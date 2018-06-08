 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грядущий ЧМ по футболу - ключевая фаза Третьей мировой войны, - А.Халдей
09:29 11.06.2018

Зачем России Чемпионат мира по футболу

Грядущий чемпионат на самом деле является ключевой фазой Третьей мировой войны

Любимый аргумент левых патриотов против чемпионата мира по футболу в России: "Лучше бы эти деньги пенсионерам раздали". Ну, во-первых, не левым это говорить. Ведь это они в свое время по закрытым спецраспределителям раздавали по низким ценам мясо, масло, иностранные сигареты и так далее работникам аппарата райкомов и горкомов партии и комсомола. Мало того – вместо поддержки пенсионеров содержали целые "коммунистические режимы". Тогда пенсионеры были по боку… а сейчас – откуда такая забота?

Во-вторых, не удивительно, что нынешние левые страну не удержали с такой близорукостью: сам СССР на большом спорте не только не экономил, а наоборот, всячески его для рекламы использовал. Спорт - это реклама государства. Если вы придете в Правление любой современной фирмы и предложите: "А давайте мы весь рекламный бюджет раздадим на премии работникам!" - вас уволят как идиота. Потому что только идиот не понимает: не будет рекламы - не будет и продаж, и денег на зарплату не будет. Но почему тогда не понимают горе-патриоты, что государство в современном мире без рекламы себя оказывается на глубоких задворках?

Да, в России нет футбола. Не сложилось исторически. Хоккей есть, а с футболом не вышло. Были времена, когда играли получше и похуже, но в целом в России культа футбола нет. Не наш это вид спорта, хотя болеют за футбол миллионы. Мы страна зимняя, и в хоккее наш характер как-то лучше выражается. Хоккей - это стихия. Футбол - это система. А всякий русский по природе анархист и всякую систему ненавидит.

Футбол - это армия, это дисциплина и команда. Хоккей - это соло индивидуумов-харизматиков и возможность подраться, если что. Футбол - это машина, где даже великие форварды растворены в команде. Хоккей - это "уан мэн шоу", даже если эти "мэны" действуют в составе пятерки. Хоккей стоит на личностях, футбол на команде. Лучшим футболистом считается тот, кто своей гениальной индивидуальной игрой не мешает игре команды. Лучшим хоккеистом считается тот, кто выламывается из команды и ломает итог игры и соперников на площадке.

Да, есть проблема организации в футболе - коррупция менеджеров, отсутствие мотивации игроков, плохая база и прочее. Но то же самое есть и в хоккее. Почему там с этим справляются и дают чемпионов, а в футболе нет? Не знаю. Ведь никто не спрашивает, почему у африканцев есть хорошие бегуны, но нет хороших шахматистов? Я думаю потому, что шахматы африканцам неинтересны - нет там места для проявления африканского национального духа. Вот у нас с футболом точно такие же отношения. Болельщикам интересно, а игрокам - нет. Если бы не большая зарплата, бросили бы они это дело и занялись бы чем-нибудь другим. Нет у меня других объяснений для происходящего в нашем футболе. В СССР если хотели загубить чиновнику карьеру - бросали его на сельское хозяйство. В нашей России хочешь погубить карьеру кому-то - брось его на футбол. Крах судьбы и проклятья народа обеспечены.

Но это не повод не проводить у нас всемирный праздник футбола. Да, мы не ждем от нашей команды ничего. Мы привыкли к тому, что футбол нам приносит огорчения чаще, чем радость. Следовательно, от чемпионата нам никакого рекламного эффекта через яркую игру нашей сборной ждать не приходится. Тогда зачем мы в это дело влезли?

Место, где люди получают удовольствие, они потом вспоминают с теплотой. Проводя чемпионат, российская власть обращается к массовым избирателям других государств через головы их правящих кругов и развеивает нагромождения лжи и ненависти к России. Запад основан на таком механизме политической демократии, где информационные механизмы играют очень большую роль. И если там людям не понравится то, что делают с Россией их правительства, то им придется с этим считаться. От улучшения международной торговли каждый россиянин только выиграет. Потому и проводится в России чемпионат мира.

Но не только в этом его цель. Сам чемпионат был запланирован давно, еще до ухудшения наших отношений с Западом. И потому так важно сейчас провести его хорошо. Но США именно этого не хочет нам дать. Не случайно Путин открыто предупредил о том, что любая эскалация военных действий на Донбассе грозит Украине кризисом государственности. Многие подумали, что Путин признает ЛДНР. Это ошибка. Признания не будет. Если бы война влекла признание, США немедленно начали бы наступление на Донбасс.

Ибо признание ЛДНР означает отказ России от борьбы за всю Украину как нерусофобское государство. Это как раз то, на что все эти годы нас толкают США и от чего нам удавалось уклониться. Развал Украины вообще не выгоден ни России, ни Европе, ни США. Одинаково невыгоден, хотя и по разным причинам. Значит, Украину пока будут сохранять. Просто будет борьба за смену ее режима. Признание Россией ЛДНР будет означать начало войны с официальным участием России там, где Европа уговорила Россию разместить миротворцев, чтобы выскользнуть от давления США по "Северному потоку-2". Начало войны на Донбассе означает конец планам по газопроводу. Это мечта США. Именно потому так велика вероятность начала войны на Донбассе в период чемпионата мира в России.

Но глупо думать, что Россия к этому не готова. Донбасс выстоит этот месяц, о его мобилизационном ресурсе Россия позаботилась. Никакого плана Барбаросса там не будет. Враг будет разбит, победа будет за нами. Хотя этому врагу нужна не победа, а сама война. Украина рассчитывает, что она начнет, а ломать Россию вместо нее будут Штаты.

Но успешное проведение ЧМ-2018 прямо ведет через мир на Украине к уверенному установлению прочного газового контроля России над Европой и серьезное вытеснение из Европы США. Это глобальные политические сдвиги всемирно-исторического значения. И в центре всего этого стоит наш Чемпионат мира по футболу. Где нашим игрокам ничего, кроме проклятий болельщиков, не светит. Но всемирный праздник футбола должен состояться не ради наших успехов на чемпионате. На кону более высокая ставка - судьба мира и России. Мы не в футболе победим, если проведем гладко чемпионат - мы в Третьей мировой победим. А это та война, где любые жертвы оправданы.


Поэтому сейчас нам надо выстоять любой ценой. Нам устроят любые возможные пакости. Путин сказал это открыто и дал понять - мы готовы. Поэтому нам не стоит слишком обращать внимание на спортивную сторону этого чемпионата и больше думать о его военно-политическом значении. А оно огромно, как Сталинградская битва, после которой наступил коренной перелом в войне. У нас три ключевых критических этапа, которые нужно пережить. Первый мы уже прошли - Крымский мост. Второй - ЧМ 2018 - скоро начнется. И третий - ввод газовых потоков в Европу. До этого нужно дожить. Выстоять. Потом мы заговорим с этим миром на совсем другом языке. А пока нужно продержаться.

Александр Халдей

8 июня 2018

Источник - iarex.ru
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