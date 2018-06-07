Торгово-экономическая война: Трамп перешел красную черту

12:33 09.06.2018 Американский президент Дональд Трамп продолжает диктовать условия своим стратегическим партнерам в Европе и в G7. Так, глава Белого дома уже повысил пошлины на поставку стали и алюминия, но, как оказалось, давление на этом не прекратилось.



За день до встречи с лидерами "Большой семерки" - французом Эммануэлем Макроном и канадцем Джастином Трюдо Трамп в резкой форме выразился в адрес своих коллег.



Американец, как и в большинстве случаев, использовал свой любимый способ общения - Twitter. В сообщении прозвучал недвузначный посыл.



"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США - 151 миллиард долларов (в год - ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", - написал Трамп.



То есть, по сути, американский лидер продолжил наращивать давление на своих коллег, раскручивая спираль международной торгово-экономической войны.



Ведь, нагнетая обстановку по стратегически важным вопросам, Дональд Трамп отбивает желание сотрудничать с Вашингтоном и провоцирует партнеров на взаимный ответ.



Кстати, этот лаконичный ответ уже прозвучал. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на ультиматум американского лидера угрозой "изолировать" США. В преддверии саммита в Канаде, француз заявил, что участники G7 подпишут "соглашение шести стран".



"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", - ответил в Twitter Макрон.



Причем очевидно, что "шестерка" на этот раз не станет терпеть ультиматумов и унижения Вашингтона. По примеру европейских государств, которые уже решили обратиться в ВТО с требованием наложить пошлины на импорт товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали, там введут какие-либо ограничения.



Другими словами, мы можем наблюдать за дестабилизацией в отношениях США со своими стратегическими партнерами в ЕС и G7 и за фактическим распадом "Большой семерки".



В конечном итоге эта торгово-экономическая война может привести к тому, что "обиженные" государства начнут выстраивать свои отношения с Россией. В большинстве стран уже публично об этом заявляют, понимая, что Вашингтон сегодня - ненадежный партнер.



Американским марионеткам надоело работать на "Большого брата", и они хотят выстраивать ровные и взаимовыгодные отношения, которые им, в свою очередь, предлагает Москва.



Антон Орловский, для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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