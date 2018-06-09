 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.06.2018
05:16  "Странности" Трампа. Стратегия президента США – единственный шанс удержать американскую гегемонию, - И.Шишкин
05:09  Китай-Кыргызстан: о чем молчат чиновники и СМИ, - К.Тен
04:23  Отец Юлдаша. О семье, уничтоженной государством после июньской резни 2010 года в Киргизии, - В.Вахитов
04:19  Байтерек – предтеча Байконура. О выставке оружия и непростом будущем российско-казахстанских отношений, - Н.Поросков
04:16  Переход на латиницу - важный этап де-цивилизации Казахстана, - А.Фурсов
04:12  Мигранты-душегубы портят репутацию Меркель, - "НГ"
04:04  Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев
04:01  "Большая шестерка" объявила бой американской гегемонии, - Е.Пудовкин
01:06  Тонкая прямая красная линия. Какие вопросы к телемосту остались у самого Владимира Путина
00:38  На месте Арала появилась новая пустыня – Аралкум
00:24  Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары Каримовой
00:11  Ошибка Жээнбековых. Меры репрессии авторитета не прибавят! - Елена Авдеева
Пятница, 08.06.2018
21:00  Путин стал первым кавалером нового Китайского ордена "Дружбы"
18:32  Маршал Хафтар постепенно зачищает Ливию от джихадистов, - Р.Мустафин
10:21  Две главные заботы Трампа. Тотальная неадекватность американской элиты, - К.Душенов
10:17  Особая честь. КырПрезидента Жээнбекова в Пекине впервые встретил караул из 55 девушек-солдат
08:08  Живем до осени! Китай выделит Кыргызстану еще 600 млн юаней грантов
08:00  UzCard и UnionPay будут выпускать кобейджинговые карты. Кому оно надо...
07:37  Мигрант из Узбекистана не пожалел $1 тыс. на взятку, чтобы попасть в Россию
07:30  В Таджикистане за убийство бывшей супруги арестован сын генерала
06:46  Русский язык: как он появился на самом деле
06:41  "Слово о полку Игореве": главные секреты
06:34  Мухаммедкалый Купидонович. Премьер-министр Киргизии призвал граждан жениться по любви
06:29  НАТО в тисках глобального хаоса - Александр Бартош
06:25  Киргизия и Таджикистан вступили в бой на футбольном поле, - В.Панфилова
04:51  Как Бориска худородный на царство попал. Уроки престолонаследия, - А.Петросова
02:58  Про тех, кто разрушал СССР. Диссиденты: от всеобщего народного восхищения до полного забвения
00:53  В Таджикистане родители требуют от чиновников вернуть школьный отдых
00:52  Знахари заходят с козырей. Когда мракобесие победит в Кыргызстане медицину
00:48  Афганистан решил открыть у себя еще воен-базы Катара и ОАЭ
00:38  Конец "однополярного мира". На пути к диалогу цивилизаций, - Н.Коньков, А.Нагорный
00:03  В Таджикистане при въезде в страну предлагают проводить обследование мигрантов на ВИЧ и туберкулез
Четверг, 07.06.2018
22:45  Скончался бывший секретарь ЦК компартии Таджикистана по сельскому хозяйству Вахоб Вахидов
22:30  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 4, - Б.Мусаев
22:08  Тайвань готовится к войне с КНР, - В.Скосырев
19:11  Глава Баткенской области Киргизии Халмурзаев отморозился от пограничных конфликтов
18:29  Передавивший людей в Стокгольме террорист-узбек получил приговор
12:13  Умерла советский кинорежиссер Кира Муратова
07:43  Сахар в Туркменистане продается под расписку. Уже по 10 манатов за кг!
07:31  Веяния Поднебесной. О новой эпохе, культуре и достопримечательностях Китая, - Сергей Мстиславский
07:28  Москва и Пекин еще покажут Западу, кто в мире хозяин, - "СП"
07:16  Суши сухари, Алеша... Экс-президент Киргизии обвинил власть в "охоте на ведьм", - "НГ"
07:12  Угэдэю больше не наливать! Как и почему спивались ханы Золотой Орды
07:09  В тени ветвистого советского пантеона... Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
07:07  Как оно было. Татаро-монгольское иго: самые шокирующие факты
07:03  Астана. Елбасята завершают "перезагрузку" "Нур-Отана" в соответствии с 5 последними предначертаниями Вождя
06:58  ЦентрАзийский "Техас" круто размножился. В Шымкенте достали 1-миллионного жителя
06:56  Поздно пить "боржоми". Состоялась презентация "официальной воды" казахского курорта Бурабай
06:45  Да хоть пектроглифами... МИД России признал право стран бывшего СССР на выбор алфавита
06:42  Бить или не бить. Об агрессии в жизни узбекского футбола, - А.Троицкий
06:39  Веселый перестук. Казахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, пообещали призовые в $730
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев
04:04 09.06.2018

РФ и КНР демонстрируют сплочение на фоне американского давления

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров заявили о готовности наращивать взаимодействие по всем направлениям, в частности в финансовой сфере, содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчетах. Визит российского руководителя проходит в тот момент, когда НАТО добивается от Кремля уступок по Украине и Сирии, а США угрожают Китаю торговой войной. Ответом Москвы и Пекина стало укрепление внешнеполитической координации, особенно по Ирану и КНДР.

Первый день государственного визита Путина был посвящен обсуждению как двустороннего сотрудничества, так и международных проблем. Гость провел переговоры с Си, а также с премьером Государственного совета Ли Кэцяном. При этом обе стороны отметили, что китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня за всю их более чем 400-летнюю историю.

По словам Путина, "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия". Сами переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Был обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с состоянием и перспективами двусторонних отношений. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в Арктике, заинтересованы в совместных инфраструктурных, транспортных и энергетических проектах, освоении потенциала Северного морского пути, следует из заявления лидеров двух стран по итогам переговоров. Подписанный пакет российско-китайских соглашений по мирному атому стал крупнейшим в истории сотрудничества обеих стран в ядерной сфере.

В программу визита входила поездка на высокоскоростном поезде в Тяньцзинь (провинция Шаньдун), где лидеры двух стран посмотрели хоккейный матч российской и китайской молодежных команд. Состав в этот крупный город идет менее получаса. Таким образом, китайцы наглядно продемонстрировали, насколько далеко они ушли вперед в железнодорожном строительстве.

Здесь можно усмотреть также определенный укор в адрес Москвы. Ведь обсуждавшийся несколько лет проект строительства высокоскоростной дороги Москва–Казань с участием Китая завис.

В течение семи десятилетий, минувших со времени окончания Второй мировой войны, Британия и США называли свои отношения особыми. И вот теперь западные СМИ стали применять эту дефиницию к отношениям Китая и России. Как сказала CNN доцент Университета штата Джорджия Мария Репникова, РФ и КНР используют свои отношения, чтобы показать, что существует альтернатива американской гегемонии. Демонстрация близости между лидерами двух стран предназначена не только китайским и российским зрителям ТВ. Она еще адресована глобальной аудитории.

Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее, отмечает, что процесс укрепления двусторонних отношений не был спонтанным. Он набрал темп по мере того, как Москва и Пекин ощутили необходимость противодействовать диктату со стороны США. Для России сигналом послужило введение санкций. В этой связи эксперт из Австралии утверждает, что Россия пассивно поддерживает притязания Китая в Южно-Китайском море, а Пекин не произнес ни одного критического слова о присоединении Крыма.

В субботу к Си и Путину присоединятся другие мировые лидеры из Азии, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Шахида Аббаси. Все они приедут в город Циндао, где соберется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отмечает газета South China Morning Post, это заседание не затмит предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но от решений в Циндао будет немало зависеть, ослабнет ли напряженность в Азии. Альянс, в котором участвуют восемь стран, рассмотрит корейский вопрос, судьбу ядерной сделки с Ираном после выхода из нее Вашингтона и американскую торговую политику.

Для Пекина, как видно из сообщения агентства "Синьхуа", особенно важно продвинуть инициативу Нового шелкового пути и добиться улучшения сотрудничества в борьбе с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Подтекст тут состоит в том, что китайское руководство очень беспокоит ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где среди мусульман ведут пропаганду или даже иногда устраивают теракты приверженцы экстремистских группировок, ратующие за независимость Синьцзяна.

Критики иногда называют ШОС противовесом НАТО. В действительности после приема в группировку в качестве полноправных членов Индии и Пакистана она стала одной из самых крупных по численности населения международных организаций. Но это вряд ли повысило ее эффективность. Впрочем, в Пекине и Москве не теряют надежды, что ШОС поможет смягчить индийско-пакистанские противоречия.

В Циндао прилетит Хасан Рухани, президент Ирана, – государства, которое обладает в ШОС статусом наблюдателя. Ожидают, что Россия, Китай, как и другие члены организации, выступят в поддержку ядерной сделки с Ираном, из которой вышли США.

Но, как видно из заявления представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай не хочет, чтобы иранская тема стала главной на саммите. Очевидно, Москва и Пекин предпочитают воздействовать на Вашингтон через механизм пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, плюс Германия. Именно эти державы и были подписантами соглашения с Ираном.

Что касается Северной Кореи, то Россия и Китай равным образом заинтересованы в мирном урегулировании. Обе державы поддержали курс Ким Чен Ына на примирение с США. Но в то же время они, возможно, призовут в Циндао, чтобы Вашингтон предоставил КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение, прогнозирует Bloomberg.
Владимир Скосырев
9.06.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528506240
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  