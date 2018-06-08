Алеппо - это 100 Сталинградов, - Э.Лимонов

13:09 11.06.2018 Сто Сталинградов

Эти кварталы никогда не смогут вернуться к жизни



Эдуард Лимонов



Современные средства информации позволяют видеть войну в Сирии в прямом эфире. Демонстрируемые ежедневно разрушения удручают. Башар Асад не преувеличивал, когда говорил, что "Алеппо - это сто Сталинградов". Видео бесчисленных кварталов разрушенных зданий ужасны. Руины, цементная крошка, пыль, окаменевшие пальмы, практически не выжила зелень. Такое впечатление, что эти кварталы никогда не смогут вернуться к жизни, придется строить новые города.



Со времени 1943 года человечество настолько преуспело в создании средств разрушения, что самая страшная трагедия русского города на Волге в 1943-м (мы преклоняемся перед подвигом Сталинграда и будем преклоняться всегда) поблекла по масштабам - современность глобальнее. Воистину сто Сталинградов. И не только в масштабах Алеппо - в масштабах всей Сирии.



Удивительной загадкой выглядит тот факт, что тысячи живых существ ухитрились уцелеть в страшнейшей войне машин.



Война не закончена, но она издыхает.



Вот типичный, успокаивающий взгляд на ситуацию в Сирии: "После фактически полного уничтожения ИГ (организация запрещена в РФ - прим. ред.) в Сирии мало что изменилось. Разве что Турция своими военными операциями немного потеснила курдов. А так - курды по-прежнему контролируют почти всю северную часть провинции Дейр эз-Зор, а все остальное пространство Сирии (за исключением Идлиба и небольших территорий в других провинциях) находится под властью Дамаска. Вряд ли в ближайшее время изменится хоть что-нибудь".



Видимо, все более или менее так и есть, ситуация схвачена верно, однако вот цифры потерь шиитских формирований... Перечисляются погибшие шиитских национальных формирований за последние полгода - с 18 января 2018-го до 2 июня 2018-го:



ливанцы - 1229 убитых,

афганцы - 892,

иранцы - 549,

пакистанцы - 155,

иракцы - 116.



Итого - 2941 убитый. Так что война не издохла еще.



Теперь разберемся, кто же воюет.



Уже даже процитированный список потерь за полгода заставляет предположить, что основную тяжесть наземной войны несут на себе шиитские формирования.



При всем уважении к армии Башара Асада специалисты, аналитики и военные журналисты убеждены, что сирийская армия сейчас невелика - от 30 тыс. до 50 тыс. человек.



Россия - наша страна: заслуги ВКС в Сирии велики, однако российский наземный контингент в Сирии немногочислен, он сводится к обслуге баз в Хмеймиме и Тартусе плюс охраняющие их подразделения.



Основная сила в войне в Сирии? Выясняется, что это Иран.



Иран контролирует около 100 тыс. бойцов (называют количество и в 150 тыс.). Из них 50-80 тыс. бойцов из "Хезболлы" и столько же добровольцев-шиитов из Ирана, Ирака, Пакистана и Афганистана.



Россия, таким образом, обеспечивает Сирию авиацией, снабжает разведывательными данными и поддерживает Сирию и Иран на дипломатическом фронте.



Сам Дамаск предоставляет не столько солдат, сколько базы и легитимность.



Иран - крупнейшее на Ближнем Востоке государство. Население - около 80 млн человек. Иран - самое крупное шиитское государство.



Для сравнения: еще одна крупнейшая держава на Ближнем Востоке - Турция - имеет население тоже в 80 млн. А вот Саудовская Аравия много меньше: ее население - 35 млн. Это важно знать, чтобы понимать, кто есть кто на Ближнем Востоке.



Таким образом, мы пришли к выводу, что это Иран несет на себе основную тяжесть войны, а Сирия и Россия ему скорее ассистируют.



К примеру, при взятии Алеппо (город взяли в декабре 2016-го): это иранские подразделения вместе с "Хезболлой" и другими шиитскими формированиями, при огромной поддержке ВКС РФ с воздуха, я помню, брали Алеппо и передавали захваченные территории армии Асада.



И это иракские шииты брали Мосул с юго-запада.



К настоящему времени до 60% территории Сирии оказалось под иранским контролем.



Так, иранские ВС используют военный аэродром Тадмор (Пальмира) в центре страны, позволяющий перебрасывать в Сирию из Ирана боеприпасы.



(А вы думали, это просто так сгруппировались остатки ИГ и попытались только что захватить Пальмиру? Нет, не просто так: они пытались прорваться к аэродрому. К тому же, возможно, это были не силы ИГ, а какие-то иные антииранские силы.)



Вы думаете, почему так разволновался и стал агрессивным Израиль? Это все израильская реакция на усиление Ирана. Преследуя и свои собственные цели, и американские, израильские самолеты и ракеты уже несколько раз бомбили сирийские базы, используемые иранскими военнослужащими.



В результате израильских ударов руководство ВС Сирии объявило даже о решении закрыть доступ на авиабазы ВВС Сирии силам союзников из Ирана. Недружелюбно по отношению к тем, кто ценой тяжелых потерь отвоевал Асаду Сирию? Очень недружелюбно.



Такая вот вырисовалась картина. А мы молодцы, спору нет, наша армия - лучшая в мире, русский солдат - лучший в мире.



Ура! Источник - RT

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