота, в прошлом году эта цифра увеличилась до 6,9 тонны.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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