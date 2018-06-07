Менингококк атаковал Казахстан: всех проверить, все проветрить!

00:14 10.06.2018 Менингококк: всех проверить, все проветрить!



Ажиотаж с распространением жизненно опасной инфекции в Казахстане идет на спад, ситуация стабилизируется. А вот для тех, кто распространял слухи о якобы надвигающейся эпидемии менингита, жаркие дни только начинаются. Спецслужбы вычислили трех сеятелей паники, в отношении которых начнется разбирательство. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны Жандарбек БЕКШИН на пресс-конференции в Астане.



- За прошедшие сутки ни одного случая заражения менингококковой инфекцией зарегистрировано не было. Ситуация стабилизируется, - отметил он.



С начала 2018 года и по состоянию на вчерашний день в Казахстане было зафиксировано 60 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, 20 пациентов сейчас продолжают лечение (13 - в Алматы, по трое - в Алматинской области и Астане, один больной в Карагандинской области). В Астане 5 и 6 июня за медицинской помощью обратились двое взрослых жителей с симптомами менингита. На данный момент, по словам Бекшина, еще не готовы результаты бактериологического исследования, поэтому точный диагноз им не поставлен. Состояние двух заболевших в Астане детей, у которых диагностирована менингококковая инфекция, главсанврач охарактеризовал как средней тяжести.



Один из этих детей, напомним, посещал столичный фитнес-клуб Fitnation. В Национальном центре экспертизы комитета охраны общественного здоровья Минздрава сообщили вчера, что по результатам вирусологического исследования образцов воды в бассейне фитнес-клуба инфекция не обнаружена. Помимо этого были обследованы сотрудники фитнес-клуба, контактировавшие с заболевшим менингококком ребенком. Результаты исследования мазка из носоглотки на менингококк отрицательные.



Бекшин прокомментировал случай в Алматы, когда от менингококка умерли пятилетний мальчик (санврач почему-то назвал его... девочкой) и контактировавшая с ним 19-летняя невестка этой семьи, а позже инфекция была обнаружена у друга этой девушки.



- В данном случае источник выявлен - это ближайший родственник, он был здоровым носителем, распространял инфекцию. Пятилетний мальчик и невестка заразились от него и скончались, потому что своевременно не обратились за помощью, - сказал Бекшин.



Журналисты поинтересовались позицией Минздрава по поводу распространения в соцсетях и мессенджерах недостоверной информации о менингите. Например, на днях в WhatsApp гуляла фотография мужчины с большими пятнами на теле, подкрепленная аудиофайлом-страшилкой об эпидемии. Главсанврач подчеркнул, что никакой эпидемии сейчас нет. Количество зафиксированных случаев заражения менингококком ниже эпидемиологического порога и намного меньше, чем в 2015 году, когда в стране заболели 423 человека, из них 21, увы, скончался.



- Некоторые блогеры в поисках повышения рейтингов своих чатов, увеличения количества подписчиков… оказывается, они за это борются! Некоторые борются неправильными, запрещенными - ниже пояса! - методами. Это на их совести... Уполномоченные органы объективно разберутся с этим, - выразил уверенность Бекшин, заметив: - В одном случае была рассылка фотографии заболевшей менингитом женщины, и теперь она подает в суд на больницу, которая позволила себе провести фотосъемку без разрешения.



В кулуарах пресс-конференции он сообщил журналистам, что на данный момент есть 3-4 подозреваемых в распространении слухов о менингите, с которыми уже разбираются правоохранительные органы.



Рассказал Бекшин и о профилактических мерах медбезопасности во время Единого национального тестирования абитуриентов вузов, которое пройдет с 20 по 30 июня в 147 аудиториях страны:



- ЕНТ будет проходить под контро­лем медицинских работников, все точки будут обеспечены аптечками. Будет большое количество людей, продолжительность тестирования - 3 часа 50 минут. Поэтому мы рекомендовали организаторам ЕНТ перед началом провести хорошее проветривание, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Тестирование должно проходить при открытых окнах.



Лэйла ТАСТАНОВА



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А тем временем

Доктора спешат на помощь



Бесплатные сложные операции провели турецкие хирурги в Актобе.



В регион медики приехали по приглашению местных властей. В течение нескольких дней они консультировали жителей по вопросам заболеваний молочной железы и различных косметических дефектов, провели мастер-классы для местных коллег, а также поделились новыми методами лечения различных болезней.



В рамках этого визита они также прооперировали пять пациентов, в том числе двух детей. Причем совершенно бесплатно. У кого-то из пациентов имелась врожденная патология костей и суставов нижней челюсти, у других диагностировали заболевание молочной железы.



Кроме того, рассказали в облздраве, в рамках акции "Баќытты бала" еще пять детей с тяжелыми патологиями будут прооперированы в Турции на базе Башкентского университета. Все расходы по проезду и лечению детей берет на себя принимающая сторона.



Антон МОЛДИН Источник - Время

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