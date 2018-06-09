Вернуться домой. О чем попросили своего президента узбеки – беженцы из Киргизии

01:17 11.06.2018 В канун восьмой годовщины трагического конфликта на юге Кыргызстана, который унес сотни жизней и оставил без крова тысячи граждан, группа лидеров узбекского сообщества страны, осужденных заочно за "разжигание межэтнического конфликта" и живущих за рубежом, обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.



Среди подписантов – известный бизнесмен, экс-депутат парламента Киргизии, вице-председатель Узбекского национально-культурного центра республики, учредитель частного университета Кадыржан Батыров и учредитель/директор "ОшТВ", одного из первых частных телеканалов страны, Халилжан Худайбердиев.



Ниже – полный текст обращения.



Президенту Кыргызской Республики господину Жээнбекову С.Ш.

09.06.2018



Уважаемый Сооронбай Шарипович!



Мы, представители узбекского сообщества Кыргызстана, вынужденно находящиеся за пределами страны, обращаемся к Вам с надеждой на то, что, наконец, будут приняты законные и справедливые судебные решения по делам, связанным с трагическими событиями июня 2010 года.



Прежде всего хотим выразить Вам свое уважение и признание как законно избранному президенту Кыргызской Республики, хотя в силу понятных причин у нас не было возможности участвовать в прошедших выборах президента, утвердивших традицию мирной передачи власти в нашей стране. Наблюдая за происходящими изменениями в стране, мы убедились, что в октябре 2017 года народ Кыргызстана сделал правильный выбор, избрав главой государства именно Вас. Мы желаем успехов во всех Ваших начинаниях во благо народа Кыргызстана.



Вот уже восемь лет мы живем вдали от дома, в различных странах мира, куда мы вынуждены были выехать из-за угрозы собственной безопасности и незаконных преследований. Различные международные институты, включая структуры ООН, полноправным членом которой является Кыргызская Республика, на протяжении прошедших лет периодически обращают внимание властей страны на вопиющие нарушения прав граждан по делам об июньских событиях 2010 года и на необходимость пересмотра этих дел с целью восстановления справедливости. Однако эти призывы остаются без должного внимания властей. Без политического решения на высшем уровне не дают результатов и законные обращения граждан в судебные и другие государственные органы.



События июня 2010 года на юге Кыргызстана, унесшие сотни жертв с обеих сторон конфликта, остались в истории страны как одни из самых трагических, скорбных дней. Задача государства и всего общества теперь в том, чтобы не допустить впредь такую трагедию, сделать все возможное, чтобы в стране навсегда воцарился мир. Отправной точкой масштабной работы в этом направлении могло бы стать беспристрастное, справедливое отношение как к оценке самих событий, так и ко всем уголовным делам и однобоким, неоправданно жестоким приговорам в отношении узбеков.



Мы уверены, что принципиальная борьба с коррупцией, правовым беспределом и безнаказанностью и реформы, которые Вы начали, дадут свои результаты, заложив прочный фундамент для развития страны по пути законности, свободы и равноправия, истинного народовластия. Мы призываем Вас проявить такую же принципиальность и беспристрастность и по июньским событиям 2010 года.



"Справедливости и милосердия". Супруга Азимжана Аскарова обратилась к Комитету ООН по расовой дискриминации



Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации в своих Заключительных замечаниях и рекомендациях в адрес Кыргызстана на минувшей 95-й сессии (Женева, 23-24 апреля 2018 года), особо указал на положение этнических узбеков страны. Комитет призвал Кыргызскую Республику эффективно расследовать и довести до судебных решений и справедливых компенсаций жертвам всех случаев насилия и пыток, захвата имущества и бизнеса, увольнений, которые до сих пор не нашли объективной правовой оценки. Комитет также призвал создать специальный механизм по пересмотру решений в отношении лиц, признанных виновными в событиях 2010 года.



Одним из ярких примеров несправедливого суда и следствия по событиям 2010 года, применения жестоких пыток и унижений достоинства человека является дело правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного пожизненно по сфабрикованному делу. В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал Кыргызстану немедленно освободить его, признав, что его пытали, лишили права на справедливое судебное разбирательство. К сожалению, 24 января 2017 года Чуйский областной суд оставил пожизненный приговор в силе, проигнорировав все доказательства и показания в пользу невиновности Аскарова.



Мы просим Вас прислушаться не только к справедливым призывам международного сообщества, структур ООН, но и зову тысяч и тысяч матерей, которые ждут дня, когда смогут снова прижать к груди своих сыновей и дочерей, разлученных восемь лет назад. За прошедшие годы многие из них покинули этот мир, так и не дождавшись справедливости.



К сожалению, и сегодня продолжает работать карательная судебная и правоохранительная система, укрепленная экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым под лозунгом реформы судебной и правоохранительной системы. В судах и органах милиции на юге страны не прекращаются вымогательства на этнической почве. Сформировалась опасная тенденция, когда молодые кыргызы, да и взрослые, уверены, что они правы только потому, что представляют титульную нацию.



Уважаемый Сооронбай Жээнбекович! Исходя из вышеизложенного, просим Вас:



1. Создать механизм/компетентную структуру с участием общественности страны и международного сообщества для пересмотра всех дел, связанных с июньскими событиями 2010 года. Обозначить конкретные сроки, за которые должны быть подготовлены заключения по ним, чтобы принять законные судебные решения.



2. Объявить масштабную амнистию по случаю 25-летия принятия первой Конституции независимого Кыргызстана и 70-летия принятия Всеобщей Декларации прав человека и освободить из тюрем всех, кто стал жертвой судебного произвола или, совершив не тяжкие преступления, покаялся, в силу чего не представляет никакой угрозы для общества. Эти люди должны вернуться в свои семьи и заняться общественно-полезным делом, а не быть обузой для и без того тощего кошелька страны. Уверены, что компетентные сотрудники тюрем страны хорошо знают таких людей.



3. Исполнить рекомендацию Комитета ООН по правам человека и освободить правозащитника Азимжана Аскарова. Это стало бы знаковым событием в деле восстановления правосудия в стране вообще и дало бы надежду на свободу другим невинно осужденным и их семьям.



4. Расследовать факты участия в организации июньских событий 2010 года или их причастности к ним всех должностных лиц, политиков, в том числе отдельных членов Временного правительства и наказать их по всей строгости закона.



Мы понимаем, что это будет нелегко. Но это должно быть сделано, потому что этого требуют интересы государства, всех граждан страны, которые достойны лучшей жизни и имеют право на справедливое и уважительное отношение к себе. Только обеспечив реальное равноправие всех этнических, социальных и культурных групп общества, установив реальное верховенство закона, можно построить процветающее, прогрессивное государство.



Хочется верить, что эта работа под силу именно Вам.



С уважением,



К. Батыров (Швеция)

Х. Худайбердиев (США)

Р. Эгамбердиев (США)

Б. Ахмедов (Англия)

Х. Каримов (Польша)

Й. Салимов (Германия)

Д. Хайдаров (Украина) и другие. Источник - Фергана

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