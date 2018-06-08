|Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии
00:04 11.06.2018
Кыргызстан готов экспортировать излишки электроэнергии. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.
В настоящее время идут переговоры с Китаем и Узбекистаном. По прогнозным показателям приточности воды Кыргызстан может экспортировать до миллиарда киловатт-часов.
Узбекистан уже выразил заинтересованность в покупке электричества. Стороны готовы подписать договор в середине июня. Без ущерба для страны можно экспортировать 500 миллионов киловатт-часов. Стоимость еще неизвестна. Ранее Кыргызстан продавал Узбекистану электричество по 2,4 цента.
09 июня 2018, Пекин - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО