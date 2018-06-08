ШОС может перейти к взаиморасчетам в национальной валюте

00:50 11.06.2018 ШОС может перейти к взаиморасчетам в национальной валюте. С таким предложением выступил сегодня на заседании Совета глава государств ШОС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



По его словам, стратегическим приоритетом ШОС должно оставаться укрепление безопасности и развития на пространстве организации, а также возможность рассмотреть совместные механизмы финансирования проектов.



"Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил предложение по развитию человеческих ресурсов и обучению. Эти предложения следует реализовать. Нам нужно также подумать о переходе к взаиморасчетам в национальной валюте. ШОС может реализовывать крупные инвестиционные проекты. К примеру, реализация евразийской высокоскоростной железной дороги. Маршруты могут пройти и через другие страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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