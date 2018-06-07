 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переход на латиницу - важный этап де-цивилизации Казахстана, - А.Фурсов
04:16 09.06.2018

Историк Андрей Фурсов прокомментировал переход на латинский алфавит в двух странах Средней Азии - Казахстане и Киргизии. Комментарий вышел на телеканале "ДеньТВ".

"Это безусловно важно для этих стран, у которых не было государственности до того, как они вошли в Русский мир, Русскую цивилизацию. И государство, в строгом смысле этого слова, появилось у них в рамках Русского мира. С распадом СССР это были самостоятельные государства, но они были связаны и цивилизационно, и образованием элиты, политической, интеллектуальной с Россией, с русским вариантом культурно-исторического развития. Однако то, что мы видим, этот переход на латиницу, это, безусловно, уход из этого ареала. Вообще, любая попытка, любой курс в сторону Запада к т.н. глобальной цивилизации, а на самом деле цивилизации, где господствует Запад, он предполагает в том числе и вот такие акции. Что касается последствий такого выбора для Казахстана и Киргизии, то, на мой взгляд, это будет способствовать дальнейшему погружению этих государств вовсе не в цивилизацию, потому что они никогда не станут частью Запада, при этом они перестают быть частью русской цивилизационной зоны.

Источник - ДеньТВ
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