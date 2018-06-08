Талибы в Афганистане впервые с 2001 года объявили о перемирии на Ураза-Байрам

00:32 11.06.2018 Движение "Талибан" в Афганистане объявило о трехдневном перемирии на время исламского праздника Ураза-Байрам, сообщает агентство Pajhwok.



"Талибан" анонсировал перемирие во время предстоящих трех дней Ураза-Байрама", - говорится в сообщении.



Решение афганского "Талибана" о прекращении огня произошло впервые с 2001 года, передает телеканал Al Arabiya. Вместе с тем лидераы афганских талибов предупредили, что перемирие не распространяется на "иностранных оккупантов", и в целях самозащиты боевики движения могут "отвечать на атаки против них".



Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами. По его словам, перемирие начнет действовать с 27 дня священного для мусульман месяца Рамадана (с 11 июня до 19 июня). Источник - ca-news.org

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