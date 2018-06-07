 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каз-боксера-чемпиона Головкина лишают титулов без боя. За жадность...
17:15 09.06.2018

Жадность файтера сгубила?

Сегодня весь боксерский мир обсуждает неприятную ситуацию, в которую попал известный казахстанский профи кожаной перчатки Геннадий ГОЛОВКИН. Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить GGG титула чемпиона мира.

Такое жесткое наказание Головкин получил за то, что отказался драться с обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе украинцем Сергеем ДЕРЕВЯНЧЕНКО. В принципе, Геннадий и раньше не горел желанием сражаться с Сергеем, поэтому и попросил отсрочку у IBF. И та пошла навстречу своему чемпиону, позволив провести совсем не нужный ей поединок против американца Ванеса МАРТИРОСЯНА. Но при этом выдвинула ряд условий, одним из которых было письменное согласие встретиться с Деревянченко не позднее 3 августа этого года. Но Головкин так ничего и не подписал. Да и не собирался подписывать...

У него в приоритете был второй бой с мексиканцем Саулем АЛЬВАРЕСОМ. Однако переговоры между командами этих боксеров зашли в тупик из-за серьезных финансовых разногласий.

Напомним, что Головкин должен был биться с Канело еще 5 мая. И согласен был взять всего 35 процентов от дохода, полученного от этого мероприятия. Однако мексиканец погорел на допинге, был дисквалифицирован, и бой не состоялся.

А обе стороны все равно продолжали общаться (иногда совсем не по-джентльменски), оговаривая условия финансово выгодного для всех поединка уже после отбытия наказания Альваресом. Даже называлась конкретная дата - 15 сентября. И тут зарубился уже сам Головкин. Он посчитал себя пострадавшей стороной и стал требовать равного распределения гонорара - 50 на 50. Люди Канело поначалу ни в какую не соглашались идти на уступки, ссылаясь на старый договор, но потом все же решили дать GGG 40 процентов. Однако Головкина эта подачка не устроила. И тогда основатель промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла ХОЙЯ, плюнув на GGG, стал искать своему подопечному другого соперника. Мол, не хочет Геннадий 25 миллионов долларов - и не надо.

Тем временем комиссия IBF, которой порядком надоели все эти разборки, лишила Головкина чемпионского пояса и наложила на него штраф. А титул объявила вакантным.

- IBF приняла неожиданное решение, которое совершенно выходит за рамки просьб представителей Деревянченко, - возмущается промоутер Головкина Том ЛЕФФЛЕР. - Они просили бой за титул, но не просили лишать Головкина титула. Считаю, что IBF поступила очень жестоко с Головкиным. Геннадий огорчен этим решением.

А вот команда Деревянченко довольна такой развязкой. Ведь теперь дорога украинцу к званию чемпиона мира открыта.

"Наконец-то IBF довела свое дело до конца. Я хотел бы, чтобы Сергей сразился за титул с Джермаллом ЧАРЛО (обязательный претендент на титул чемпиона мира WBC в среднем весе. - А. Т.). Если нет, то хоть с кем-нибудь. Мне просто хочется увидеть титульный бой Сергея, который является самым достойным молодым человеком в боксе. Он заслуживает своего титульного шанса", - цитирует тренера Сергея Деревянченко Андре РОЗЬЕ Boxingscene.com.

А тем временем, лишившись пояса IBF, Головкин тут же умерил свои финансовые аппетиты. Теперь он согласен получить 45 процентов призового фонда от все еще возможного поединка с Альваресом. Вот только когда он теперь состоится? И состоится ли вообще? Если нет, то от этого финансово пострадают уже оба боксера, а не только Головкин, как утверждает Оскар Де Ла Хойя. Потому что Канело тоже сможет заработать большие деньги только в бою с GGG.

Но это не все неприятности, которые подстерегают Головкина. Потеряв без боя пояс IBF, он не только поставил крест на своей мечте стать абсолютным чемпионом мира. Теперь Гена может лишиться и других чемпионских поясов - WBA Super, WBC и IBO. По крайней мере, президент Всемирного боксерского совета мексиканец Маурисио СУЛЕЙМАН спит и видит, как пояс этой организации окажется в руках его рыжего соотечественника Сауля Альвареса.

Александр ТРОФИМОВ, Алматы

Источник - Время
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