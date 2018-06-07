Казахстан и Китай создали совместный инвестиционный фонд Eurasian Nurly

14:51 09.06.2018 8 июня 2018 года в Пекине в рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику было подписано Соглашение о создании совместного казахстанско-китайского фонда Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund.



От казахстанской стороны Соглашение подписал Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов, от китайской – Генеральный Директор CITIC Eurasian Capital Limited Сунь Ян и Президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган.



"Планируемый целевой размер создаваемого фонда составит до 500 млн долларов США. Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе – развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе", – подчеркнул Айдар Арифханов.



Казахстанским партнером по реализации Соглашения станет АО "Казына Капитал Менеджмент" – дочерняя организация холдинга "Байтерек". Ранее 7 июня 2017 года в Астане в рамках Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию инвестиционного фонда.



"Новый фонд Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund позволит привлечь в экономику Казахстана инвестиции от крупных институциональных и частных инвесторов Китая – CITIC Group, China Eurasian Economic Cooperation Fund, Asia Investment Finance Group Limited и других. Подписание соглашения является результатом нашей плодотворной работы по расширению источников финансирования казахстанских проектов", – отметил Заместитель Председателя Правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Асет Сагимбеков. Источник - Байтерек

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