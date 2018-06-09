Отбита атака боевиков из подконтрольного США района Сирии в Пальмиру

19:52 11.06.2018 Войска Сирии при поддержке ВКС России сдержали прорыв боевиков из подконтрольного американцам города Эт-Танф в Пальмиру.



"11 июня около 04:00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры", – рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает ТАСС.



Сообщается, что в ходе операции уничтожены пять боевиков, пикап и один мотоцикл, а остальные боевики "рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф".



В центре отметили, что попытки прорыва террористов из-под Эт-Танфа осуществляются регулярно.



"Сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с военной базой США в Эт-Танфе, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГИЛ* и источником пополнения террористических формирований в центральной части страны", – считают в центре.



Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что экспансия запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*" в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции.



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в районе Эт-Танфа активизировались группировки, связанные с "Исламским государством".



11 июня 2018, Анна Инсарова Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528735920

Новости Казахстана

