 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 10.06.2018
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Суббота, 09.06.2018
21:33  Путин с китайцем братья на век, - А.Колесников
17:15  Каз-боксера-чемпиона Головкина лишают титулов без боя. За жадность...
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14:51  Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд Eurasian Nurly
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Пятница, 08.06.2018
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06:41  "Слово о полку Игореве": главные секреты
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00:53  В Таджикистане родители требуют от чиновников вернуть школьный отдых
00:52  Знахари заходят с козырей. Когда мракобесие победит в Кыргызстане медицину
00:48  Афганистан решил открыть у себя еще воен-базы Катара и ОАЭ
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Четверг, 07.06.2018
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Путин ответил на призыв вернуть G8
12:14 10.06.2018

Президент России Владимир Путин ответил на предложение вернуть формат "Большой восьмерки" (G8). Соответствующее заявление он сделал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао, передает "Интерфакс".

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал российский лидер.

При этом он отметил, что страны ШОС уже сравнялись и даже начали обгонять членов G7 по паритету покупательной способности, о чем свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

"Если в расчете на душу населения, что называется, "семерочные" страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - подчеркнул Путин.

Первым о желании восстановить формат G8 заявил президент США Дональд Трамп 8 июня. Позже он пояснил, что он более содержательный, чем G7. По словам американского лидера, участники саммита "семерки" не выносили этот вопрос на голосование, но обсуждали его. Идею вернуть G8 открыто поддержала Италия. Против ранее выступала Германия.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите "восьмерки", который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча "семерки" - G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Источник - Lenta.ru
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