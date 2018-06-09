В Кыргызстане началось искусственное переселение... маралов

00:04 12.06.2018 В Кыргызстане маралов переселят из Нарына в Джалал-Абад



Рабочая группа во главе c директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республике (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыком Рустамовым посетили Нарынский государственный заповедник для рассмотрения вопроса реинтродукции маралов.



В ходе поездки директор ГАООС и ЛХ А.Рустамов посетил маралий питомник, где были обсуждены вопросы практической реализации проекта "Реинтродукция маралов в Западный Тянь-Шань", определение половозрастного и количественного состава переселяемых животных, согласование способов отлова, погрузки и транспортировки животных, расчеты по изготовлению сооружения для загона маралов, а также другие организационные вопросы.



Необходимо отметить, что ГАООС и ЛХ после определения особей, до 20 июня планирует перевести 10 маралов в Аксыйский район, на базе Авлетимского лесхоза, где уже определено место в охраняемой зоне.



Кроме того, в рамках поездки глава ГАООС и ЛХ А.Рустамов посетил Национальный парк "Салкын-Тор", а также инспектировал деятельность территориальных и подведомственных управлений Госагентства, расположенных в северных регионах Кыргызстана. Источник - vb.kg

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