Саудовская Аравия по просьбе США увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

22:37 11.06.2018 До 10 млн баррелей в сутки увеличила добычу нефти в мае Саудовская Аравия. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.



По сравнению с апрелем производство нефти в королевстве увеличилось на 162 тыс. баррелей.



В мае сообщалось, что министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи намерены обсудить с главой Минэнерго России Александром Новаком нефтяной экспорт в свете вероятного выхода США из ядерного соглашения с Ираном.



8 мая США заявили о планах возобновить действие санкций против Тегерана. Речь, в частности, идет о запрете на покупку иранской нефти для американских компаний и физических лиц.



В июне стало известно, что Вашингтон попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти за день до выхода страны из ядерного соглашения с Ираном в случае, если данное решение повлияет на цены. Источник - iz.ru

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