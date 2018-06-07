 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 10.06.2018
22:00  "Семерка" в раздоре: Трамп открыл России окно в Европу
18:03  CNN: для "Большой семерки" настали интересные времена, а ШОС - такая же скучная и сплоченная как была
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Суббота, 09.06.2018
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04:04  Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев
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Пятница, 08.06.2018
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Четверг, 07.06.2018
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CNN: для "Большой семерки" настали интересные времена, а ШОС - такая же скучная и сплоченная как была
18:03 10.06.2018

Пока на последней встрече стран "Большой семерки" разворачивался конфликт между США и европейскими странами, саммит ШОС проходил в такой же "скучной" обстановке, какая царит на подобных мероприятиях всегда, констатирует корреспондент CNN Мэтт Риверс. Между тем, как подчеркивает журналист, несмотря на отсутствие реальных новостей, Москве и Пекину удалось показать на саммите некое "альтернативу" "Семерке" и воспользоваться ее нынешней слабостью.

Саммит "Большой семерки" подошел к концу, и не за горами - встреча на высшем уровне между США и Северной Кореей. Между тем, есть и еще одна группа мировых лидеров, которые только что завершили собственное мероприятие - на этот раз в Китае. В городе Циндао прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече присутствовали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а также - президенты Ирана и Пакистана и премьер-министр Индии.

А со мной на связь с прямым включением из Циндао выходит корреспондент CNN Мэтт Риверс, который расскажет нам последние новости. Мэтт, события на саммите "Семерки" мы уже видели и даже обсудили в нашей передаче - но теперь, когда мы наблюдаем за "вашим" саммитом в Китае, сложно отделаться от мыслей вроде "Запад против Востока".

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: Да, можно во многом утверждать, что это - своего рода "альтернативная версия" подобных саммитов. И, конечно, таких разногласий, которые можно было наблюдать на встрече "Семерки" между Европой и Соединенными Штатами, здесь не было - тут были только типичные рукопожатия. Все больше походило на такие саммиты, которые мы привыкли видеть: банальные заявления о "взаимовыгодном сотрудничестве", "развитии" - словом, именно то, чего ожидаешь услышать. Никаких реальных новостных событий тут не произошло - да и проходит этот саммит каждый год.

Тем не менее, вы правы: анализируя это событие, важно не пропустить разницу между западным саммитом в рамках "Большой семерки", и этим саммитом. И здесь можно заметить, особенно со стороны России и Китая, все растущее желание показать альтернативное видение глобального влияния. Россия и Китай многие десятилетия не ладили друг с другом несмотря на их общее коммунистическое прошлое, однако в течение последних нескольких лет Си Цзиньпин и Владимир Путин предприняли скоординированные усилия, дабы выступить более единым фронтом. К примеру, по вопросу Ирана, они высказывались в стиле "мы будем продолжать вести дела с Тегераном, даже если от него отвернулся Запад"; обещали они и оказывать материальную поддержку Северной Корее, от которой тоже отказались западные страны.

Таким образом, пусть даже в прошлом Россия и Китай, быть может, ладили и не слишком хорошо, здесь, на этом саммите, они и в самом деле берут инициативу на себя, демонстрируя улыбки, рукопожатия и сотрудничество. Несмотря на то, что особых новостей они не создали, символичность обстановки, как мне кажется, очень даже значима.

Хочу удостовериться, что я правильно вас понимаю: вы хотите сказать, что они готовятся - или даже уже пользуются теми слабостями, которые видят на Западе?

МЭТТ РИВЕРС: Да, на мой взгляд, такое утверждать можно. То есть, они видят, как меняется Запад, как распадаются союзы, о которых еще буквально пару лет назад и подумать такого нельзя было. Всего пару лет назад можно было говорить, что "Большая семерка" - такая же скучная как ШОС (а именно такое название носит местный саммит): никаких реальных новостей не было, по сути это была этакая совместная фотосессия, только раздутая. Но теперь мы определенно лицезрели на встрече "Семерки" разлад между Америкой и странами, входящими в число ее старейших и самых традиционных союзников. А вот здесь, в Китае, особенно со стороны самого Китая и России, как мне кажется, мы наблюдаем, как обе эти страны пытаются в каком-то смысле "подобрать эстафету", показать некую альтернативу, единое видение и претензию на глобальное влияние - и западные страны в эту картину не входят.

С нами с репортажем из китайского Циндао был Мэтт Риверс. Благодарим вас за такую ценную информацию, все это очень интересно! Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 июня 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

Источник - ИноТВ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528642980
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