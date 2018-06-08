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Убийство беженцем Башаром 14-летней Сузанны Ф. из Майнца: несостоятельность немецкого государства, - Bild
02:00 11.06.2018

8 июня 2018 г.

Редакция | Bild

Ему было отказано в статусе беженца, но депортирован он не был. Он подозревался в совершении ряда правонарушений, но юридических последствий всегда избегал, сообщает Bild сведения о подозреваемом в убийстве 14-летней Сузанны Ф. из Майнца.

"Убийство Сузанны Ф. с шокирующей очевидностью показывает, что власти ничего не знают о тех, кто приезжает в Германию в качестве беженцев. Трудно понять, почему правоохранительные органы демонстрируют в их адрес мягкость, когда они совершают преступления", - негодует немецкий таблоид.

По данным следствия, Али Башар вместе с родителями и пятью братьями и сестрами приехал в Германию 16 октября 2015 года, через полгода семья обосновалась в миграционном центре Висбаден-Эрбенхайм.

"Али Башар, - продолжает издание, - в сентябре 2016 года подал в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев запрос на предоставление статуса беженцев, заявив, что на родине ему якобы грозят пытки и смерть от рук членов террористической Рабочей партии Курдистана. В ведомстве его аргументы посчитали неубедительными, в декабре ему было окончательно отказано в статусе. Однако семья не торопилась уезжать. Али Башар с помощью адвоката подал в январе 2017 года иск, оспаривающий решение ведомства".

Как отмечает глава полиции Вестхессена Штефан Мюллер, "Али Башар получил от администрации Висбадена разрешение на пребывание на срок рассмотрения иска". Его иск рассматривается до сих пор.

"Первый раз внимание правоохранителей Али Башар привлек вскоре после приезда, в апреле 2016 года", - говорится в статье. По словам Мюллера, речь шла о разборках между двумя группами из-за приставаний к женщине. Одним из участников конфликта был Али Башар. Его вину полиции доказать не удалось.

"В феврале 2018 года, - продолжает издание, - тремя неизвестными в Висбадене был избит мужчина. Подозревали, в числе прочих, Али Башара - он попался рядом с местом преступления. (...) Полиции также не удалось доказать его причастность, поскольку пострадавший хранил молчание".

"Всего через 6 недель Али Башар оскорбил ночью в центре Висбадена сотрудницу полиции. В ходе задержания он плевался и дрался - ночь он провел в участке", - передает Bild. А еще через три дня молодой человек с сообщником напал на мужчину, угрожая ножом, и обокрал его. Судебный процесс по этому делу до сих пор не окончен. Примерно в это же время в центре для беженцев было совершено изнасилование 11-летней девочки - согласно следственной информации, в круг подозреваемых входит и Али Башар. Кроме того, против него ведутся разбирательства в связи с незаконным ношением холодного оружия, говорится в статье.

22 мая, передает издание, Сузанну Ф видели в центре для беженцев. После того как она не появилась дома, мама сообщила о ее исчезновении.

"Через неделю, 29 мая, подруга Сузанны написала ее маме о том, что девушка была изнасилована и убита. Женщина обратилась в полицию. Неясно, откуда об этом стало известно подруге, - говорится в статье. - По горячим следам полиции это выяснить не удалось, поскольку девушка находилась в отъезде".

Но в это время, сообщает Bild, Али Башар еще находился в Германии, а уже четыре дня спустя он сбежал из страны со всей своей семьей.

Источник: Bild

Источник - inopressa.ru
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