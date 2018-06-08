 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вена подыгрывает Эрдогану и отдаляет его от Европы. Есть ли исламу место в Австрии
01:39 11.06.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия правительства Австрии, которое приняло решение закрыть семь мечетей и депортировать имамов из страны. Напомним, что в пятницу, 8 июня, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил на пресс-конференции: "В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям". После этого стало известно, что министерство внутренних дел Австрии ведет проверку в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. Зарплаты этим священнослужителям выплачивает турецкое управление по делам религий (Диянет), являющееся государственным институтом. Как отметил глава МВД Австрии Херберт Кикль, в поле зрения его ведомства оказались 60 из 260 исламских проповедников, но "мы пока находимся в начале этой работы".

Демарш Вены в Турции приняли на свой счет, хотя шесть из закрытых семи мечетей принадлежат арабской общине. Выступая в Стамбуле, президент Эрдоган заявил, что "меры, предпринятые австрийским канцлером, боюсь, приведут мир к войне между крестоносцами и полумесяцем", и пообещал принять ответные шаги. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в эфире телеканала NTV подчеркнул, что "Австрия скоро возглавит Европейский союз", и "это делает ситуацию еще хуже". А также добавил: "Как Евросоюз может быть доверен такой стране ЕС с таким мышлением, оставляю это на усмотрение европейцев". С протестом выступили турецкий МИД и представители Диянета. Глава управления по делам религий Али Эрбаш обратил внимание на то, что в Турции свободно существуют христианские храмы и иудейские синагоги, и "мы хотим работать над расширением их свобод". Что касается действий Вены, то, по его мнению, закрытие мечетей и высылка имамов является неподходящей для "Европы, претендующей быть цивилизованной".

Анкара в непростом положении. С одной стороны, решение австрийского правительства, которое было поддержано даже оппозиционными социал-демократами, играет на руку Эрдогану, стремящемуся переизбраться на досрочных президентских выборах, назначенных на 24 июня, и привести к победе правящую Партию справедливости и развития. В условиях нарастающего экономического кризиса и падения курса лиры социологи прогнозируют, что фамилия президента определится лишь во втором туре. Между тем в Австрии есть те, кто считает, что Вена сейчас только сыграла на руку Эрдогану. Австрийский депутат Европарламента от Европейской партии зеленых Михель Раймон называет кабинет Курца "почетным членом избирательной комиссии" президента Турции, поскольку разгневанные "мерами против ислама" австрийские турки будут "стимулированы" проголосовать за Эрдогана.

Но, с другой стороны, Вена сужает для Анкары коридор политического маневра. Еще в прошлом году, комментируя итоги апрельского референдума по внесению поправок в конституцию Турции, ряд турецких экспертов отмечали, что победу Эрдогану принесла консервативная и религиозная внутренняя Анатолия, ставшая осознавать, что отныне она имеет право предъявлять ему свои требования. И ее симпатии вовсе не на стороне Европы. В этой ситуации Анкаре приходится периодически остужать радикалов, декларируя желание налаживать и дальше отношения с Евросоюзом. Однако, похоже, делать ей будет это со временем все труднее и труднее. Ведь австрийское правительство получает поддержку своим действиям, заставляющим турецкие власти так остро реагировать.

Одобрение решения канцлера Курца выразил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занявший пост министра внутренних дел Италии. По его словам, "те, кто исповедует религию, угрожающую безопасности государства, должны быть изгнаны". Председатель французского "Национального союза" Марин Ле Пен в свою очередь считает, что "Австрия показала, чего можно добиться, если захотеть". По мнению польского телеканала TVP, примеру Вены могут последовать в Германии. В первую очередь в Баварии, где правит Христианско-социальный союз, входящий в правящую коалицию вместе с ХДС и СДПГ. Еще в середине марта сего года министр внутренних дел Хорст Зеехофер, представляющий ХСС, в интервью газете Bild заявил, что исламу нет места в Германии, что было отсылкой к цитате бывшего федерального президента Кристиана Вульфа, который в 2010 году сказал: "Исламу есть место в Германии". А спустя пять лет эту фразу повторила немецкий канцлер Ангела Меркель.

И вот ирония судьбы. По версии западной прессы, поводом для закрытия мечетей и депортации имамов стала историческая реконструкция Галлиполийского сражения, организованная турецкой общиной в Австрии, что вызвало возмущение австрийского общества. Эта битва проходила с 1915 по 1916 годы, англо-французская эскадра пыталась захватить Стамбул, в то время как противостояло ей германо-турецкое командование. На тот момент Берлин и Вена были союзниками Турции. Спустя сто лет ситуация развернулась на 180 градусов, и теперь Австрия оказывается во главе "антитурецкой коалиции", отдаляя Анкару от Европы. Стратегическое преимущество сейчас на стороне Вены. Она может и дальше в стилистике нарезки политического салями закрывать периодически одну или две мечети и высылать одного-двух имамов, заставляя Эрдогана делать все более и более резкие заявления против ЕС.

Станислав Стремидловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528670340
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