 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.06.2018
00:59  Ложь и гнусная ложь. Оправданные и неоправданные утечки, - Майкл Уолцер
00:56  Дави на газ! Куда не надо втюхивать деньги КазЕНПФ, - Петр Своик
00:47  Доллар допрыгался и теряет статус мировой резервной валюты
00:14  Менингококк атаковал Казахстан: всех проверить, все проветрить!
00:08  В гибели обладательницы титула Missis World в Киргизии обвинили сына милиционера
Суббота, 09.06.2018
21:33  Путин с китайцем братья на век, - А.Колесников
17:15  Каз-боксера-чемпиона Головкина лишают титулов без боя. За жадность...
16:04  Таджикский КВНщик Мирсаидов сознался в растрате бюджетных средств
14:51  Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд Eurasian Nurly
12:38  "Саманизация" маната. Как валюта Туркменистана превращается в солому
12:35  УкрЕвропа - это судьба, - Иван Крастев
12:33  Торгово-экономическая война: Трамп перешел красную черту
12:31  День Иерусалима 2018 – еще больше гнева
05:16  "Странности" Трампа. Стратегия президента США – единственный шанс удержать американскую гегемонию, - И.Шишкин
05:09  Китай-Кыргызстан: о чем молчат чиновники и СМИ, - К.Тен
04:23  Отец Юлдаша. О семье, уничтоженной государством после июньской резни 2010 года в Киргизии, - В.Вахитов
04:19  Байтерек – предтеча Байконура. О выставке оружия и непростом будущем российско-казахстанских отношений, - Н.Поросков
04:16  Переход на латиницу - важный этап де-цивилизации Казахстана, - А.Фурсов
04:12  Мигранты-душегубы портят репутацию Меркель, - "НГ"
04:04  Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев
04:01  "Большая шестерка" объявила бой американской гегемонии, - Е.Пудовкин
01:06  Тонкая прямая красная линия. Какие вопросы к телемосту остались у самого Владимира Путина
00:38  На месте Арала появилась новая пустыня – Аралкум
00:24  Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары Каримовой
00:11  Ошибка Жээнбековых. Меры репрессии авторитета не прибавят! - Елена Авдеева
Пятница, 08.06.2018
21:00  Путин стал первым кавалером нового Китайского ордена "Дружбы"
18:32  Маршал Хафтар постепенно зачищает Ливию от джихадистов, - Р.Мустафин
10:21  Две главные заботы Трампа. Тотальная неадекватность американской элиты, - К.Душенов
10:17  Особая честь. КырПрезидента Жээнбекова в Пекине впервые встретил караул из 55 девушек-солдат
08:08  Живем до осени! Китай выделит Кыргызстану еще 600 млн юаней грантов
08:00  UzCard и UnionPay будут выпускать кобейджинговые карты. Кому оно надо...
07:37  Мигрант из Узбекистана не пожалел $1 тыс. на взятку, чтобы попасть в Россию
07:30  В Таджикистане за убийство бывшей супруги арестован сын генерала
06:46  Русский язык: как он появился на самом деле
06:41  "Слово о полку Игореве": главные секреты
06:34  Мухаммедкалый Купидонович. Премьер-министр Киргизии призвал граждан жениться по любви
06:29  НАТО в тисках глобального хаоса - Александр Бартош
06:25  Киргизия и Таджикистан вступили в бой на футбольном поле, - В.Панфилова
04:51  Как Бориска худородный на царство попал. Уроки престолонаследия, - А.Петросова
02:58  Про тех, кто разрушал СССР. Диссиденты: от всеобщего народного восхищения до полного забвения
00:53  В Таджикистане родители требуют от чиновников вернуть школьный отдых
00:52  Знахари заходят с козырей. Когда мракобесие победит в Кыргызстане медицину
00:48  Афганистан решил открыть у себя еще воен-базы Катара и ОАЭ
00:38  Конец "однополярного мира". На пути к диалогу цивилизаций, - Н.Коньков, А.Нагорный
00:03  В Таджикистане при въезде в страну предлагают проводить обследование мигрантов на ВИЧ и туберкулез
Четверг, 07.06.2018
22:45  Скончался бывший секретарь ЦК компартии Таджикистана по сельскому хозяйству Вахоб Вахидов
22:30  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 4, - Б.Мусаев
22:08  Тайвань готовится к войне с КНР, - В.Скосырев
19:11  Глава Баткенской области Киргизии Халмурзаев отморозился от пограничных конфликтов
18:29  Передавивший людей в Стокгольме террорист-узбек получил приговор
12:13  Умерла советский кинорежиссер Кира Муратова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Менингококк атаковал Казахстан: всех проверить, все проветрить!
00:14 10.06.2018

Менингококк: всех проверить, все проветрить!

Ажиотаж с распространением жизненно опасной инфекции в Казахстане идет на спад, ситуация стабилизируется. А вот для тех, кто распространял слухи о якобы надвигающейся эпидемии менингита, жаркие дни только начинаются. Спецслужбы вычислили трех сеятелей паники, в отношении которых начнется разбирательство. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны Жандарбек БЕКШИН на пресс-конференции в Астане.

- За прошедшие сутки ни одного случая заражения менингококковой инфекцией зарегистрировано не было. Ситуация стабилизируется, - отметил он.

С начала 2018 года и по состоянию на вчерашний день в Казахстане было зафиксировано 60 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, 20 пациентов сейчас продолжают лечение (13 - в Алматы, по трое - в Алматинской области и Астане, один больной в Карагандинской области). В Астане 5 и 6 июня за медицинской помощью обратились двое взрослых жителей с симптомами менингита. На данный момент, по словам Бекшина, еще не готовы результаты бактериологического исследования, поэтому точный диагноз им не поставлен. Состояние двух заболевших в Астане детей, у которых диагностирована менингококковая инфекция, главсанврач охарактеризовал как средней тяжести.

Один из этих детей, напомним, посещал столичный фитнес-клуб Fitnation. В Национальном центре экспертизы комитета охраны общественного здоровья Минздрава сообщили вчера, что по результатам вирусологического исследования образцов воды в бассейне фитнес-клуба инфекция не обнаружена. Помимо этого были обследованы сотрудники фитнес-клуба, контактировавшие с заболевшим менингококком ребенком. Результаты исследования мазка из носоглотки на менингококк отрицательные.

Бекшин прокомментировал случай в Алматы, когда от менингококка умерли пятилетний мальчик (санврач почему-то назвал его... девочкой) и контактировавшая с ним 19-летняя невестка этой семьи, а позже инфекция была обнаружена у друга этой девушки.

- В данном случае источник выявлен - это ближайший родственник, он был здоровым носителем, распространял инфекцию. Пятилетний мальчик и невестка заразились от него и скончались, потому что своевременно не обратились за помощью, - сказал Бекшин.

Журналисты поинтересовались позицией Минздрава по поводу распространения в соцсетях и мессенджерах недостоверной информации о менингите. Например, на днях в WhatsApp гуляла фотография мужчины с большими пятнами на теле, подкрепленная аудиофайлом-страшилкой об эпидемии. Главсанврач подчеркнул, что никакой эпидемии сейчас нет. Количество зафиксированных случаев заражения менингококком ниже эпидемиологического порога и намного меньше, чем в 2015 году, когда в стране заболели 423 человека, из них 21, увы, скончался.

- Некоторые блогеры в поисках повышения рейтингов своих чатов, увеличения количества подписчиков… оказывается, они за это борются! Некоторые борются неправильными, запрещенными - ниже пояса! - методами. Это на их совести... Уполномоченные органы объективно разберутся с этим, - выразил уверенность Бекшин, заметив: - В одном случае была рассылка фотографии заболевшей менингитом женщины, и теперь она подает в суд на больницу, которая позволила себе провести фотосъемку без разрешения.

В кулуарах пресс-конференции он сообщил журналистам, что на данный момент есть 3-4 подозреваемых в распространении слухов о менингите, с которыми уже разбираются правоохранительные органы.

Рассказал Бекшин и о профилактических мерах медбезопасности во время Единого национального тестирования абитуриентов вузов, которое пройдет с 20 по 30 июня в 147 аудиториях страны:

- ЕНТ будет проходить под контро­лем медицинских работников, все точки будут обеспечены аптечками. Будет большое количество людей, продолжительность тестирования - 3 часа 50 минут. Поэтому мы рекомендовали организаторам ЕНТ перед началом провести хорошее проветривание, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Тестирование должно проходить при открытых окнах.

Лэйла ТАСТАНОВА

*****

А тем временем
Доктора спешат на помощь

Бесплатные сложные операции провели турецкие хирурги в Актобе.

В регион медики приехали по приглашению местных властей. В течение нескольких дней они консультировали жителей по вопросам заболеваний молочной железы и различных косметических дефектов, провели мастер-классы для местных коллег, а также поделились новыми методами лечения различных болезней.

В рамках этого визита они также прооперировали пять пациентов, в том числе двух детей. Причем совершенно бесплатно. У кого-то из пациентов имелась врожденная патология костей и суставов нижней челюсти, у других диагностировали заболевание молочной железы.

Кроме того, рассказали в облздраве, в рамках акции "Баќытты бала" еще пять детей с тяжелыми патологиями будут прооперированы в Турции на базе Башкентского университета. Все расходы по проезду и лечению детей берет на себя принимающая сторона.

Антон МОЛДИН

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528578840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  