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Дмитрий Захаров - фальсификатор или профан? К вопросу о потерях РККА в 1941 году (история), - П.ГустеринДмитрий Захаров - фальсификатор или профан? К вопросу о потерях РККА в 1941 году (история), - П.Густерин
13:02 11.06.2018

П.В. Густерин

Дмитрий Захаров - фальсификатор или профан?

Эта статья основана на материалах передачи "Час истины - 22 июня - Начало ВОВ" исторического канала "365 дней ТВ", ролик которой был размещен на YouTube 5 ноября 2013 г.

Передача попалась мне на глаза пару дней назад.

В ней принял участие М. Солонин - известный фальсификатор, поэтому обсуждение его мнения - не тема данной статьи.

Однако в этом же качестве выступил ведущий исторического канала "365 дней ТВ" Д. Захаров.

Мое утверждение, что Д. Захаров - фальсификатор, основано на его высказываниях, прозвучавших в этой передаче, а именно:




1) на 3-й минуте: "Самая мощная армия на тот момент - Красная Армия - была уничтожена практически в считанные недели". Это соответствует "Плану Барбаросса". Но Д. Захаров почему-то не объяснил, кем в таком случае был сорван "План Барбаросса", и почему Вермахт вышел только к одной точке на линии Архангельск - Астрахань, предусмотренной этим планом, а именно - к Сталинграду, и не через "считанные недели", а через 14 месяцев. Чем это для нацистов и их сателлитов закончилось - хорошо известно. А в 1945 г. "уничтоженная" РККА вышла на линию Висмар - Вена, что никакими советскими планами не предусматривалось…

2) на 8-й минуте: "У нас не было людей, способных разработать военную теорию, моторы для самолетов и всего прочего мы покупали за границей, орудия покупали за границей". Это - смесь правды и лжи. Авиамоторы иностранного производства в больших количествах приобретались Советским Союзом в 20-х - начале 30-х годов, то есть до завершения первой пятилетки (индустриализации). Позднее, вплоть до ВОВ, - лишь в качестве образцов для изучения зарубежного опыта. Последнее происходило и с зарубежными артиллерийскими системами: об их массовом приобретении в довоенные годы вообще говорить не приходится. Здесь Д. Захаров превнес долю правды, чтобы сделать свою ложь правдоподобной. О военных теоретиках будет сказано ниже.

3) на 9-й минуте (речь шла о количественном составе РККА): "И всего, безусловно, больше. Больше, чем у армий Германии, Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии вместе взятых". Это - голословное утверждение.

4) на 20-й минуте: "Проблема, которая опять же была зарождена в 17-м году, как бы, - смерть военной мысли". Это - обман, основанный на мифе, что до 1917 г. в России все было хорошо, а при большевиках, то есть после 1917 г., - все стало плохо. В СССР те же бывшие царские офицеры военной теорией и занимались: А.А. Свечин, Б.М. Шапошников, Н.Н. Шварц и др. Из троих названных только Свечин был репрессирован.

5) на 28-29-й минутах: "Сколько там процентов армии воевало – 10-15 процентов, 20 процентов. Остальные 80 драпанули. Мы это понимаем. Ну, факт же, драпанули. Драпанули, сдались в плен". Мой дед по маме, П.П. Синяков, призванный в Белоруссии 22 июня 1941 г., под Харьковом попал в плен, но он не драпал. А вот из лагеря для военнопленных действительно сбежал. А дед по отцу, М.А. Густерин, в ноябре 1941 г. ушел на фронт добровольно, несмотря на то, что имел бронь. Примечательно, как Д. Захаров смакует слово "драпанули".

И далее, на 30-й минуте, Д. Захаров делает вывод: "То есть процент разбежавшихся был существенно больше процента сопротивлявшихся". Сопротивлявшиеся могли попасть в плен с несравненно большей вероятностью, чем разбежавшиеся. Значит, подавляющее большинство из 5 млн советских военнопленных, о которых Д. Захаров говорит на 29-й минуте, сопротивлялись. Д. Захаров делает вид, что не понимает этого.

6) на 34-й минуте: "У нас сколько было в 41-42 году "котлов"? Восемь или семь? Восемь! В одном случае только, в одном единственном случае командование не удрало из "котла". В одном единственном случае!" И далее: "Практически везде классическая картина - удрали генералы, после этого удрал средний комсостав, а после этого, ну, это уже дезорганизованная масса людей". По данным "Независимого военного обозрения" и "Военно-исторического журнала": в 1941 г. погибли 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании, в том числе 10 умерли от ран, 1 застрелился во избежание плена, 1 погиб от рук диверсантов. Без вести пропали 8 генерал-майоров и 2 дивизионных комиссара. В плен попали также около 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании. Из них 9 генерал-майоров и 1 дивизионный комиссар попали в плен в окружении. Если представители высшего комсостава бросали свои войска, чтобы спастись самим, то откуда столько погибших генералов и как они попадали в плен? А если бы они спаслись бегством, то что бы они потом сказали т. Сталину?

7) на 35-й минуте: "Если говорить о немцах, то немцы попадали в "котел" ДВА РАЗА. Один раз им из "котла" удалось вырваться - это "Демянский котел", в котором они пробыли практически год, их снабжали по воздуху, они несли очень тяжелые потери, но, тем не менее, из этого котла они смогли вырваться, поэтому в нашей истории этот "котел" практически никогда не упоминается. Второй "котел", в который попали немцы, хорошо известен - это Сталинград. Там была 6-я армия Паулюса, которая оборонялась до последнего, пока Паулюс не принял решение сдаться в плен". Здесь я привожу неполный список операций РККА, в результате которых части Вермахта попали в "котлы" с названиями последних:

Демянская - Демянский;
"Уран" - Сталинградский;
Великолукская - Великолукский, Ширипинский, то есть 2 "котла";
Острогожско-Россошанская - Россошанский;
Воронежско-Касторненская - Касторненский;
Донбасская - Таганрогский;
Корсунь-Шевченковская - Корсунь-Шевченковский;
"Багратион" - Бобруйский, Витебский, Минский (к востоку от города), Могилевский, то есть 4 "котла";
Полесская - Ковельский;
Березнеговато-Снигиревская - Снигиревский;
Проскуровско-Черновицкая - Каменец-Подольский;
Одесская - Раздельновский;
Львовско-Сандомирская - Бродовский;
Ясско-Кишиневская - Кишиневский (к западу от города), Хушийский, то есть 2 "котла";
Висло-Одерская - Глогавский (к востоку от города);
Варшавско-Познанская - Скражиско-Каменнский;
Восточно-Прусская - Браунсбергский;
Восточно-Померанская - Бельгардский;
Верхне-Силезская - Нойштадский;
Белградская - Смедеревский;
Венская - Товарошский;
Пражская - Пражский (восточнее города);
Франкфуртско-Губенская - Хальбский.

При этом, как видно, я не отношу к "котлам" окружения группировок немецко-фашистских войск и их сателлитов в Тернополе, Пиллау, Кенигсберге, Варшаве, Лодзе, Кракове, Бреслау, Глогау, Торуне, Кульме, Мариенбурге, Эльбинге, Млаве, Летцене, Модлине, Бромберге, Познани, Кюстрине, Шнейдемюле, Арнсвальде, Дойч-Кроне, Данциге, Грауденце, Кольберге, Будапеште и Берлине, поскольку там вражеские силы были окружены не в результате неумелого командования ими на поле боя, а как гарнизоны, предназначенные для защиты названных пунктов до конца. Также я не называю их Курляндский "котел", который собственно "котлом" не являлся, несмотря на это название, принятое в отечественной историографии.

8) на 36-й минуте: "Паулюс и его генералы и офицеры оставались со своими солдатами вплоть до капитуляции". Д. Захаров почему-то забывает, что Гитлер лично запретил Паулюсу и его штабу сдаваться, а это значит, что эвакуация для них исключалась. Более того, 30 января 1943 г. Гитлер присвоил Паулюсу звание "фельдмаршал", дав понять, что он и его 6-я армия должны сопротивляться до конца, после чего новоиспеченный фельдмаршал должен был покончить жизнь самоубийством. Но уже 31 января Паулюс предпочел сдаться в плен. После войны до своей смерти в 1957 г. он жил в ГДР, на охраняемой даче в Дрездене, поскольку были основания опасаться мести ему со стороны нацистских недобитков.

Профан или фальсификатор Д. Захаров - пусть каждый решит для себя сам.

См. мою похожую статью: www.centrasia.ru/newsA.php?st=1495455900

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528711320
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