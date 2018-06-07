Таджикский КВНщик Мирсаидов сознался в растрате бюджетных средств

16:04 09.06.2018 Хайрулло Мирсаидов частично признал вину в растрате бюджетных средств



В городском суде Худжанда начался открытый судебный процесс по делу журналиста и руководителя сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова. На первом заседании суд допросил самого Мирсаидова и бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области Олимжона Зохидзода, сообщает "Азия-плюс".



Журналист частично признал себя виновным по статьям 245 ("Присвоение или растрата") и по статье 340 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") Уголовного кодекса Таджикистана. С обвинением, предъявленным по статье 346 ("Заведомо ложный донос"), Мирсаидов полностью не согласен. Он пояснил, что имеет 17-летний опыт работы в журналистике, и никогда бы безосновательно не заявил о том, что у него просят деньги. "Я хочу, чтобы дело было рассмотрено по закону и все виновные были наказаны", - заявил Мирсаидов.



Он обвинил сотрудников прокуратуры области Худоерзода и Каюмзода в сообщничестве с бывшим главой управления по делам молодежи Согда Зохидзода, в результате чего в отношении Мирсаидова было заведено уголовное дело. Зохидзода, в свою очередь, опроверг все обвинения Мирсаидова. "Я лишь просил у него отчитаться за полученные деньги, но отчета не получил", - сказал сотрудник прокуратуры.



Государственный обвинитель Рауфхон Ализода в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тысяч сомони ($13,6 тысяч) бюджетных средств. Однако, по словам самого Мирсаидова, он вернул 90% этой суммы, взяв кредит в банке, и за его же деньги команда участвовала в шоу КВН в Москве. "Если бы я был преступником, то я бы сбежал из страны, но я каждый день ходил в прокуратуру и ждал, когда закончится расследование, чтобы вместе с командой участвовать в конкурсах КВН", - подчеркнул подсудимый.



Прокуратура Согдийской области арестовала Мирсаидова 5 декабря 2017 года. Против него было возбуждено дело по четырем статьям УК – кроме упомянутых выше инкриминировалась статья 189 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды"). Позднее эта статья была снята с производства в связи с отсутствием фактов. По мнению самого обвиняемого и ряда оппозиционных таджикистанских политиков, истинной причиной возбуждения уголовного дела стало открытое письмо Мирсаидова президенту, в котором он обвинил занимавшего тогда пост начальника управления по делам молодежи Согдийской области в коррупции. Это письмо было опубликовано в ноябре 2017 года. Источник - Фергана

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