 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 11.06.2018
22:37  Саудовская Аравия по просьбе США увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки
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13:02  Дмитрий Захаров - фальсификатор или профан? К вопросу о потерях РККА в 1941 году (история), - П.Густерин
09:29  Грядущий ЧМ по футболу - ключевая фаза Третьей мировой войны, - А.Халдей
02:21  ШОСсе поехало! Геополитическая альтернатива против геоэкономического приспособленчества, - В.Павленко
02:00  Убийство беженцем Башаром 14-летней Сузанны Ф. из Майнца: несостоятельность немецкого государства, - Bild
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01:19  США готовятся продать курдов еще раз
01:17  Вернуться домой. О чем попросили своего президента узбеки – беженцы из Киргизии
01:14  Путин и Трамп разыграли "стеночку", - В.Баранец
01:12  Бросить все и уехать в Китай. Каково это - стать переселенцем в Поднебесной?
01:09  Ошская трагедия. Забыть невозможно
00:56  Западные СМИ сравнили встречу ШОС и "хаотичный" саммит G7
00:51  Узбекистан спасает от краха сахарную отрасль Украины
00:50  ШОС может перейти к взаиморасчетам в национальной валюте
00:47  В Турции пожизненно посадили бывшего владельца газеты Zaman Хидайета Караджа
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00:28  Крути педали... Генпрокуратура Таджикистана пересадила сотрудников на велосипеды
00:25  Америка уже хотела разделить Иран на семь независимых государств, - FARS
00:04  Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии
Воскресенье, 10.06.2018
22:00  "Семерка" в раздоре: Трамп открыл России окно в Европу
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12:16  Лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита в Циндао
12:14  Путин ответил на призыв вернуть G8
00:59  Ложь и гнусная ложь. Оправданные и неоправданные утечки, - Майкл Уолцер
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00:14  Менингококк атаковал Казахстан: всех проверить, все проветрить!
00:08  В гибели обладательницы титула Missis World в Киргизии обвинили сына милиционера
Суббота, 09.06.2018
21:33  Путин с китайцем братья на век, - А.Колесников
17:15  Каз-боксера-чемпиона Головкина лишают титулов без боя. За жадность...
16:04  Таджикский КВНщик Мирсаидов сознался в растрате бюджетных средств
14:51  Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд Eurasian Nurly
12:38  "Саманизация" маната. Как валюта Туркменистана превращается в солому
12:35  УкрЕвропа - это судьба, - Иван Крастев
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12:31  День Иерусалима 2018 – еще больше гнева
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Саудовская Аравия по просьбе США увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки
22:37 11.06.2018

До 10 млн баррелей в сутки увеличила добычу нефти в мае Саудовская Аравия. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

По сравнению с апрелем производство нефти в королевстве увеличилось на 162 тыс. баррелей.

В мае сообщалось, что министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи намерены обсудить с главой Минэнерго России Александром Новаком нефтяной экспорт в свете вероятного выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

8 мая США заявили о планах возобновить действие санкций против Тегерана. Речь, в частности, идет о запрете на покупку иранской нефти для американских компаний и физических лиц.

В июне стало известно, что Вашингтон попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти за день до выхода страны из ядерного соглашения с Ираном в случае, если данное решение повлияет на цены.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528745820
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