Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии

00:04 11.06.2018 Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.



В настоящее время идут переговоры с Китаем и Узбекистаном. По прогнозным показателям приточности воды Кыргызстан может экспортировать до миллиарда киловатт-часов.



Узбекистан уже выразил заинтересованность в покупке электричества. Стороны готовы подписать договор в середине июня. Без ущерба для страны можно экспортировать 500 миллионов киловатт-часов. Стоимость еще неизвестна. Ранее Кыргызстан продавал Узбекистану электричество по 2,4 цента.

09 июня 2018, Пекин - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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