День Иерусалима 2018 – еще больше гнева

12:31 09.06.2018 Мусульмане по всему миру выходят на демонстрации в поддержку палестинского народа



Традиционно в последнюю пятницу рамадана в Иране и других странах проводится Международный День аль-Кудс - другими словами, день Иерусалима и солидарности с палестинской борьбой за независимость. Сегодня озвучиваемые на митингах по всему миру лозунги звучат актуально, как никогда.



На фоне переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим (и цепной реакции, которая последовала вслед за этим шагом), антиизраильские выступления нынче гораздо масштабнее, чем обычно. В Иране (именно там День аль-Кудс был учрежден в 79-м году) акции проходят более чем в 900 городах. В России этот день тоже не оставили без внимания. Своим отношением к конфликту вокруг Иерусалима и не только поделился журналист и публицист Исраэль Шамир.



Аббас Джума: Что значит день аль-Кудс для Вас лично?



Исраэль Шамир: Начну с того, что палестинцам не нужны какие-то особенные дни, чтобы помнить о трагедии, которая их постигла. Но такие дни всегда позволяют мобилизовать больше народа на какое-то совместное действо. К тому же, день аль-Кудс выпадает на Рамадан – время, когда мусульмане особенно сплочены.



Для меня это день, когда можно вспомнить о трагической судьбе палестинцев, и о том, что спор за Иерусалим, безусловно, важный, но далеко не единственный.



Аббас Джума: Как вы оцениваете ситуацию в Палестине сегодня? Многие говорят, что борьба бесполезна – Иерусалим проигран. Вы с этим согласны?



Исраэль Шамир: Положение в Палестине сейчас напряжено так, как не было напряжено на протяжении очень многих лет. Ситуация в Газе стала просто невыносимой для местного населения. Иерусалим же – это знамя для Палестинцев. Поэтому нет, игра не проиграна. И не будет проиграна, что бы не произошло. Были времена, когда Святая земля на долгие десятилетия была захвачена неприятелем. Но затем все отыгрывалось. Пока существует мечеть аль-Акса, пока есть храм Гроба Господня – сопротивление продолжается.



Аббас Джума: Касательно же митингов в разных странах. Как это поможет достижению целей?



Исраэль Шамир: Так ведь было и в прошлом. Палестинцы страдали при крестоносцах. Они не могли справиться с превосходящими силами противника. Однако справиться помогли извне. И люди, которые это сделали, были мотивированы именно борьбой за Иерусалим.



Появление евреев тогда еще никто не ожидал. Это произошло впоследствии. Конечно, хорошо было бы, если противоречия разрешались спокойно, без кровопролития, методами гражданского урегулирования и равноправия. К сожалению, израильское руководство пошло по пути полного подавления, и оно не согласно идти на какие-либо компромиссы.



Аббас Джума – журналист-международник, специально для ИА "Реалист" Источник - Реалист

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