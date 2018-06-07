 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.06.2018
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Лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита в Циндао
12:16 10.06.2018

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли декларацию по итогам саммита, состоявшегося в китайском городе Циндао.

В этом документе участники саммита высказались против любого применения химического оружия и за проведение беспристрастных и объективных расследований химатак. "Государства ШОС выступают против применения химоружия где бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было целях",- приводит "Интерфакс" выдержку из декларации.

Также лидеры стран ШОС подтвердили безальтернативность политического процесса в качестве пути выхода из сирийского кризиса. По их мнению, урегулирование кризиса должно идти в соответствии с положениями резолюции СБ ООН и "исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии". Затронута в документе и проблема украинского кризиса - участники саммита выступили за его урегулирование политическим путем на основании минских договоренностей.

Согласно декларации, лидеры стран ШОС условились изучить перспективы расширения объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности. Также они намерены взаимодействовать в сфере "взвешенного макроэкономического управления и контроля над финансовыми структурами в целях обеспечения удобного доступа и справедливых условий для формирования сетей финансовых структур и их услуг".

В итоговом документе саммита ШОС отражена и проблема политики в спорте. "Государства-члены (ШОС), подчеркивая важное значение спорта как эффективного фактора содействия диалогу между народами, считают, что спорт должен быть вне политики",- указано в декларации. Лидеры стран ШОС также выразили уверенность, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, будет способствовать "укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии".

Не обошли вниманием участники саммита в Циндао и вопрос сохранения иранской ядерной сделки. Они призвали участников заключенного в 2015 году соглашения к соблюдению своих обязательств в рамках сделки для стабильности во всем мире и в регионе. Напомним, США решили выйти из сделки, припугнули Иран санкциями и выдвинули ряд требований к нему.

Всего лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана было подписано 17 документов. Среди них, в частности, программа по реализации антинаркотической стратегии на 2018–2023 годы, программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 годы, план действий на 2018–2022 годы по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также меморандум по стимулированию сотрудничества в бизнесе.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528622160
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