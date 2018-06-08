Байтерек – предтеча Байконура. О выставке оружия и непростом будущем российско-казахстанских отношений, - Н.Поросков

04:19 09.06.2018 В номере "Независимого военного обозрения" от 1 июня с.г. мы уже кратко сообщали о Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, проходившей в столице Казахстана Астане с 23 по 26 мая. Сегодня же мы остановимся на некоторых значимых моментах этого мероприятия.



НЕБЕСНАЯ ВОЛЧИЦА КОК БОРИ И ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ СТЕПЕЙ КОРКЫТ



Выставка KADEX, единственная в своем роде в Центральной Азии, проводится с 2010 года. Эта уже пятая. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в приветственном слове в день ее открытия сказал: "К нам прибыли официальные делегации 40 стран и 108 глав иностранных компаний, представители 318 казахстанских и иностранных предприятий ОПК, космической отрасли, ведущих КБ и НИИ из 28 стран мира".



Единую российскую экспозицию организовал госпосредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Компания участвовала в выставке по приглашению министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.



В рамках выставки впервые прошел международный форум "Дни космоса в Казахстане". Состоялось посвященное форуму зрелищное представление, в котором главная героиня – небесная волчица Кок Бори. По легенде она ниспослана небесами, которые были соединены с нашим миром через Млечный путь. Кочевники называли его Байтерек – Великое древо. Назарбаев в своей книге "Казахстанский путь" написал: место, которое выбрал великий певец степей Коркыт, стало той



Многофункциональный фронтовой истребитель Су-30СМ пришелся по душе казахстанским военным. Фото Андрея Катаева



точкой, откуда человек впервые шагнул в космос. Это Байконур. Представление закончилось танцем стихий, каждая из которых отражала вид вооруженных сил: сухопутчиков, моряков, летчиков. Стихию огня олицетворяла военная техника.



Выставка локальна по масштабам. Над территорией авиабазы, где проходило выставочное действо, одиноко бороздил небо истребитель, его сменил одинокий же вертолет. Реальных значимых контрактов тоже было мало. Но как любит говорить опытный выставочник, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, "выставка – это смотрины, свадьба, то есть контракты, потом". Подписано около полусотни меморандумов, соглашений и протоколов о намерениях. Однако, несмотря на локальность, значение KADEX имеет стратегическое. Не обходится, как и везде в подобных случаях, без проблем – истинных и мнимых.



Осведомленный человек, скептически настроенный в отношении сотрудничества с Казахстаном, рассказал мне "по секрету": Назарбаев постепенно отходит от России, но самому ему, в не столь давнем прошлом первому секретарю ЦК Компартии республики, неловко разрывать отношения, поэтому преемник Нурсултана Абишевича будет тем, кто это сделает.



В условиях приближающегося, как выразился один политолог, транзита власти местная пресса обсуждает: что произойдет, если Россия и Казахстан перестанут быть союзниками? Ходят слухи, что разрыв неизбежен, Казахстан разворачивается либо совсем на Запад, либо в сторону нефтяных исламских держав Персидского залива.



Сегодняшний Казахстан сравнивают с Украиной до майдана. Утверждают: позиции России в этой стране и в этом регионе ослаблены. Казахстан стратегически, по выражению директора по международным делам Института национальной стратегии Юрия Солозубова, – крышка от кипящего котла Центральной Азии, здесь столкнулись крупные мировые центры силы.



Российские СМИ пишут об открытии в казахстанских портах Атырау и Актау военно-морской базы, финансируемой США. На деле речь идет о "Южном пути" афганского транзита. Однако представители США и НАТО давно ведут переговоры с Астаной "о защите совместных интересов в Каспийском море". Эти переговоры не афишируются. Стратегически американцы стремятся к военному контролю над Казахстаном. Через его территорию проходят важнейшие магистрали, связывающие территории России между собой, 80% транзита из Китая в Европу. Говорят, что только благодаря доброй воле Назарбаева эти коммуникации не перерезаются.



Но аргументов в пользу укрепления сотрудничества наших стран все же значительно больше. Граница России и Казахстана – 7,6 тыс. км, вторая по длине в мире после канадско-американской, да и то с учетом Аляски. Стратегически важный для России выход в Центральную Азию проходит через Республику Казахстан. Мы вместе состоим в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), военном союзе – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), у нас единая система противовоздушной обороны.



С Байконура, который Россия арендует у Казахстана, стартует около 70% российских ракет-носителей. В Казахстане несколько опять же арендуемых военных полигонов, в том числе Сары-Шаган, где испытывается оружие системы противоракетной обороны (ПРО). Сары-Шаган помимо прочего – составная часть используемой для испытаний системы ПРО так называемой южной трассы, включающей в себя полигоны Капустин Яр, Байконур и Кура на Камчатке. Российскими Вооруженными силами используется отдельный радиотехнический узел "Балхаш".



Министра обороны Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова во время официального визита в российский павильон и осмотра экспозиции заинтересовал 30-мм противопехотный автоматический гранатометный комплекс АГС-30. Фото Андрея Катаева



Ежегодно военные обеих стран проводят совместные учения попеременно на их территориях. РФ и РК – участники международных армейских игр.



Военный бюджет РК – около 300 млрд тенге (курс к рублю примерно 1:5). Президент Назарбаев поставил задачу: к 2020 году отечественная продукция для национальных ВС должна составлять 80%. Казахстан первым закупил наши истребители "поколения 4++" Су-30СМ, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Вертолеты, кстати, будут собираться на территории Казахстана. Россия передала Казахстану безвозмездно пять ЗРК С-300, будет передано 170 ракет к ним. Открыт сервисный центр по ремонту С-300. 12 лет действует российско-казахстанское АО "КАМАЗ-Инжиниринг", выпускающее автомобильную технику для казахстанской армии.



Огромное значение в отношениях наших стран имеет фигура Назарбаева. Лично Нурсултан Абишевич помог купировать конфликт России и Турции, Путина и Эрдогана. Казахстан последним из союзных республик вышел из состава Союза. Назарбаев, как сейчас говорят, номинировался на пост премьер-министра СССР. Сегодня Республика Казахстан – единственное, пожалуй, соседнее государство, с которым у нас нет серьезных конфликтов.



"ОРЛАНЫ" И "ОРИОНЫ"



Все большее место на выставках вооружения и военной техники различного уровня занимают беспилотные летательные аппараты (БЛА). На KADEX-2018 Россия показала уже зарекомендовавший себя в Вооруженных силах страны "Орлан-10Е" и новинку "Орион-Э".



Разработчик "Орлана-10Е", ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга, провел на выставке презентацию. О перспективах беспилотной авиации "НВО" рассказал директор СТЦ кандидат технических наук Александр Митянин.



– Мы планируем показать в Астане БЛА "Орлан-10", в статике, а в июне попробуем провести здесь первые полеты.



– Одним из ваших козырей будет то обстоятельство, что армия России вашу продукцию закупает?



– Да, вариант "Орланов", который обеспечен всеми целевыми нагрузками (радиоэлектронная, оптическая, видеонаблюдение в дневном и ночном режимах), востребованы Вооруженными силами России.



– Что представлено здесь вашими конкурентами или фирмами, работающими в этом же секторе?



– Представлены такие же точно или подобные образцы в различных вариантах исполнения, близкие по габаритам, массе, поднимаемым целевым нагрузкам, по задачам. Все примерно одинаковы. Различаются изделия лишь своими функциональными возможностями. Целевая аудитория для всех аппаратов одна.



– Какие страны демонстрируют БЛА?



– Израиль, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция.



– Казахстан показал продукцию, произведенную совместно с кем-то или свою, оригинальную?



– Судить сложно. Скорее всего продукция собственного, казахстанского производства – планер, а комплектующие, целевые нагрузки, двигатель, авионика, системы навигации – импортные. Любая страна пытается создать свои аппараты не в содружестве с кем-то, хотя и из импортных комплектующих.



– У вас не было ощущения при знакомстве с иностранной продукцией типа "Ух ты, как здорово!" или, напротив, испытывали разочарование.



– Ощущения, что мы не знаем, как развиваются наши конкуренты, нет. Мы знаем о них по выставкам, по повседневной работе, по публикациям. Мы абсолютно точно не отстаем от мировых лидеров – Израиля, США и других. Многие вещи у нас лучше, чем у них.



– Каковы, по-вашему, основные тенденции развития беспилотной авиации?



– Трудно назвать какое-то одно направление. Но в первую очередь, на мой взгляд, это расширение функционала БЛА – радиотехнические нагрузки различного назначения, улучшение качественных характеристик оптической аппаратуры (видеокамеры), размещение на БЛА систем радиоэлектронной борьбы, расширение задач при топогеодезической съемке, гражданские задачи – контроль нефтепроводов, трубопроводов, линий электропередачи. Добавим применение БЛА в интересах МЧС – поиск людей, отслеживание аварийных ситуаций.



– Участие в освоении Арктики БЛА принимают?



– Наши "Орланы" летают в Арктике с 2011 года. Институт Арктики и Антарктики использует наши аппараты при выполнении работ на Шпицбергене, на Северном морском пути. Это ледовая разведка, поиск. БЛА взлетают с кораблей, садятся на лед.



– Как Министерство обороны России смотрит на то, что вы продаете "Орланов" военным других стран?



– Все продажи и маркетинговая деятельность – только с разрешения Минобороны. И здесь мы работаем рука об руку с "Рособоронэкспортом".



ПЕРСПЕКТИВА "ВЫСОКОТОЧКИ"



– Холдинг "Высокоточные комплексы" показал на выставке макеты машин комплексов автоматизированного управления огнем самоходной артиллерии на гусеничном и колесном ходу, реактивных систем залпового огня "Машина-М" и "Капустник-Б", – рассказал "НВО" представитель "Высокоточки". – Комплексы известные, мы их уже длительное время показываем и предлагаем на продажу.



Еще один экспонат – малогабаритный носимый мобильный комплекс для управления огнем артиллерийских подразделений – разработан на основе уже принятого на вооружение армией России комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец". Он произведен ОАО "Электроника" (Санкт-Петербург), комплекс себя хорошо показал. На основе отечественных средств управления огнем, и в первую очередь программных средств, планируется создать новый комплекс. Это позволит значительно уменьшить цену изделия.



Сегодня довольно много артиллерийских систем, которые не имеют таких комплексов на машинах управления. Их преимущество – невысокая стоимость, простота в обучении, сокращение времени на обслуживание. В холдинге считают это направление перспективным.



– Были предложения от хозяев выставки?



– Серьезный интерес проявлен со стороны Ракетных войск и артиллерии Министерства обороны Казахстана. У них с советских времен остались комплексы, которые были разработаны еще в 1970-х годах. Сегодня мы наблюдаем их последнюю версию – с современными средствами разведки, навигации, связи. Казахстанские военные приходили с предложением сотрудничать именно в области доработки, совместного производства. Уже собиралась межправительственная комиссия, но вопрос пока завис.



РАКЕТНЫЙ ТАНДЕМ



В единой экспозиции концерна ВКО "Алмаз – Антей" было представлено пять дочерних предприятий: Ижевский электромеханический завод "Купол", Ульяновский механический завод, Нижегородский НИИ радиотехники, Российский институт радионавигации и времени. Концерн представил информацию о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300 "Прометей", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ "Фаворит", зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности "Бук" и "Тор", РЛС различного назначения. Продукция концерна стоит на вооружении более чем 50 стран.



Системы С-300 и С-400 в последнее время, словно по заказу, критикуют в СМИ за слабый отпор противнику в Сирии. Мол, они не контролируют ситуацию в сирийском небе, не могут обнаружить американские и израильские самолеты, авторы принижают характеристики систем. Это не что иное, как кампания по дискредитации лучшего в мире оружия противовоздушной обороны с целью устранить конкурентов. Поскольку немало государств сегодня укрепляет свою ПВО, речь идет о покупке техники на десятки миллиардов долларов. Критики забывают, что наши расчеты ПВО охраняют лишь расположение наших войск в Сирии, остальное – дело правительственных сил.



Приобретшие наши комплексы Иран, Египет, Вьетнам ни разу на них не пожаловались. На очереди, как известно, Турция. В Российской же армии системами С-400 оснащено уже 16 полков.



Созданный концерном ВКО "Алмаз – Антей" тандем объектовой (С-400) и войсковой (С-300В4) ПВО дает прекрасный результат. Этот принцип получил продолжение в новейшей С-500, которая способна бороться и с головными частями межконтинентальных баллистических ракет.



ВОЕННЫЙ ГОЛЬФ-КЛАСС



Практически на каждой выставке вооружения и военной техники встречаются копии оружия известных марок, в том числе, конечно, российского. Однако сейчас прямого интеллектуального воровства нет. Но заимствования приняли иную форму. Некоторые образцы военной техники похожи друг на друга. Это как гольф-класс в автомобилестроении: машины будто бы сделаны под копирку, но это все же разные марки. Данный принцип постепенно переходит в область военной техники: вроде бы танки и ракеты одинаковы, но по сути разные. Бывает, одна ракета от другой отличается незначительной деталью, но это уже другая ракета. И предъявить претензии, объявить плагиатом или интеллектуальным воровством нельзя. Взяли без всяких лицензионных соглашений боеприпас и сделали похожий свой, двойник. Выиграть суды в таком случае сложно – копировальщики докажут, что их техника отличается от изделия производителя – конструкцией, деталями, характеристиками. Ну и что, что она похожа!



Контрафактникам важно заработать, и они идут на все. Чтобы с ними разобраться, нужны аргументы. Из них главный – применение образца в боевых действиях, в вооруженных конфликтах. Самое горячее место на земле сегодня – Ближний Восток. Там применяется оружие российское, американское, французское, английское, немецкое, встречаются китайские образцы, даже турецкие. То есть стран, которые создают боеспособные образцы, не так уж много. Все остальное – декорация, чтобы показать: у нас есть хоть какая-то армия, чтобы не прилетели на боевых самолетах сторонники демократии.



Впрочем, ситуация на деле значительно сложнее. К примеру, Ливия покупала наше вооружение, но покупала и китайское. Ни то ни другое не спасло. Решает проблему не оружие, а люди, которые умеют с этим оружием обращаться. Даже если страна закупит сверхсовременное оружие, а персонал не будет обучен, то любая война будет проиграна.



Примеры военного гольф-класса были и на этой выставке. Наш партнер и союзник Казахстан развивает собственный ОПК в основном за счет создания совместных предприятий с турецкими и китайскими военно-промышленными компаниями. При этом зачастую совместно созданная техника выдается за собственные изделия. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что происхождение этих средств вооружения и техники – либо Китай, либо Турция. Особенно это касается бронетехники. БТР на колесах, который заявлен как новинка, больше турецкий. Боевые модули, которые ставятся, например, на многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный (МТЛБ), имеют тоже турецкое происхождение. И оптика стоит там турецкая. Небольшой бронетранспортер сделан турецкой фирмой "Атакар", но представлен как техника казахстанского производства.



Отчасти это результат "отверточной" сборки такой техники. Она по-своему выгодна. Если в Казахстане располагается подобное производство, добавляются рабочие места. А рабочие места – это лояльность к государству-партнеру, создателю этой техники.



В ракетных системах больше прослеживаются китайские образцы. Присутствует в некоторой степени и Европа, но только с готовыми образцами, а казахские предприятия тут выступают в роли эксплуатантов. Для них специалисты подготовлены в западных компаниях.



Не следует забывать, что технология изготовления оригинала – следствие научно-технического задела, в результате которого и появился тот или иной образец ВВТ. Он стал следующим поколением предыдущего образца военной техники, опробованной в боевых действиях. В советском и российском ОПК эта преемственность есть, она непрерывна. У "Калашникова" огромное количество клонов, но ценится русский. Все убеждаются, что другие АК решают некоторые задачи, но только кратковременно. А если вы планируете воевать серьезно и долго хорошим оружием, получать качественные боеприпасы, то путь один – в Россию.



Генеральный конструктор КБМ Герой России Валерий Михайлович Кашин рассказывал мне: чтобы создать аналог, копировать нужно все, даже клей, иначе будет что-то другое. Но столь детально копировать невозможно. Копировальщики забывают еще одно обстоятельство: вся военная техника создавалась под конкретные боевые задачи. Есть тактико-техническое задание, на основе которого появляется изделие с заданными тактико-техническими характеристиками. У нас идут от требований к образцу. На основе полученного опыта он совершенствуется. Тот же, кто занимается контрафактом, просто копирует. Он не знает, как эта техника применяется, где использовалась, в каких условиях, кто на ней работал и что привнес. И получается, что в одних условиях техника работает, в других нет. Или ее используют вообще не по назначению. Этим контрафакт себя выдает. И те, кто покупает этот контрафакт, узнает вдруг, что оригинал предназначался для других задач. Для покупателя это откровение: непонятно на что потратили время и деньги.



"ШЫГЫС" И "АЙБАТ" С РУССКИМИ КОРНЯМИ



Примеры сотрудничества Казахстана с другими странами в области разработки и производства вооружений, военной и специальной техники различного назначения на минувшей выставке можно в буквальном смысле встретить на каждом шагу. Причем Россия здесь – в числе приоритетных партнеров.



Бронированная колесная машина предприятия "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" "Барыс" – плод сотрудничества конструкторов Казахстана, России и ЮАР. Автоматическая артиллерийская установка этого БТР изготовлена на Уралвагонзаводе. Малые ракетные корабли типа "Барс" делаются на заводе "Зенит" в Уральске по российской лицензии – "Северного проектно-конструкторского бюро" (Санкт-Петербург). Модернизированный танк Т-72 называется "Шыгыс", 122-мм гаубица – "Семсер", 120-мм миномет – "Айбат", РСЗО – "Найза".



Во многом картину сотрудничества проясняют заключенные на KADEX меморандумы и соглашения. Национальная компания "Казахстан инжиниринг" и французский гигант Tales договорились о развитии военно-технического сотрудничества. С турецким Otokar национальная компания планирует развивать сотрудничество в области производства транспортных средств, в том числе бронемашин. Завод им. С.М. Кирова и индийский Zen Technologies Limited договорились о совместном производстве различных видов симуляторов-тренажеров для подготовки специалистов силовых структур. "Семей инжиниринг" и "Военно-промышленная компания" (Россия) заключили контракт на поставку запасных частей для капитального ремонта БТР-80 на казахстанском заводе.



"Семей инжиниринг" и индийский Larsen&Toubro подписали меморандум о сотрудничестве, касающийся экспорта БМП-1 и комплектующих. С польским Wtorplast, болгарским "Металлика Коммерс" подписаны меморандумы о совместном проведении ремонта и модернизации бронетанковой техники на экспорт на базе "Семей инжиниринга", а с болгарской "Терем холдинг" – меморандум по взаимным поставкам запасных частей и совместной модернизации бронетехники.



АО "Тыныс", АО "ЦВСИ" и российский "НЦПЭ" подписали меморандум о сотрудничестве по разработке технологии производства БЛА с программным обеспечением. С иорданской First Armour KDDB заключен меморандум о сотрудничестве по производству кевларовых шлемов, с немецким D&D Dynamit Nobel Defence – договор по разработке систем пожаротушения, применяемых в боевых машинах и системах ЧС в рамках программы по локализации производства.



АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" (ПЗТМ) и сербский Yugoimport SDPR подписали меморандум о сотрудничестве по направлениям реализации, сборки и производства вооружения и военного оборудования в Казахстане, в частности модернизации гаубиц Д-20 и Д-30, организации совместного производства противотанковых ракет Alas. ПЗТМ и российский "СпецПожТех" заключили меморандум о сотрудничестве по размещению производства оборудования на площадях ПЗТМ. ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" и турецкий TAI подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся определения возможности создания линии сборки летательных аппаратов на базе КАИ.



РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША ЦВЕТА ХАКИ



Коротко остановимся на продукции, которую привезли в Астану и предлагают на продажу предприятия российского ОПК.



Научно-производственное объединение "Сплав" (входит в концерн "Техмаш") представило новую неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-8ОФП. За счет повышения эффективности двигателя она получила вдвое большую боевую часть по сравнению с предшественниками при сохранении общих габаритов. "Сплав" разработал ракетный двигатель на смесевом твердом топливе. За счет уменьшения габаритов увеличена боевая часть почти в два раза. Дальность стрельбы ракеты также почти вдвое больше. С-8ОФП оснащается осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Многофункциональность объединяет в одной ракете свойства трех типов НАР предыдущего поколения. Это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач.



Реактивный снаряд 9М531 системы "Смерч" и реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А – это тоже "Сплав". Выстрелы для "Смерча" оцениваются как самые мощные в мире. Максимальная дальность стрельбы 90 км. Кумулятивно-осколочные элементы снаряда способны пробить броню толщиной 140 мм. Снаряды оснащены системой угловой стабилизации и коррекции дальности. Кучность стрельбы "Смерча" повысилась в три раза, а точность – в два.



Снаряды для ТОС-1А калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. У ТОС-1А нет аналогов в мире. Система выполнена на базе танка Т-72, она эффективна, зарекомендовала себя при проведении контртеррористических операций и в локальных конфликтах.



Еще один экспонат – неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 системы "Град" с головной частью повышенного могущества. Максимальная дальность стрельбы 40 км. Боеприпас можно применять в температурном диапазоне от –50 до +50 градусов Цельсия.



Холдинг "Швабе" представляет новейшие образцы оптико-электронных средств для авиации, бронетанковой техники и артиллерии.



"Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представила широкую линейку средств и комплексов радиосвязи различного назначения. Это разработки воронежских концернов "Созвездие" и "Электросигнал", московских НИИ систем связи и управления и НПЦ "Вигстар", Рязанского радиозавода – от портативных радиостанций до комбинированных радиокомплексов для управления частями и подразделениями силовых структур, комплексы радиоподавления управляемых минно-взрывных устройств, малогабаритные носимые передатчики помех, которые позволяют блокировать средства "прослушки" и сохранения конфиденциальной информации.



Объединенная авиастроительная корпорация представила модели самолетов Су-30СМ, МиГ-35, Як-130, Як-152, МС-21-300, Ил-112В, Ил-114, Ил-78МК-90А и Бе-200. Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) и казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" подписали на выставке контракт на поставку дополнительной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ. Контракт планируется реализовать до 2020 года.



Центр Хруничева показал масштабные макеты ракет-носителей "Протон-М" и двухступенчатой модификации "Протон-Л". Они позволяют предлагать услуги всему рынку геостационарных космических аппаратов. Ввод в эксплуатацию "Протон-Л" позволит реализовать экономически эффективные запуски космических аппаратов (с электрическими двигательными установками) массой от 3 до 5 тонн на геопереходную орбиту с космодрома Байконур.



Москва – Астана

Об авторе: Николай Николаевич Поросков – военный журналист, полковник в отставке.

8.06.18 Источник - Независимая газета

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