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Доллар допрыгался и теряет статус мировой резервной валюты
00:47 10.06.2018

Доллар допрыгался

Анна Королева

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин.

С мировой валютой можно бороться только в мировом масштабе

Как заявил глава российского банка ВТБ Андрей Костин, задачу дедолларизации экономики, которую ставит российский Центробанк, нужно выводить на новый уровень: бороться с доминированием американской валюты в международной системе расчетов. По его мнению, российские предприятия требуют срочной "перерегистрации", так как они находятся в таких юрисдикциях, которые крайне сложно найти, считает Костин.

"Я думаю, что задачу нужно ставить глубже, больше - дедолларизация мировой экономики", - передает Finmarket слова банкира. Он подчеркнул, что "доллар уже всех забил", им наказывают. "Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе", - сказал он, призвав больше расчетов проводить в других валютах. "У нас каждая бабушка с утра считает курс и думает, в какую валюту ей вложиться. Каждый форексом занимается", - отметил Андрей Костин.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на Международном финансовом конгрессе, напомнила о задачах по дедолларизации российской экономики. "Мы хотим, чтобы в пассивах и активах банков было меньше долларовых пассивов и активов, чтобы депозиты были в основном в российской валюте, чтобы кредиты выдавались тоже в основном в российской валюте", - сказала она. Глава ЦБ предупредила о потенциальных рисках, связанных с валютой.

В тот же день во время своей "Прямой линии" тему статуса доллара как мировой резервной валюты затронул Владимир Путин, заявивший об ущербе этому статусу со стороны политики самих США и перспективе появления других мировых валют.

В доле золотовалютных резервов всего мира доллар стабильно занимает более 60%, рассказывает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. На втором месте, с долей в среднем около 23%, находится европейская валюта. Остальные, это и канадский доллар, и фунт и китайский юань, и йена. Альтернативная резервная валюта, некая замена доллару США, обсуждается уже ни один год. Выступить в противовес существующей системе непросто, и ни одна страна не возьмется за это единолично, а вот в коллаборации - сценарий допустимый. По сути, евро, это и была попытка противовеса американской валюте.

Потому настолько крепко и удерживают убыточные страны в Еврозоне - Германия не хочет признать халатность подбора стран на этапе формирования валютного союза. Жизнь евро стартовала в 1999 году, а уже в декабре 2006 года в наличном обращении было 610 млрд евро - самая высокая суммарная стоимость наличных, циркулирующих в мире. Еще 10 лет назад, и ранее, обсуждалась возможность объединения стран с целью создания альтернативы доллару, напоминает аналитик. В 2009 году, после банковского кризиса в США, вопрос встал остро. Так, со стороны Китая, например, поступило предложение "создать наднациональную резервную валюту, не привязанную к отдельным странам и сохраняющую стабильность в долгосрочной перспективе".

Что станет надвалютой?

Однако, говорит Денис Владимиров, следует обратить внимание, что создание альтернативы в виде Bitcoin напугало центробанки. То есть, смириться (с созданием "надвалюты") центробанки смогут только при условии, что у каждого будет своя доля влияния на динамику курса резервной валюты и некие гарантии причастности к этому активу. "Например, помните последние заявления в СМИ о том, что РФ вместе с прочими государствами Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия) планирует запустить собственную цифровую валюту на территории всего экономического объединения к 2020 году, - спрашивает аналитик? -Прямое доказательство нашим размышлениям".

При рассмотрении вариантов создания новой валюты, полагает аналитик, наиболее приемлемыми вариантами являются создание валюты стран-экспортеров нефти, использование валюты азиатского региона, а также валюта, созданная на базе SDR МВФ (к чему все чаще призывают представители разных стран). Понятно только то, что из-за поведения США весь мир сейчас будет совершать попытки объединения против валютного гегемона.

Проблема доминирования американской валюты - это проблема не сегодняшнего дня, признает и ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Многие страны, и наша страна в том числе, неоднократно задумывались над альтернативными вложениями и созданиями резервов из других валют. Однако пока до идеи воплощения еще далеко. Доллар стал ведущей резервной валютой много десятилетий назад и банки стали активно перемещать в него большие объемы, хотя раньше ЗВР состояли исключительно из золотых запасов.

Сейчас же на долю золота приходится лишь 9-10% всех накоплений, а остальные 90% - это доля иностранных валют. И преимущественное положение в наших золотовалютных запасах отдается доллару США, эта цифра сохраняется последнее десятилетие на примерно одинаковом уровне в 40–49%. Европейская валюта и фунт стерлингов пользуются меньшей популярностью и нужны только для товарного импорта, а вот доллар нужен, в том числе, и для погашения внешних обязательств страны.

Такие страны как Россия, Иран, Венесуэла, которые в последнее время попали под гнет санкций со стороны Америки, конечно же, мечтают о том, чтобы избавиться от влияния доллара и чувствовать себя более независимыми. Так например опыт Китая, который начал торговлю в нефтеюанях говорит о том, что постепенное избавление от власти доллара возможно, но процесс это небыстрый. И главное в нем должны быть заинтересованы и другие страны.

По словам эксперта, страны Юго-Восточной Азии принимают меры по созданию своей азиатской валютной единицы. В странах ЕЭС одним их компонентов коллективной валюты должен стать российский рубль. Но когда это случится, когда наш рубль завоюет свою популярность у соседних стран? - вопрос хороший.

Сейчас наша валюта менее эмоционально реагирует на санкции и внешний негатив, но, тем не менее, опыт последних лет показывает, что волатильность рубля пока еще слишком большая. А именно этот критерий может сделать ее менее привлекательной для вложений, полагает Анастасия Игнатенко. Так что потребуется немало времени для того, чтобы валюты, которые пророчат в резервы, набрали свою популярность и стали действительно достойной альтернативой доллару.

Источник - Эксперт
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528580820
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