Турки обвинили Австрию в "крестовом походе" против ислама

00:34 11.06.2018 Федеральное правительство закрывает "политически активные" мечети и высылает их имамов в Турцию



Власти Австрии объявили о закрытии семи мечетей, деятельность которых была сочтена излишне политизированной и которые финансировались из-за рубежа. Имамы закрываемых мечетей должны быть высланы в Турцию. Австрийское правительство отвергает обвинения в притеснении религии, которые уже высказали в Анкаре.



Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, руководящий коалиционным правительством правой Австрийской народной партии и ультраправой Австрийской партии свободы, объявил о закрытии семи мечетей. Он обвинил их в распространении "политического ислама" и том, что финансируются эти мечети из-за рубежа, что запрещено австрийским законодательством. Об этом решении верующие узнали из объявления на дверях мечетей, куда они пришли на пятничную молитву.



"Параллельные общества, политизированный ислам или радикальные тенденции - им нет места в нашей стране",- цитируют федерального канцлера местные СМИ. По данным одного из них, англоязычной газеты The Local, закрыты будут мечети, связанные с Турецко-исламской культурной ассоциацией в Европе (ATIB), зарегистрированной в Кельне. Эта ассоциация, в свою очередь, является подразделением Управления по делам религии Турции, имеющего статус правительственного министерства.



Детали плана были раскрыты министром внутренних дел Австрии Хербертом Киклем, который в правительстве представляет ультраправую (кто-то даже называет ее неонацистской) Партию cвободы.



По словам господина Кикля, связь мечети с ATIB является грубым нарушением запрета на религиозную деятельность в Австрии иностранных организаций и такая мечеть просто не может не быть закрыта.



Что касается имамов, то предполагается отправить обратно в Турцию около 60 человек. С учетом членов их семей речь может идти о депортации 150 человек. По данным властей, в Австрии проживает 360 тыс. турок, в том числе 117 тыс. граждан Турции.



Херберта Кикля и его правительство уже поддержали союзники в Европе. "Австрия засучивает рукава и показывает всему миру, что если ты действительно чего-то хочешь добиться, ты добиваешься этого",- прокомментировала новости из Вены Марин Ле Пен, лидер французского "Национального фронта". Итальянский коллега господина Кикля, министр внутренних дел страны и по совместительству лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини заметил, что те, кто "эксплуатирует свою веру для того, чтобы нанести урон безопасности страны, должны быть высланы".



В свою очередь, Анкара обвинила власти Австрии в религиозной нетерпимости и дискриминации. "Решение… антиисламское, расистское и дискриминационное",- заметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в своем Twitter.



Закрытие мечетей, сообщают австрийские СМИ, стали итогом расследования, которое вело Федеральное управление по делам религий Австрии с апреля этого года. Тогда в сети появились фотографии из мечетей, в которых дети воспроизводили знаменитое Галлиполийское сражение Первой мировой войны.



Решение о закрытии мечетей было поддержано оппозицией. "Это первое разумное решение, принятое правительством",- заявил представитель левой социал-демократической партии Австрии.



Николай Зубов Источник - Коммерсант

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