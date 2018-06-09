Пекин показал Путину, как далеко Китай ушел вперед, - В.Скосырев

04:04 09.06.2018 РФ и КНР демонстрируют сплочение на фоне американского давления



Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров заявили о готовности наращивать взаимодействие по всем направлениям, в частности в финансовой сфере, содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчетах. Визит российского руководителя проходит в тот момент, когда НАТО добивается от Кремля уступок по Украине и Сирии, а США угрожают Китаю торговой войной. Ответом Москвы и Пекина стало укрепление внешнеполитической координации, особенно по Ирану и КНДР.



Первый день государственного визита Путина был посвящен обсуждению как двустороннего сотрудничества, так и международных проблем. Гость провел переговоры с Си, а также с премьером Государственного совета Ли Кэцяном. При этом обе стороны отметили, что китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня за всю их более чем 400-летнюю историю.



По словам Путина, "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия". Сами переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Был обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с состоянием и перспективами двусторонних отношений. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в Арктике, заинтересованы в совместных инфраструктурных, транспортных и энергетических проектах, освоении потенциала Северного морского пути, следует из заявления лидеров двух стран по итогам переговоров. Подписанный пакет российско-китайских соглашений по мирному атому стал крупнейшим в истории сотрудничества обеих стран в ядерной сфере.



В программу визита входила поездка на высокоскоростном поезде в Тяньцзинь (провинция Шаньдун), где лидеры двух стран посмотрели хоккейный матч российской и китайской молодежных команд. Состав в этот крупный город идет менее получаса. Таким образом, китайцы наглядно продемонстрировали, насколько далеко они ушли вперед в железнодорожном строительстве.



Здесь можно усмотреть также определенный укор в адрес Москвы. Ведь обсуждавшийся несколько лет проект строительства высокоскоростной дороги Москва–Казань с участием Китая завис.



В течение семи десятилетий, минувших со времени окончания Второй мировой войны, Британия и США называли свои отношения особыми. И вот теперь западные СМИ стали применять эту дефиницию к отношениям Китая и России. Как сказала CNN доцент Университета штата Джорджия Мария Репникова, РФ и КНР используют свои отношения, чтобы показать, что существует альтернатива американской гегемонии. Демонстрация близости между лидерами двух стран предназначена не только китайским и российским зрителям ТВ. Она еще адресована глобальной аудитории.



Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее, отмечает, что процесс укрепления двусторонних отношений не был спонтанным. Он набрал темп по мере того, как Москва и Пекин ощутили необходимость противодействовать диктату со стороны США. Для России сигналом послужило введение санкций. В этой связи эксперт из Австралии утверждает, что Россия пассивно поддерживает притязания Китая в Южно-Китайском море, а Пекин не произнес ни одного критического слова о присоединении Крыма.



В субботу к Си и Путину присоединятся другие мировые лидеры из Азии, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Шахида Аббаси. Все они приедут в город Циндао, где соберется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Как отмечает газета South China Morning Post, это заседание не затмит предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но от решений в Циндао будет немало зависеть, ослабнет ли напряженность в Азии. Альянс, в котором участвуют восемь стран, рассмотрит корейский вопрос, судьбу ядерной сделки с Ираном после выхода из нее Вашингтона и американскую торговую политику.



Для Пекина, как видно из сообщения агентства "Синьхуа", особенно важно продвинуть инициативу Нового шелкового пути и добиться улучшения сотрудничества в борьбе с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Подтекст тут состоит в том, что китайское руководство очень беспокоит ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где среди мусульман ведут пропаганду или даже иногда устраивают теракты приверженцы экстремистских группировок, ратующие за независимость Синьцзяна.



Критики иногда называют ШОС противовесом НАТО. В действительности после приема в группировку в качестве полноправных членов Индии и Пакистана она стала одной из самых крупных по численности населения международных организаций. Но это вряд ли повысило ее эффективность. Впрочем, в Пекине и Москве не теряют надежды, что ШОС поможет смягчить индийско-пакистанские противоречия.



В Циндао прилетит Хасан Рухани, президент Ирана, – государства, которое обладает в ШОС статусом наблюдателя. Ожидают, что Россия, Китай, как и другие члены организации, выступят в поддержку ядерной сделки с Ираном, из которой вышли США.



Но, как видно из заявления представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай не хочет, чтобы иранская тема стала главной на саммите. Очевидно, Москва и Пекин предпочитают воздействовать на Вашингтон через механизм пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, плюс Германия. Именно эти державы и были подписантами соглашения с Ираном.



Что касается Северной Кореи, то Россия и Китай равным образом заинтересованы в мирном урегулировании. Обе державы поддержали курс Ким Чен Ына на примирение с США. Но в то же время они, возможно, призовут в Циндао, чтобы Вашингтон предоставил КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение, прогнозирует Bloomberg.

Владимир Скосырев

9.06.18 Источник - ng.ru

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