 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Трамп разыграли "стеночку", - В.Баранец
01:14 11.06.2018

Владимир Путин и Дональд Трамп разыграли "стеночку"

Саммиту Джи8 в Москве быть: Россию никто из "восьмерки" не исключал

Анализ прошедших 8?9 саммитов ШОС и Джи7 показал, как грамотно два мировых лидера - президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - "развели" остальную (за исключением Китая) политическую тусовку в течение этих дней.

Что на самом деле произошло.

Выразив удивление и непонимание отсутствием России на предстоящем саммите Джи7 в Канаде, Дональд Трамп отправил очень четкое послание не только американским демократам (Обама-Клинтон) и остальным членам Джи7, при которых это произошло, но и Владимиру Путину:

"Нравится вам или нет, и это, может быть, политически некорректно говорить, но нам надо управлять миром. И есть Джи7, которая была раньше Джи8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью".

И если данная идея в отношении своих и чужих демократов однозначно была сделана в расчете на то, чтобы поставить их и принадлежащие им СМИ на уши, чтобы опять только имя Трампа было в медийной мировой повестке, то послание в адрес Владимира Путина требовало от Кремля очень тонкого ответа, чтобы американская сторона убедилась в том, что оно услышано, и ответ Москвы показал, что послание услышано.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве" - ответил на эту идею Владимир Путин, тем самым показывая Западу не только путь решения всех имеющихся проблем, но и то, что иного возвращения России в Джи8 не будет. И если Запад попробовал устроить нам обструкцию, то теперь пожалуйте в Москву замаливать допущенные огрехи и грехи.

Джи6 таким образом оказались между молотом и наковальней.

Более того, Трамп на этом не остановился и усилил свой сигнал всем мировым элитам, отозвав подпись США из согласованного по итогам саммита коммюнике. О чем говорит этот сигнал? Что Джи7 как головной структуре правящей в мире группы приходит конец. Что наступает время других коалиций.

Этот сигнал Трампа вызвал непонимание у многих экспертов, которые видят в этом только импульсивность американского президента, поддерживая, таким образом, версию Клинтон о психическом нездоровье американского президента. Однако, несмотря на мнение уважаемых экспертов, действия Трампа никоим образом не подпадают под категорию "импульсивного субъективизма".

Внешнеполитическая линия Трампа имеет очень четкий, понятный и рациональный характер - он избавляется от излишней имперской инфраструктуры США, тем самым пытаясь не повторить неудачный советский опыт "перестройки", в результате которой аналогичное избавление от имперской инфраструктуры СССР пошло по одному из самых катастрофичных сценариев распада самой Империи и ее провинций.

Согласно этой четкой логике Трампа, все навязанные мировым демократическим лобби Америке договора кормления лимитрофов ради поддержания ее якобы имперского статуса, а на самом деле высасывающие из страны соки точно так же, как поддержка африканских режимов из СССР, будут разорваны, чего бы это ни стоило.

Что Трамп и делает. Какой главный итог Джи7 в Канаде? От былой монолитности Запада и "евроатлантической солидарности" не осталось и следа. По сути, Трамп своим демаршем всем показал, что он никого не держит в Джи7 насильно, и, прежде всего, он не будет там держать насильно Соединенные Штаты. Джи6 не могут выступать партнерами США даже чисто экономически - весь их суммированный ВВП меньше одного американского.

Еще один такой саммит, и никто не сможет гарантировать того, что улетая с него, в самолете Трамп не напишет твит о выходе США из Джи7. И лидеры Джи6 это прекрасно поняли - либо они не мешают США и России выстраивать новый мировой порядок и выстраиваются в кильватере новых геополитических процессов, либо США их спишут с корабля на берег и устроят Джи2 с Россией или Джи3 с Россией и Китаем.

Эта политическая линия мировых держав понятна и не подлежит обсуждению - России, Китаю и США давно пора избавиться из-под опеки лимитрофов, лобби которых постоянно пытаются нас столкнуть лбами, определить регионы своих геополитических интересов, спокойно спуститься с горы и начать править миром, основываясь на понятных принципах справедливости, морали, экономической взаимовыгоды. Только в этом случае человечество ждет долгая и счастливая жизнь. Иначе "будем жить бедно, но недолго".

Юрий Баранчик

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528668840
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