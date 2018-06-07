Дави на газ! Куда не надо втюхивать деньги КазЕНПФ, - Петр Своик

00:56 10.06.2018 Дави на газ!



Наш обозреватель Петр СВОИК - о том, куда инвестировать деньги ЕНПФ



Слов нет: пятый пункт президентских социальных инициатив о газификации Астаны, а попутно Караганды с Темиртау и потом Кокшетау с Петропавловском очень нужное дело. Но дорогое, к тому же длительное и, возможно, вообще неокупаемое. То есть для коммерческого инвестирования не годящееся. Но вот вице-премьер Ербулат ДОСАЕВ нашел где взять - в ЕНПФ. Об этом он доложил недавно на расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан": из общей стоимости первого этапа газопровода в 267 млрд. тенге собственные средства участников составят 80 млрд., 102 млрд. займет Банк развития Казахстана, а оставшиеся 85 млрд. планируется привлечь из средств ЕНПФ или международных финансовых организаций.



Тут защитникам интересов вкладчиков пенсионного фонда вроде как полагается вскинуться: мол, не дадим тратить наши будущие пенсии! Но я вам скажу: пожалуй, это как раз наилучший из всех нынешних способов сохранения и приумножения пенсионных накоплений. Во всяком случае, закопать деньги (из которых затем будут выплачиваться пенсии в 2030-2050 годах) в сегодняшние трубопроводы национальной газовой инфраструктуры - это намного прибыльнее и надежнее, чем втюхивать средства ЕНПФ в азербайджанский банк, экономики Чили или Перу либо копить их в заемных бумагах нашего Минфина или выдавать взаймы нашим банкам.



Правда, инвестирование пенсионных накоплений в объекты национальной инфраструктуры требует внесения изменений и дополнений в идеологию и практику (не говоря уже о профильном законодательстве) деятельности ЕНПФ, о чем стоит поговорить.



Сейчас в этом архиважном для всех работающих граждан фонде накоплено уже свыше 8 трлн. тенге - гигантская сумма! И если исключить (а это нужно сделать!) интересы тех, кто эти деньги крутит и кому автоматически начисляются комиссионные, то надо, причем безусловно, ориентироваться на заинтересованность двух сторон: вкладчиков и государства. Так вот в интересах государства, которое в конечном счете все равно отвечает за пенсионное обеспечение граждан (солидарное ли, накопительное ли), необходимо организовать все так, чтобы отсроченные пенсионные деньги не крутились бы бесконечно в спекулятивных и по определению ненадежных оборотах, а вкладывались немедленно и именно в то, на что казне в данный момент все равно приходится тратиться.



Так, в госбюджете ежегодно до трети и более занимают затраты на развитие ЖКХ, транспорт и дороги, промышленность, сельское хозяйство, и все фактически безвозвратно. Но никто ведь не скажет, что деньги налогоплательщиков не стоит тратить на это, поскольку, дескать, нет прямой коммерческой выгоды. Потому что очевидна выгода комплексная, для всей экономики и населения, в стратегически долгосрочном плане вполне-таки окупаемая. И вот если собираемую на отдаленное будущее пенсионную денежку грамотно "закопать" во что-то необходимое стране сегодня, то к подошедшему пенсионному сроку государство вполне может ее, сохраненную и приумноженную, достать и вернуть пенсионеру - из того ли объекта, из других ли подобных либо просто из текущего бюджета.



И это более выгодно, чем занимать деньги на инфраструктурные проекты (ту же газификацию) у иностранных или местных банков, да еще и под коммерческий процент, оплата которого все равно ложится на потребителей и налогоплательщиков.



А еще в бюджете есть раздел про кредиты, тоже коммерчески сразу неокупаемые, но социально или экономически необходимые. Например, на строительство доступного жилья. Здесь тем более вполне целесообразно использовать пенсионные накопления.



Наконец, есть еще третий, тоже более чем полезный для национальной экономики и надежный для вкладчиков способ инвестирования пенсионных накоплений - в объекты, находящиеся под государственным тарифным регулированием. Это электроэнергетика, газо- и нефтепроводы, железная дорога и ЖКХ. Выражаясь не фигурально, а буквально, пенсионные деньги вполне можно спустить в какую-нибудь канализацию - на повышение ее эффективности и экологичности. Вот уж что будет работать хоть через сто лет, никогда не разорится и не сбежит от кредиторов.



Конечно, есть вопросы грамотного бюджетного планирования и защиты от распиливания финресурсов, и их надо решать.



Теперь об интересах вкладчиков. Им, собственно, надо немного. Надо, чтобы их накопления понятно и очевидно для них росли, опережая инфляцию. Пусть чуть ниже, чем на коммерческом депозите, но зато много-много лет и абсолютно надежно. Скажем, ежегодно на 4 процента сверх инфляции с госгарантией. А на добровольные, сверх обязательных, пенсионные взносы дополнительный бонус - например, 10 процентов.



И еще надо, чтобы вкладчики получили понятные и справедливые правила использования части накоплений не только по выходе на пенсию, но и по важным жизненным случаям, как то рождение ребенка, приобретение жилья, специальное образование, сложное лечение. В конце концов, если под залог собственных накоплений люди смогут получать ипотечные, потребительские либо даже онлайн-кредиты "до зарплаты", это тоже сработает на привлекательность хранения денег именно в ЕНПФ.



Таким образом, можно замкнуть друг на друга интересы граждан и государства. Государство через введение единого социального платежа (ЕСП), лоббируемого, как известно, Минтрудсоцзащиты, собирается легализовать т. н. самозанятых. И это тоже получится, если взносы в ЕНПФ станут для всех казахстанцев надежно прибыльным способом накоплений, которыми к тому же можно будет воспользоваться до старости. Одновременно взносы в ЕНПФ становятся универсальным способом учета трудового стажа, и через это вырисовывается планируемая сейчас тем же пенсионным фондом и правительством нормальная трехуровневая схема финобеспечения в старости. На первом уровне - базовая социальная пенсия для всех граждан. На втором - персональные накопления, точнее, их учитываемая сумма, сами же деньги уже десять раз вложены в нужные государству и экономике дела - ту же газификацию. Причем учитываемые взносы работают сразу на два параметра: по их регулярности определяется общий трудовой стаж, величина взносов отражает заработки, значит, и социальную ценность трудящегося, а следовательно, и уровень накопительной пенсии. И третий уровень - по добровольным взносам.



То есть всеми критикуемую нынешнюю систему ЕНПФ вполне возможно превратить в инструмент эффективного национального инвестирования и надежного пенсионного обеспечения.



Петр СВОИК Источник - Время

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