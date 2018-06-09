Время сказать "н**** Трампа", – Роберт де Ниро публично обматерил президента США

19:28 11.06.2018 Известный голливудский актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии "Тони" со сцен обругал американского президента Дональда Трампа.



"Я собираюсь сказать одну вещь. Н**** Трампа", – сказал де Ниро, передает Reuters.



Зал аплодировал стоя. Под аплодисменты присутствующих в зале актеров, режиссеров и продюсеров де Ниро пояснил свою мысль.



"Хватит говорить "Долой Трампа". Время сказать "н**** Трампа", – добавил он.



После неожиданного заявления де Ниро представил рок-исполнителя Брюса Спрингстина, ради чего актер изначально и вышел на сцену.



Напомним, в феврале де Ниро во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений заявил, что Соединенные Штаты страдают "от временного безумия".



11 июня 2018, Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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