Ошская трагедия. Забыть невозможно

01:09 11.06.2018 Мария ОРЛОВА



Сегодня в Кыргызстане вспоминают трагический июнь 2010 года. Восемь лет назад в этот день в Оше произошли межэтнические столкновения.



По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о двух тысячах погибших.



Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.



Правоохранительные органы возбудили по противоправным фактам 5 тысяч 646 уголовных дел, из них по Ошу - 3 тысячи 346, по Ошской области - 1 тысячу 303, по Джалал-Абадской области - 954, еще 43 дела возбудила Военная прокуратура. Это данные Генеральной прокуратуры.



В суд направили 336 уголовных дел в отношении 532 лиц. Рассмотрено 286 дел в отношении 488 лиц с осуждением их к различным видам наказания.



В отчете Национальной комиссии по расследованию причин трагических событий, произошедших на юге республики в июне 2010-го, даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 тел, из которых опознано 381.



Большинство опознанных - узбеки (276). Кыргызов - 105, представителей других национальностей - 2. Телесные повреждения получили 1 тысяча 925 граждан (у 925 из них огнестрельные ранения).



Согласно отчету, погибли 10 сотрудников МВД (ранены 172, включая двух пенсионеров МВД), убит один офицер и еще два военнослужащих ранены.



Отправной точкой начала массового межнационального конфликта в Оше, по мнению нацкомиссии, стала очередная драка между группами кыргызской и узбекской молодежи в игровом заведении "24 часа" возле гостиницы "Алай" вечером 10 июня.



По данным международной независимой комиссии под руководством финна Киммо Кильюнена, опубликовавшей отчет в 2011 году, в этническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 470 человек.



Более 90 процентов убитых - мужчины. Около 67 процентов погибших имели огнестрельные ранения, 90 процентов из этого числа - узбеки.



Комиссия также отметила, что среди арестованных и обвиненных в убийстве подавляющее большинство составили лица узбекской национальности.



Специалисты из-за рубежа выявили пять основных причин зарождения противостояния этносов на юге. Первая - это высокая плотность населения, недостаток земельных и водных ресурсов, несправедливое распределение властных полномочий и языковой фактор. Второй причиной эксперты назвали активность криминалитета, в частности, борьбу за контролируемый ранее семьей Бакиевых наркотрафик. Третьей - политические факторы, четвертой - дефицит достоверной информации. И, наконец, одним из главных факторов дестабилизации обстановки в регионе и межэтнических столкновений, по мнению ряда аналитиков, стало наличие внешнего проекта.



Каждый год руководители страны, политики, говорят о том, что мы не вправе забывать об этой трагедии. Пережившие ее уж точно не забудут. Как и те, кто до сих пор не знает, где их дети. Недавно на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев (СДПК) обратился к представителю правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на родителей, дети которых пропали без вести в июньских событиях 2010 года.



Со времени событий, произошедших на юге страны, прошло 8 лет. 14 человек пропали без вести. Родители до сих пор обращаются к нам. Окажите родителям помощь и уделите им внимание.



Дастан Бекешев Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528668540

Новости Казахстана

