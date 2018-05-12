Америка уже хотела разделить Иран на семь независимых государств, - FARS

00:25 11.06.2018 FARS News Agency, Иран



Американский проект раздела Ирана на семь независимых государств



8 мая американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления, продолжавшегося 11 минут, заявил, что США выходят из ядерного соглашения 2015 года и вновь вводят против Тегерана санкции, отмененные прежде данным соглашением.



Трамп также сообщил, что, помимо этих санкций, США намерены инициировать против Ирана жесткое экономическое эмбарго, а если международные корпорации не будут соблюдать данные ограничения, то они столкнуться с серьезными контрмерами.



Подобного рода денонсация международного договора вызвала недовольство почти всех стран, за исключением немногих, решивших поддержать американцев. Однако достаточно вспомнить об истории отношений Соединенных Штатов с другими странами, и в частности с Ираном, как становится ясным, что США и прежде нарушали данное слово. Об этом мы решили побеседовать с известным иранским историком и радиоведущим Хосровом Мотазедом (Khosrow Motazed).



Fars: В какой период начались отношения Ирана с США?



Хосров Мотазед: Получив независимость от Англии, США старались быть свободной страной. Впервые ирано-американские отношения установились при известном реформаторе, шахском премьер-министре Амир-Кабире (1807 - 1852). Тогда Иран подписал с США договор о дружбе и судоходстве. Об этом документе упоминает историк Ферейдун Адамият (Fereydun Adamiyat) в своей книге "Амир-Кабир и Иран".



Амир-Кабир считал, что от России и Англии исходит опасность, Франция постоянно вмешивается в дела других стран, а Германии и Австрии нет дела до Ирана. Поэтому премьер-министр стремился как-то привлечь к Ирану Германию и Австрию и немцы постепенно начали сотрудничать с нашей страной. Насреддин-шах (1831 - 1896) написал письмо германскому императору, которое приводит в своих мемуарах Мехди Кули-Хедаят, занимавший пост премьер-министр Ирана в 1927 - 1933 годах. Насреддин-шах даже купил корабль у Германии.



По мнению Амир-Кабира, США из-за своей вражды с Англией, от которой отделились около 70-80 лет тому назад, находили поддержку в Иране. Своему поверенному в делах в Стамбуле премьер-министр дал указание подготовить соответствующий договор и заняться установлением отношений с Соединенными Штатами. Дело в том, что иранцы всегда придерживались идеи о необходимости наличия третьей силы, поскольку Россия и Англия считались врагами.



- Эти отношения были только экономическими? Ведь США не обладали влиянием в Иране.



- Англия и Россия не позволяли другим странам активно развивать отношения с Ираном. США начали экспортировать в Иран некоторую продукцию и даже отправили христианского проповедника, но это не имело никаких последствий. Спустя полвека американский посол заявил, что отправлять в Иран христианских миссионеров было неразумно.



- В какое время США начали оказывать влияние на Иран?



- Насреддин-шах прилагал все усилия для того, чтобы США начали вкладывать инвестиции в иранскую экономику. Он предложил американцам заняться разработкой артезианских колодцев и даже отправил своего посла в Вашингтон, но США ничего на это не ответили. Все дело в том, что тогда у американцев действовала доктрина Монро, согласно которой они не могли вмешиваться в дела государств восточного полушария, поэтому долгое время американское правительство придерживалось этого правила.



В годы правления Насреддин-шаха иранским послом в США был назначен Хаджи Садр Ас-Салтане (Haji Sadr As-Saltane). Основными статьями американского экспорта в Иран на тот период были кожа, свинина и алкоголь, которые не пользовались особым спросом у иранцев.

Американский посол писал, что в Иране жаркий климат, поэтому кожаные изделия раскупаются неохотно. Особый интерес к Ирану у США появился после изобретения автомобиля, а к концу XIX века сотрудничество между двумя странами расширилось за счет торговли нефтью. Иран даже импортировал нефть из американских скважин. Однако по сравнению с Россией доля американской нефти, поставляемой на иранский рынок, была ничтожно мала. Когда же была налажена добыча нефти в самом Иране, американская нефть вообще перестала пользоваться спросом.



В 1921 году США стали добиваться получения доли в нефтяном рынке Ирана. Для этой цели была задействована крупная нефтяная корпорация "Стандарт Оил" (Standard Oil) и ряд других более мелких компаний. В тот же период американскому правительству удалось завоевать высокий авторитет в Иране благодаря деятельности американского финансиста Моргана Шустера, получившего должность генерального казначея.



После Конституционной революции в Иране (1905-1911) шахское правительство наняло Моргана Шустера для того, чтобы тот наладил работу в стране финансовой системы. Этот человек очень помог Ирану, давая отпор чрезмерным требованиям русских и англичан. Прежде любой иранец, не желавший платить налоги, мог объявить себя подданным Российской Империи, как это сделал сын Мозафереддин-шаха принц Шах-Ас-Салтане. Однако Моргану Шустеру удалось силой принудить шахского отпрыска заплатить налоги. Американский финансист успел проработать в Иране только девять месяцев, как Россия выставила ультиматум иранскому парламенту с требованием о выдворении Шустера. Простой народ решил поддержать американца и организовали массовое шествие к зданию парламента, в котором даже приняли участие женщины в чадрах. Демонстранты требовали не соглашаться с давлением русских, а женщины даже угрожали депутатом оружием. Однако иранское правительство все же пошло на требование России и депортировало Шустера из страны.



Англичане считали, что из-за деятельности американского финансиста иранцы становятся все более заносчивыми. После своего отъезда из Ирана Шустер написал книгу под названием "Удушение Персии", в которой описал преступления русских и англичан. Иранский поэт Ареф Казвини (1882 - 1934) даже сложил стихи о Моргане Шустера, в которых написал:



Позор тому дому, откуда прогонят гостя.



Умри, но не позволяй ему уйти.



Если Шустер покинет Иран, страна пропадет.



О, люди, не дайте этому случиться!



Еще одной заслугой США перед Ираном в тот период можно считать то, что американский посол в Тегеране официально заявил о несогласии правительства своей страны с договором 1919 года, согласно которому Иран попадал под протекторат Великобритании, хотя сами англичане между тем сообщили об обратном.



В годы правления Резы-шаха (1925 - 1941) ирано-американские отношения были уже другого плана. В то время Соединенные Штаты поставляли в Иран автомобили, обладавшие отличным качеством. В 1914 году иранским послом в США отправили Джаляла Мохтара. Он был женат на англичанке и разъезжал на личном автомобиле. Как-то раз за превышение скорости его остановила американская полиция, однако его супруга, работавшая прежде обычной горничной, что не помешало послу без ума влюбиться в нее и сделать ее своей женой, натравила на полицейских свою собаку, после чего стражи порядка арестовали дипломата. На следующий день в американских газетах появилась фотография задержанного посла. Данный инцидент сильно разозлил Реза-шаха и тот на целых четыре года разорвал отношения с США.



В своей книге "12 сентября 1939 года и отстранение от власти Реза-шаха" историк Али-Голи Моджед (Ali-Goli Mojed) приводит критику поверенного в делах США в адрес монарха и всей внутриполитической ситуации в Иране с ее диктатурой и коррупцией.



На мой взгляд, США лишь косвенно были осведомлены о реальном положении в стране. Тем не менее все дипломатические отчеты свидетельствуют о банкротстве иранской экономики, о преобладании государственного сектора и ликвидации частного.



Тем не менее Соединенные Штаты не желали вмешиваться во внутренние дела Ирана. Когда союзники по антигитлеровской коалиции СССР и Великобритания напали на Иран, Реза-шах написал письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором указал, что поддерживает хорошие отношения с американцами, и попросил их оказать помощь, чтобы Великобритания и СССР не начали бомбовые удары под тем предлогом, что Иран находится под влиянием фашистской Германии. Конечно же, это больше напоминало психологическую войну, потому как Германия на тот момент и не думала начинать военные действия на территории Ирана, ведь война уже шла по многим фронтам.



Рузвельт жестко ответил Реза-шаху, что Гитлер - очень опасный человек, который пытается завоевать весь мир, поэтому США вынуждены отказать Ирану в помощи. Дело в том, что тогда у американцев не было особых интересов в Иране и они послушно выполняли все требования англичан. Спустя несколько лет в Иране собрались лидеры антигитлеровской коалиции. Тогда в Тегеране прошла конференция с участием Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. Рузвельт встретился с шахом на территории советского посольства, где тогда остановился Сталин. Американский президент считал это место самым безопасным, потому что в любом другом его могли убить немецкие шпионы. Шах обратился к американскому президенту с просьбой о том, чтобы союзники изменили его место ссылки и отправили его в США или Канаду, но Рузвельт ничего на это не ответил.



В 1945 году, когда Советский Союз находился на пике своего могущества, заместитель госсекретаря США Джейм Бронз (James Bronze) впервые предложил проект о разделе Ирана. После кончины Рузвельта американское правительство считало недопустимым, чтобы Иран стал причиной войны между США и СССР. Потратив много сил на войну с Италией и Японией, американцы решили не предавать большое значение Ирану и разделить его на семь самостоятельных государств.



В 1945 году о письме Бронза стало известно широкой общественности. Когда его напечатали в иранской газете Darya Мохаммад Мосаддык (будущий премьер-министр Ирана, национализировавший нефтяную промышленность страны) расплакался в парламенте, упрекая правительство тогдашнего премьер-министра Ибрагима Хакими в том, что оно приняло письмо, которое ставит под вопрос суверенитет Ирана.



Советский Союз на тот момент тоже полагал, что сумеет добиться отделения от Ирана Курдистана и Азербайджана и большая часть других иранских земель окажется под коммунистическим влиянием, поэтому не поддержал в этом вопросе Соединенные Штаты. Таким образом, разгласив содержание злополучного письма, пресса во главе с Мосаддыком положили конец обсуждению данного вопроса.



Спустя два года американская политика в Азии резко изменилась. После того как сразу семь азиатских стран стали коммунистическими, президент США Гарри Трумэн отправил в Иран одного из своих ярых апологетов коммунистической идеологии Джорджа Аллена. В ходе борьбы с азербайджанскими сепаратистами Соединенные Штаты поддержали Иран и предоставили ему авиацию, танки, оружие и финансовые ресурсы, чтобы выдворить из страны Джафара Пишевари и его сторонников, добивавшихся отделения Иранского Азербайджана. Приехав в СССР, премьер-министр Ахмад Кавам Ас-Салтане долго добивался встречи со Сталиным, но в конце концов хитростью все же смог добиться его расположения, так что Советскому Союзу пришлось вывести свои войска из Азербайджана.



Оригинал публикации: طرح تجزیه ایران به ۷ کشور کوچک توسط آمریکا

Опубликовано 12/05/2018 Источник - inosmi.ru

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