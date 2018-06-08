В Турции пожизненно посадили бывшего владельца газеты Zaman Хидайета Караджа

00:47 11.06.2018 В Турции осужден бывший владелец оппозиционной газеты Zaman ("Время") Алааттин Кайя (Alaattin Kaya), сообщает Stockholm Center of Freedom. Суд Анкары приговорил его к пожизненному заключению по делу, связанному с попыткой переворота 2016 года.



Кайя – один из десятков людей, которые проходят по очередному уголовному производству, касающемуся мятежа. Их обвиняют в "покушении на Конституцию" и связях с движением духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором переворота.



Помимо него к пожизненному заключению приговорен бывший глава вещательной компании Samanyolu Broadcasting Group Хидайет Караджа (Hidayet Karaca), бывший депутат от правящей Партии справедливости и развития Ильхан Ишбилен и двоюродный брат Фетхуллаха Гюлена, Казим Авчи. Последний оказался в числе родственников лидера движения, арестованных и осужденных в Турции (сам Фетхуллах Гюлен находится в США).



Оппозиционная газета Zaman была одним из наиболее популярных изданий Турции. Она освещала тему коррупции во власти, а также писала о тайных поставках оружия боевикам в Сирии, к которым были причастны турецкие власти.



После мятежа 2016 года власти установили контроль над изданием, а вскоре после этого ликвидировали его. Ряд журналистов были арестованы. Их обвинили в причастности к терроризму, посягательстве на конституционный строй и связях с Фетхуллахом Гюленом. Обвинения частично были основаны на публикациях, в которых прокуратура усмотрела призыв к свержению власти.



Позднее некоторых из арестованных освободили, но обвинения против них остались в силе. По информации на начало июня, под арестом оставались 19 бывших журналистов Zaman.



В рамках кампании, организованной турецкими властями после мятежа, были закрыты десятки газет, журналов, телекомпании и информационных агентств, сотни журналистов арестованы. Согласно недавней информации, около 250 представителей масс-медиа оставались под арестом или отбывали заключение.



Организация "Репортеры без границ" назвала Турцию "крупнейшей тюрьмой для журналистов" Многие, как отмечалось, проводят в предварительном заключении более года, некоторых приговаривают к пожизненному заключению. При этом журналисты лишены эффективной правовой защиты.



Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в произошедшем движение Фетхуллаха Гюлена, сам он это отрицает. По подозрению в причастности к мятежу были арестованы десятки тысяч человек, более сотни тысяч уволены с государственной службы. Кампания, как отмечали правозащитники, сопровождается многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки. Источник - fergananews.com

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