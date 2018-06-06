Миллионы в брачной корзине. Опубликован убойный компромат о бизнесе зятя президента Таджикистана

01:43 11.06.2018 OCCRP опубликовал расследование о бизнесе зятя президента Таджикистана



Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование под названием "Таджикистан: миллионы в брачной корзине", посвященное бизнесу зятя президента Таджикистана Эмомали Рахмона Шамсулло Сохибова и компании "Фароз" "в условиях крептократического режима, обслуживающего этот бизнес".



Расследование состоит из четырех крупных материалов, в которых сообщается о том, как "все представляющее хоть мало-мальскую ценность в этой стране - от лицензий на добычу сырья до автошкол и даже разведения лекарственных растений - быстро прибирает к рукам президент Эмомали Рахмон и его родственники", и о разгроме в республике оппозиции.



В материале "Смерть в Стамбуле" рассказывается, как Шамсулло Сохибов отнял у своего партнера и бизнес-наставника Умарали Кувватова созданную им в 2002 году компанию "Фароз", занимавшуюся нефтью, строительством и торговлей. Сначала Кувватов, с помощью которого Сохибов породнился с семьей Рахмона, пытался сопротивляться, затем превратился в преследуемого оппозиционера и был убит в центре Стамбула в 2015 году. "Фароз" вырос в конгломерат с интересами во всех сферах - от школ вождения до металлургических заводов, а имя Кувватова исчезло из истории компании, где стали утверждать, что он будто никогда не имел к ней отношения.



Представленная на Лондонской бирже иностранная компания China Nonferrous Gold Limited (CNG, бывшая Kryso Resources PLC) заплатила зятю президента "премию за успех" $2,8 млн и получила за это в 2011 году от Рахмона нужные разрешения на разработку золоторудного месторождения на срок до 2030 года для дочернего предприятия ООО "Пакрут". Деньги были переведены ООО "АНБАТ-Сервис" - дочерней фирме компании "Фароз", принадлежащей Сохибову. Об этом рассказывается в другом сюжете OCCRP - "Жажда золота".



В материале "Когда страна - это бизнес" изучены правительственные махинации, которые способствовали успеху компании "Фароз". Почти все красные ленточки перерезаются Рахмоном на открытии объектов, принадлежащих Сохибову, делают вывод авторы расследования. Правительство поддерживало компанию удобными ей законами, приватизацией по выгодным ценам и давлением на конкурентов, делавшим "Фароз" монополистом отрасли. В результате этих махинаций компания сделалась бизнес-гигантом и добилась успеха в самых разных сферах - банковский бизнес, металлургия, полезные ископаемые, автошколы, лыжный курорт, таможенные терминалы. Одним из самых необычных для "Фароза" стал фармацевтический бизнес по экспорту асафетиды - смолы растения ферула с неприятным запахом, иначе именуемой "дьявольским навозом" или "вонючей смолой".



В четвертой статье расследования - "Закат таджикского исламского возрождения" - рассказывает о быстром, произошедшем за считанные месяцы в 2015 году разгроме и выживании из страны Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) - одной из самых сильных оппозиционных партий на постсоветском пространстве.



В расследовании принимали участие 10 авторов: Влад Лавров, Илья Лозовский, Ольга Гейн, Бермет Талант, Ирена Вельска, Катарина Сабадос, Шиней Каролан, Элеанор Роуз, Лейла Сарцевич, Лейла Чамджич. По их замыслу, оно должно объяснить, что авторитарный президент, ставящий себя выше конституции, и его семейные связи являются основной причиной бедности этой центральноазиатской республики, бюджет которой пополняют трудовые мигранты.



Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - глобальная сеть журналистов-расследователей, известная серией громких разоблачений, из которых наиболее резонансным было так называемое "панамское досье", вскрывшее цепочку офшоров по всему миру. В документах панамской компании Mossack Fonseca обнаружились сотни граждан постсоветских азиатских республик. Аналогичный архив компании Appleby в 2017 году позволил выявить офшоры у влиятельных чиновников Казахстана.

06.06.2018 Источник - fergananews.com

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