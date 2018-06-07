Мигранты-душегубы портят репутацию Меркель, - "НГ"

04:12 09.06.2018 Добавить в избранное Обсудить на форумеОчередной случай насилия может стать поводом для расследования в отношении канцлера



В пятницу крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild, издающаяся тиражом более 12 млн экземпляров (не считая читателей электронной версии), вышла с шокирующим заголовком на первой полосе, связанным с изнасилованием и убийством мигрантами немецкой школьницы: "Преступление. Протокол ужасающего деяния, которое шокировало всю Германию". 14-летняя школьница Сюзанна из Майнца была похищена, изнасилована и убита. Страдания девочки длились всю ночь, пока насильник – мигрант из Ирака не задушил ее. 20-летний насильник Али Башар, ожидавший получения убежища в Германии якобы из-за преследований со стороны Рабочей партии Курдистана с 2015 года, после совершенного им преступления бежал вместе со своей семьей – отцом, матерью и пятью братьями и сестрами в Ирак. Как пишет государственное немецкое информационное агентство Deutsche Welle (DW), в аэропорту при вылете в Стамбул их имена в авиабилетах не совпадали с их именами в документах, которые были получены от немецких властей. Но немецкие пограничники не обратили на это внимания. Как стало известно, в убежище молодому иракцу давно было отказано. Тем не менее его в свое время не выдворили из Германии.



Этот случай может стать последней каплей для депутатов Бундестага, настаивающих на создании специальной комиссии по расследованию скандала в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF). С инициативой созыва подобной комиссии в начале июля выступили две партии: Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). О скандале в бременском ведомстве BAMF, где чиновники брали взятки от беженцев в обмен на предоставление им убежища, "НГ" сообщала в номере от 21.04.18.



Целью комиссии, отмечает DW, будет поиск ответа на вопрос, кто, что и когда знал о ситуации в BAMF, а также насколько "указания" МВД или ведомства федерального канцлера могли привести к "неправильному управлению" ведомством по беженцам. Кроме того, по словам либералов, будет предпринята попытка разобраться, кто и на каких правовых основаниях принял решение о неконтролируемом въезде в Германию беженцев в 2015 году.



Канцлер прекрасно была осведомлена о плачевном состоянии дел в ведомстве. Еще в начале 2017 года глава Федерального ведомства по миграции и беженцам Франк-Юрген Вайзе в докладе на имя Меркель, отмечает немецкая газета Bild am Sonntag, в частности, констатировал, что в своей профессиональной карьере еще никогда не видел "какое-либо из ведомств в столь плачевном состоянии". А еще раньше, в январе 2016 года, Вайзе призвал сократить число беженцев, прибывающих в Германию. По его словам, страна не способна в одиночку справиться с наплывом вынужденных мигрантов. Но, как известно, в тот период (да и сейчас) Ангела Меркель считала (и считает), что Германия справляется с наплывом мигрантов. Теперь по крайней мере СвДП и АдГ ставят ей это в вину. Но без поддержки других партий создание такой комиссии невозможно, поскольку у либералов и правых популистов не хватит голосов для ее созыва. Правда, им недостает, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, только четырех голосов.



Против такой комиссии выступили, как и следовало ожидать, правящие партии ХДС/ХСС и СДПГ, а также оппозиция в лице зеленых и Левой партии. Находящиеся у власти партии предлагают, чтобы проблемой занялся комитет по внутренним делам Бундестага, где у них имеется большинство мандатов. А следовательно, виновных в сложившейся ситуации будут искать не на самом верху политической пирамиды. Что касается зеленых и левых, то они исходят из своих задач внутриполитической борьбы и упрекают инициаторов созыва комиссии в политизации процесса.



К происходящему подключился и новый федеральный министр внутренних дел Хорст Зехофер, который предложил изъять проблему беженцев из ведения коммунальных и земельных властей и создать специализированные центры по приему мигрантов, в которых и происходило бы их оформление. Но в глазах многих депутатов такие предложения служат маневром для отвлечения внимания общественности от случаев коррупции и некомпетентности.



Конечно, случай с школьницей из Майнца подливает масла в огонь и может побудить некоторых депутатов Бундестага поддержать проект созыва специальной комиссии. В этом случае Меркель столкнется с прямым обвинением в некомпетентности. Более того, ее обвинят в нарушении имеющихся законов в миграционной сфере.

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



9 июня 18 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528506720

Новости Казахстана

