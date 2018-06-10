Крути педали... Генпрокуратура Таджикистана пересадила сотрудников на велосипеды

00:28 11.06.2018 Руководство генеральной прокуратуры Таджикистана поручило подчиненным, чтобы по субботам они приезжали на работу на велосипедах. Об этом сообщает "Ахбор" со ссылкой на одного из сотрудников ведомства. Как отмечается, это обосновано "заботой об их здоровье и защитой экологической обстановки".



Распоряжение было отдано на прошлой неделе. В минувшую субботу, по данным источника, "самые дисциплинированные" сотрудники действительно приехали на работу на велосипедах.



Пока неизвестно, распространяется ли распоряжение только на сотрудников Генпрокуратуры в Душанбе или также на прокуроров в других городах и районах. Не уточняется также, предусмотрены ли наказания для тех, кто продолжит ездить на автомобилях.



Несколько лет назад подобная практика была введена в Службе связи республики: руководитель ведомства Бег Сабур продал служебные автомобили и пересадил подчиненных на велосипеды (сам он также пользовался этим транспортом). Однако дальнейшего распространения среди чиновников она не получила.



Пользование велосипедами популярно среди чиновников зарубежных стран. Однако в Таджикистане автомобиль, среди прочего, считается символом статуса, поэтому чиновники не склонны от него отказываться.



В Таджикистане, как отмечает "Азия-плюс", был хорошо развит велосипедный спорт в 1970-80-е годы, однако после 1990-х годов велосипедное движение пришло в упадок, спортивные секции закрылись. Впоследствии его развитием занимались как официальные организации, так и активисты. В 2017 году была снята социальная реклама, пропагандирующая велосипед как удобное транспортное средство.



В то же время велосипедисты отмечали, что Душанбе не слишком приспособлен для такого транспорта. В городе практически отсутствуют велосипедные полосы, а автомобилисты, по их словам, "не воспринимают человека на велосипеде как полноправного участника движения", так что езда может быть рискованной.

10.06.2018 Источник - fergananews.com

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