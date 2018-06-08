Бросить все и уехать в Китай. Каково это - стать переселенцем в Поднебесной?

01:12 11.06.2018 История любви русской девушки к Китаю



Циндао Цюаньсоусо, Китай



Тридцатилетняя Вероника Заханова интересуется кунг-фу и китайской культурой, пьет пиво "Харбин" и закусывает морепродуктами. Три года назад Вероника продала свою фирму в Москве и уехала работать в Циндао, где занимается интернет-торговлей в компании Rubber Valley. Вчера, говоря о предстоящем саммите ШОС, который пройдет в Циндао, Вероника не могла скрыть своего волнения, так как, по ее мнению, саммит предоставит небывалые возможности для развития ее дела.



Разговор на трех иностранных языках



Офис отдела интернет-торговли компании Rubber Valley расположен на улице Чжэнчжоу в районе Шибэй. На работе Вероника не испытывает никаких затруднений, общаясь с торговыми партнерами и коллегами на русском, английском и китайском.



"Мы все зовем ее Ника", - сообщала журналистам Лю Линь, заведующая отделом интернет-торговли компании Rubber Valley. Ника - живой пример настоящего русского характера: щедрая, открытая, приветливая. "Первый раз я приехала в Китай десять лет назад и год проучилась по обмену в Циндао", сказала Ника по-китайски. Во время стажировки в Циндао, Ника много путешествовала по Китаю, однако, посетив многие уголки страны, все же считает самым подходящим для нее местом именно Циндао. И хотя некоторые слова по-китайски Ника все еще произносит не совсем верно, говорит она вполне свободно, не испытывая никаких затруднений при общении. "После стажировки в Циндао я долго не говорила по-китайски и многое забыла", ответила Ника на похвалу журналистов, заметив скромно, что ее китайский еще недостаточно хорош. С ее слов мы узнали, что всего в офисе работает десять человек, все кроме нее - китайцы. Коллеги Ники профессионалы своего дела, многие хорошо знают английский, один человек даже может говорить по-русски, так что недопонимания в их офисе не возникает никогда. Нике доставляет огромное удовольствие переходить с одного языка на другой в процессе общения.



Неразрывная связь с кунг-фу



"Мне нравится культура Китая, а особенно мне нравится кунг-фу", - сказала Ника. Во время своей стажировки в Циндао она ходила в кружок боевых искусств при университете, именно на занятиях в этом кружке она по-настоящему влюбилась в кунг-фу и стала заниматься им серьезно. По возвращении в Москву Ника не изменила своей любви к кунг-фу: "В Москве тоже есть школы, обучающие боевым искусствам, я ходила в одну из них на занятия". Но в процессе обучения в этой школе Ника не чувствовала дух настоящего китайского кунг-фу, к тому же ей приходилось много работать и вскоре она отказалась от занятий. В 2015 году Нику одолела тоска по кунг-фу и в августе она отправилась в Циндао, навестить своего учителя. "Увидевшись с учителем, я подумала, как было бы хорошо навсегда остаться в Циндао", поделилась Ника, в судьбу которой прочно вплелось китайское кунг-фу. Сейчас в свободное от работы время Ника занимается любимыми боевыми искусствами со своим учителем в горах Цзюйлиньшань. Она отрабатывает приемы "внешнего" и "внутреннего" стиля, с двумя ножами и мечем, но лучше всего у нее получается сочетать твердость и гибкость стиля "удан". На девятом чемпионате по боевым искусствам района Шибэй Ника заняла первое место сразу в нескольких номинациях: приемах с мечом среди начинающих и приемах в стиле "удан".



Учреждение консалтинговой компании в Москве



Ника окончила Всероссийскую академию внешней торговли по специальности международная торговля, академия входит в десятку лучших вузов России. После выпуска Ника работала в сфере торговли на производстве цветного металлолома, ее дело расширилось до Европы. Нике также удалось построить один из своих заводов, штаб-квартиру, отдел логистики и продаж в Индии. Чтобы лучше освоить онлайн-рынок, Ника вернулась из Индии в Москву и за два года из простого менеджера по продажам стала генеральным директором маркетингового агентства. Накопив многолетний опыт работы, Ника добилась больших успехов в международной торговле, освоении рынка и коммерции. Затем она основала свое предприятие в Москве, открыла консалтинговую компанию, где все шло также гладко. Однако несмотря на хороший доход от своих компаний, Нику не оставляли мысли о китайской культуре и кунг-фу.



Шанс поселиться в Циндао



В Китае есть одна поговорка: "пироги с неба", так говорят о несказанной удаче, и действительно, на Нику эта удача свалилась буквально с неба. Еще в 2015 году, когда она летела в Циндао к своему учителю кунг-фу, в самолете рядом с ней сидел генеральный директор компании Rubber Valley. В пути они очень приятно пообщались, по мнению генерального директора, богатый опыт Ники в сфере продаж, знание китайского, английского и русского языков - это как раз то, что кампании необходимо. Предприимчивый генеральный директор прямо в самолете предложил Нике работу в своей компании. "Тогда я еще не знала, захочу ли остаться в Циндао, поэтому сразу ответ на его приглашение не дала", - рассказала Ника журналистам. Они обменялись визитками и после встречи с учителем у Ники уже стали появляться мысли остаться в Циндао, но про работу в Rubber Valley мыслей еще не было. Через два месяца тот самый генеральный директор позвонил Нике и пригласил ее приехать в Циндао на выставку, посвященную резиновой промышленности. К концу выставки Ника уже твердо решила работать в Rubber Valley. Она вернулась в Москву, чтобы передать управление своей консалтинговой компанией менеджеру по продажам и, завершив все формальности, в 2016 году была официально принята на работу в Rubber Valley. "Мы обнаружили, что Ника сильна в маркетинге и продвижении, она способна хорошо вести торговлю, управлять коммерческой информацией, и разрабатывать проекты и может обучать наш персонал. Ее взгляды на торговлю, как иностранки, помогли нам лучше понимать наших клиентов", - сказала Лю Линь. Кроме навыков в области коммерции, у Ники был опыт работы в интернете, она хорошо разбиралась в интернет-торговле, чем заслужила расположение всей компании.



Продвижение торговли вдоль Нового Шелкового Пути на двух языках



Компания Rubber Valley сотрудничает с такими странами, как Россия, Таиланд, США, Вьетнам, Мьянма, Индонезия, Малайзия и Лаос. Также перспективными для сотрудничества направлениями считаются примыкающие к Новому Шелковому Пути, а также русскоговорящие страны. "У меня есть преимущество в языковом плане, так как русский для меня родной, а английский - рабочий язык, к тому же я умею говорить по-китайски и по-французски. Поэтому у меня не возникает никаких затруднений при общении с русскоговорящими клиентами, я знаю их манеру и способы вести дела, к тому же могу вести переговоры с китайскими заводами и узнавать об их интересах", - сказала Ника. Благодаря опыту работы в разных странах, она знает, как следует вести переговоры с англоговорящими партнерами, и знает различие в ведении дел между представителями англоговорящих и русскоговорящих стран. "Таким образом, в сфере интернет-торговли я могу принести больше пользы компании Rubber Valley", - говорит Ника.



Саммит ШОС предоставит много возможностей



По мнению Ники, и Москва и Циндао города очень красивые, но в Циндао ритм жизни поспокойнее. После работы можно пить пиво "Харбин", есть морепродукты. Нике очень нравится море в Циндао, она часто ходит на пляж заниматься кунг-фу или купаться. За три года жизни в Циндао она полностью влилась в местную жизнь и очень ждет своих соотечественников, которые приедут на саммит ШОС. Ника - фанат кунг-фу, она надеется, что ей удастся сделать своей вклад в культурный обмен между Россией и Циндао, заинтересовать своих соотечественников и в кунг-фу, и в китайской культуре в целом. Она надеется, что у всех прибывших для участия в саммите получится прочувствовать атмосферу этого города. Также Ника полагает, что саммит предоставит новые возможности в ее профессиональной сфере. Источник - Иносми

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