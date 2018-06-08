США готовятся продать курдов еще раз

01:19 11.06.2018 Главное о Турции за 4–10 июня 2018 года



По сообщению CNNTurk, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его американский коллега Майк Помпео провели встречу в государственном департаменте США. Чавушоглу в заявлении по итогам встречи сказал следующее: "В рамках переговоров с Помпео мы обсудили двусторонние отношения Турции и США, сирийский вопрос, в том числе и план по Манбиджу, а также другие региональные проблемы". Чавушоглу добавил, что "в отношении "Отрядов народной самообороны" в Сирии будет достигнут заметный прогресс". В заявлении МИД Турции утверждается, что "план действий был утвержден". Оба дипломата подтвердили свои обязательства в отношении решения проблем Анкары и Вашингтона в духе взаимного партнерства двух союзников. Министры оценили рекомендации Совместной рабочей группы по Сирии относительно будущего двустороннего сотрудничества в вопросах, представляющих интерес для обеих сторон, в том числе принятия мер по обеспечению безопасности и стабильности в Манбидже. Также они одобрили план действий в регионе и еще раз упомянули об обязательствах по исполнению данного плана, который основывается на тщательном мониторинге событий на местах.



"Купите С-400, но не используйте"



Американские официальные лица предложили Турции "купить, но не использовать зенитные ракетные системы С-400", сообщает газета Hurriyet. В ответ на это давление со стороны американцев Анкара заявила следующее: "Мы не откажемся от С-400. В этой сделке участвует также и российская сторона". Тем не менее Турция после подобных высказываний некоторых американских должностных лиц о том, что "С-400 представляет собой угрозу для самолетов НАТО и других систем вооружения, в том числе F-35", выступила с предложением "начать совместную работу для того, чтобы вместе разрешить эти вопросы".



Американские войска и бронетранспортеры переброшены в Ирак



По данным CNNTurk, в район иракского Мосула было переброшено 150 американских военнослужащих и 20 бронетранспортеров. Рабочая партия Курдистана (РПК) под видом защиты от нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году начала показывать свою силу в регионе. А в прошедшем марте, как сообщается, покинула область после того, как Турция подала сигнал своей операцией. Мезахим Ахмед Аль-Хувейт, представитель арабских племен в провинции Найнава, принадлежащей к Мосулу в Ираке, рассказал корреспонденту агентства "Анадолу", что размещение американских войск на стратегически значимой возвышенности горе Синджар к северо-западу Мосула, от второго по величине города Ирака, является частью плана Вашингтона по обеспечению контроля над иракско-сирийской границей.



Премьер-министр Иордании подал в отставку



Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки ушел в отставку после активных протестов в отношении спорного налогового законодательства. Активисты, которые организовывали многочисленные демонстрации в течение нескольких дней, требовали его увольнения. Согласно информации, которую сообщил иорданской газете Dustur источник, приближенный к премьеру, Мульки, который предложил свою отставку королю Абдалле, также попросил министров правительства страны уйти вместе с ним. Протесты, вспыхнувшие в Аммане и нескольких других городах, связаны с государственным налогом на прибыль и ростом цен, предложенным Международным валютным фондом. Силы безопасности разогнали демонстрантов при помощи слезоточивого газа. В Иордании за последний год возросли цены на хлеб, а также топливо и электричество. По официальным оценкам, уровень безработицы в Иордании составляет 18,5%. Около 20% населения живет за чертой бедности.



США готовятся продать курдов еще раз



Информационное агентство IPA цитирует известного философа и историка Ноама Хомского. Он высказал свою жесткую реакцию на совместный план США и Турции по выводу курдов из Манбиджа и оценил его следующим образом: "Это означает, что США планируют продать курдов еще раз". Хомский также прокомментировал предвыборную политическую ситуацию в Турции, сказав: "Правительство Эрдогана чудовищно". Профессор мира и прав человека Колумбийского университета Дэвид Л. Филлипс рассматривает решение о выводе курдов из Манбиджа как "стратегическую ошибку, которая подрывает борьбу с США с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". Филипс был старшим советником госдепартамента США в администрации Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы. По его словам, "согласно последнему плану, джихадисты Свободной армии Сирии будут свободно властвовать в Манбидже. Последние события в Африне тому подтверждение. После оккупации Африна Свободная армия Сирии убивала курдов, многих из них сделала инвалидами и нанесла вред их имуществу".



MOODY"S начал расследование



По данным Bloomberg HT, международное рейтинговое агентство Moody"s начало наблюдение за 11 турецкими компаниями с целью понижения кредитных рейтингов. Все компании, упомянутые в отчете, определяются как "статичные", в то время как одна из них - Dogus Holding - имеет "негативный" облик. В марте Moody’s снизили кредитный рейтинг Турции до Ba2, а в июне в связи с неопределенностью в отношении будущего макроэкономической политики вновь начали наблюдение для очередного снижения.



Долговая нагрузка и инфляция напрягают Эрдогана



Financial Times в статье под названием "Долговая нагрузка и инфляция напрягают Эрдогана" сообщает о том, что представители правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) обеспокоены тем, что им приходится бороться за голоса избирателей в период ослабленного курса лиры, повышения цен и экономической неопределенности. "Для того, что покрыть текущий дефицит и внешний долг, требуется 200 миллиардов долларов в год", - сообщает издание. Корреспондент газеты в Анкаре Лаура Питель написала следующее: "Ослабленная турецкая лира пережила относительную стабильность за последние две недели. Вслед за политикой обострения напряженности с иностранными инвесторами, проводимой президентом и представителем ПСР Реджепом Тайипом Эрдоганом, Центральный банк, похоже, немного расслабился после быстрого повышения процентных ставок и успокаивающих заявлений высокопоставленных лиц". Издание также сообщает, что Анкара сталкивается с большим дефицитом на текущих счетах и счетах компаний, которые финансируются при помощи иностранных инвестиций из стран, развивающихся за счет долларов и ценных облигаций казначейства США.



Российские туристы побили рекорд в Анталии



Haberrus со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (ATOR) передает, что за первые пять месяцев 2018 года в Анталии отдохнуло более миллиона российских туристов, что побило все рекорды. В прошлом году этот показатель был на 47% ниже. Только в мае в Анталию приехало 740 тысяч россиян. По сравнению с маем 2017 года рост составил 43%. Помимо российских туристов, приезжающих в Турцию, было замечено большое количество немцев. За первое полугодие Турцию выбрали в качестве места для отдыха около 600 тысяч человек.



Австрия закрывает турецкие мечети



Согласно SamanyoluHaber, Австрия в рамках "борьбы против политического ислама" хочет депортировать из страны почти 60 имамов и их семьи, существование большинства из которых финансировалось Турцией. Кроме того, было вынесено решение о приостановлении деятельности семи мечетей, одна из которых принадлежит Турции. На общей пресс-конференции с участием канцлера Себастьяна Курца, младшего партнера по коалиции - лидера ультраправой Австрийской партии свободы, и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, министра культуры Гернота Блюмеля и министра внутренних дел Герберта Кикла было объявлено решение "в рамках борьбы против политического ислама". Похожие решения, которые были восприняты как реакция на то, что Турецкая Республика использует своих граждан, работающих за границей, в качестве разведчиков во благо режима, были приняты в Германии и Нидерландах. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сделал заявление в отношении закрытия мечетей в Австрии: "Идеологическая позиция правительства Австрии противоречит всеобщим нормам права, политике социальной сплоченности, правам меньшинств и этическим нормам о совместном сосуществовании".



Рост иностранной валюты больше всех отразился на футболе



Согласно Euronews, на трансферном рынке футбольных команд сейчас наблюдается полный штиль. Несмотря на закрытие сезона в профессиональных лигах, официальные новости о трансферах не поступают. Спортивные порталы и газеты лишь печатают неподтвержденные новости о продажах. Даже газетные "утки" по сравнению с предыдущими сезонами намного отстают. Из-за отсутствия уверенности в турецкой лире клубы заключают соглашения с зарубежными и даже местными футболистами в иностранной валюте. За последние несколько месяцев лира потеряла почти 20%, а ожидаемое еще большее снижение после выборов пугает их еще больше. Многие клубы при планировании иностранных трансферов уже начали делать свои подсчеты, исходя из отметки в 6,5-7 лир за доллар.



Решение о задержании майоров и капитанов



Как сообщает CNNTurk, в рамках операции, проводимой в провинциях Анкары, было вынесено решение о задержании 23 военнослужащих генерального командования жандармерии, в том числе трех служащих действующей армии. Сообщается, что процедура задержания продолжается в городах провинции Анкара. В отношении семи майоров и 13 капитанов начат административный процесс в связи с проверкой, которая проводилась не так давно. Решение было воспринято как еще один пример продолжающегося давления правительства ПСР на турецкие вооруженные силы.



Как Путин!



Согласно материалу на портале TR724, кандидат в президенты от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ ответил на вопросы своих поклонников на страничке в Twitter. Несмотря на ограниченные возможности, Демирташ, который пытается проводить хотя бы какие-то действия в рамках предвыборной кампании, беседовал с гражданами в онлайн-режиме. Подобную акцию сравнили с ежегодными пресс-конференциями в формате "вопрос-ответ" для народа, которые проводит президент России Владимир Путин.



Ариф Асалыоглу Источник - REGNUM

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