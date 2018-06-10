 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.06.2018
02:21  Геополитическая альтернатива против геоэкономического приспособленчества
02:00  Убийство беженцем Башаром 14-летней Сузанны Ф. из Майнца: несостоятельность немецкого государства, - Bild
01:57  China-town таджикской сборки. В Худжанде обещанного китайцами квартала уже три года ждут
01:43  Миллионы в брачной корзине. Опубликован убойный компромат о бизнесе зятя президента Таджикистана
01:39  Вена подыгрывает Эрдогану и отдаляет его от Европы. Есть ли исламу место в Австрии
01:19  США готовятся продать курдов еще раз
01:17  Вернуться домой. О чем попросили своего президента узбеки – беженцы из Киргизии
01:14  Путин и Трамп разыграли "стеночку", - В.Баранец
01:12  Бросить все и уехать в Китай. Каково это - стать переселенцем в Поднебесной?
01:09  Ошская трагедия. Забыть невозможно
00:56  Западные СМИ сравнили встречу ШОС и "хаотичный" саммит G7
00:50  ШОС может перейти к взаиморасчетам в национальной валюте
00:47  В Турции пожизненно посадили бывшего владельца газеты Zaman Хидайета Караджа
00:34  Турки обвинили Австрию в "крестовом походе" против ислама
00:32  Талибы в Афганистане впервые с 2001 года объявили о перемирии на Ураза-Байрам
00:28  Крути педали... Генпрокуратура Таджикистана пересадила сотрудников на велосипеды
00:25  Америка уже хотела разделить Иран на семь независимых государств, - FARS
00:04  Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии
Воскресенье, 10.06.2018
22:00  "Семерка" в раздоре: Трамп открыл России окно в Европу
18:03  CNN: для "Большой семерки" настали интересные времена, а ШОС - такая же скучная и сплоченная как была
12:16  Лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита в Циндао
12:14  Путин ответил на призыв вернуть G8
00:59  Ложь и гнусная ложь. Оправданные и неоправданные утечки, - Майкл Уолцер
00:56  Дави на газ! Куда не надо втюхивать деньги КазЕНПФ, - Петр Своик
00:47  Доллар допрыгался и теряет статус мировой резервной валюты
00:14  Менингококк атаковал Казахстан: всех проверить, все проветрить!
00:08  В гибели обладательницы титула Missis World в Киргизии обвинили сына милиционера
Суббота, 09.06.2018
21:33  Путин с китайцем братья на век, - А.Колесников
17:15  Каз-боксера-чемпиона Головкина лишают титулов без боя. За жадность...
16:04  Таджикский КВНщик Мирсаидов сознался в растрате бюджетных средств
14:51  Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд Eurasian Nurly
12:38  "Саманизация" маната. Как валюта Туркменистана превращается в солому
12:35  УкрЕвропа - это судьба, - Иван Крастев
12:33  Торгово-экономическая война: Трамп перешел красную черту
12:31  День Иерусалима 2018 – еще больше гнева
05:16  "Странности" Трампа. Стратегия президента США – единственный шанс удержать американскую гегемонию, - И.Шишкин
05:09  Китай-Кыргызстан: о чем молчат чиновники и СМИ, - К.Тен
04:23  Отец Юлдаша. О семье, уничтоженной государством после июньской резни 2010 года в Киргизии, - В.Вахитов
04:19  Байтерек – предтеча Байконура. О выставке оружия и непростом будущем российско-казахстанских отношений, - Н.Поросков
04:16  Переход на латиницу - важный этап де-цивилизации Казахстана, - А.Фурсов
04:12  Мигранты-душегубы портят репутацию Меркель, - "НГ"
04:04  Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев
04:01  "Большая шестерка" объявила бой американской гегемонии, - Е.Пудовкин
01:06  Тонкая прямая красная линия. Какие вопросы к телемосту остались у самого Владимира Путина
00:38  На месте Арала появилась новая пустыня – Аралкум
00:24  Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары Каримовой
00:11  Ошибка Жээнбековых. Меры репрессии авторитета не прибавят! - Елена Авдеева
Пятница, 08.06.2018
21:00  Путин стал первым кавалером нового Китайского ордена "Дружбы"
18:32  Маршал Хафтар постепенно зачищает Ливию от джихадистов, - Р.Мустафин
10:21  Две главные заботы Трампа. Тотальная неадекватность американской элиты, - К.Душенов
10:17  Особая честь. КырПрезидента Жээнбекова в Пекине впервые встретил караул из 55 девушек-солдат
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Крути педали... Генпрокуратура Таджикистана пересадила сотрудников на велосипеды
00:28 11.06.2018

Руководство генеральной прокуратуры Таджикистана поручило подчиненным, чтобы по субботам они приезжали на работу на велосипедах. Об этом сообщает "Ахбор" со ссылкой на одного из сотрудников ведомства. Как отмечается, это обосновано "заботой об их здоровье и защитой экологической обстановки".

Распоряжение было отдано на прошлой неделе. В минувшую субботу, по данным источника, "самые дисциплинированные" сотрудники действительно приехали на работу на велосипедах.

Пока неизвестно, распространяется ли распоряжение только на сотрудников Генпрокуратуры в Душанбе или также на прокуроров в других городах и районах. Не уточняется также, предусмотрены ли наказания для тех, кто продолжит ездить на автомобилях.

Несколько лет назад подобная практика была введена в Службе связи республики: руководитель ведомства Бег Сабур продал служебные автомобили и пересадил подчиненных на велосипеды (сам он также пользовался этим транспортом). Однако дальнейшего распространения среди чиновников она не получила.

Пользование велосипедами популярно среди чиновников зарубежных стран. Однако в Таджикистане автомобиль, среди прочего, считается символом статуса, поэтому чиновники не склонны от него отказываться.

В Таджикистане, как отмечает "Азия-плюс", был хорошо развит велосипедный спорт в 1970-80-е годы, однако после 1990-х годов велосипедное движение пришло в упадок, спортивные секции закрылись. Впоследствии его развитием занимались как официальные организации, так и активисты. В 2017 году была снята социальная реклама, пропагандирующая велосипед как удобное транспортное средство.

В то же время велосипедисты отмечали, что Душанбе не слишком приспособлен для такого транспорта. В городе практически отсутствуют велосипедные полосы, а автомобилисты, по их словам, "не воспринимают человека на велосипеде как полноправного участника движения", так что езда может быть рискованной.
10.06.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528666080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  